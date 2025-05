Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"03b7d4c8-28cf-4cf3-9fec-a18bb313ae9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szervezet a terepjáróját újítaná fel, most támogatói adományokat várnak.","shortLead":"A szervezet a terepjáróját újítaná fel, most támogatói adományokat várnak.","id":"20250521_pest-varmegyei-kutato-mento-szolgalat-palyazat-elutasitas-miniszterelnokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03b7d4c8-28cf-4cf3-9fec-a18bb313ae9c.jpg","index":0,"item":"bc85d446-5012-47e9-a752-2ed53e49f532","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_pest-varmegyei-kutato-mento-szolgalat-palyazat-elutasitas-miniszterelnokseg","timestamp":"2025. május. 21. 17:12","title":"Forráshiányra hivatkozva nem adott pénzt a kormány egy Pest megyei mentőszolgálatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba71f45-a80f-4e17-9bf8-520835e709ff","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A rendőrség is tudott annak a férfinak az erőszakosságáról, aki a közelmúltban megölte feleségét, egy év alatt kétszer is jártak a család csömendi otthonában. Mégsem lépett senki, az asszony pedig nem tett feljelentést, nem kért segítséget, amikor még lett volna rá lehetősége. A szakértők szerint a somogyi tragédia is rámutat a hazai áldozatvédelem hibájára, a félreérthető, gyakran rosszul alkalmazott jogszabályra. Tényleg csak annyin múlt volna egy élet, hogy nem mindenkinek egyértelmű, két bántalmazás már rendszeresnek számít-e?","shortLead":"A rendőrség is tudott annak a férfinak az erőszakosságáról, aki a közelmúltban megölte feleségét, egy év alatt kétszer...","id":"20250522_Csomendi-gyilkossag-rendorseg-ferfi-no-bantalmazas-spronz-julia-des-fanni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba71f45-a80f-4e17-9bf8-520835e709ff.jpg","index":0,"item":"58875d61-ea62-4b32-bc55-df400fd44a16","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Csomendi-gyilkossag-rendorseg-ferfi-no-bantalmazas-spronz-julia-des-fanni","timestamp":"2025. május. 22. 06:55","title":"Csömendi csákányos gyilkosság: tudták, hogy a férfi többször bántalmazta a feleségét, mégsem tett senki semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e31762-737b-4a86-9864-69ab4b518998","c_author":"HVG","category":"360","description":"Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is megfordult.","shortLead":"Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is...","id":"20250522_hvg-tiborcz-istvan-svabhegyi-nagyszallo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59e31762-737b-4a86-9864-69ab4b518998.jpg","index":0,"item":"c49d73dc-6612-47eb-aa8e-d6db7b4a8bf2","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-tiborcz-istvan-svabhegyi-nagyszallo","timestamp":"2025. május. 22. 06:15","title":"Újjáéledhet a műemlék, amelyről Tiborcz és Kovács Gergely egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. Veszélybe kerül a Putyin-ellenes európai egység, ha Trump enyhít a szankciókon, és Magyarország képes még inkább rontani a helyzeten. Az olyan populisták, mint Orbán és Fico, sok mindent megígérnek, amit azután nem tudnak teljesíteni. Az államokat nem lehet úgy vezetni, mint a vállalkozásokat, de Trump ezt nem hajlandó elismerni. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. Veszélybe kerül a Putyin-ellenes európai...","id":"20250522_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"baa4eb2b-fcd3-46d1-a9e4-acc69ecf1eef","keywords":null,"link":"/360/20250522_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 22. 12:14","title":"Die Presse-elemzés: Beviszi-e Orbán Viktor a halálos döfést a demokráciának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b6c872-2a1c-42f9-b7ae-ceae4b1cc826","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ING Bank vezető elemzője szerint a növekedési kilátások borúsak, a kereslet tartós hiánya pedig az eddig munkaerőt tartalékolókat is a leépítések irányába löki.","shortLead":"Az ING Bank vezető elemzője szerint a növekedési kilátások borúsak, a kereslet tartós hiánya pedig az eddig munkaerőt...","id":"20250523_elemzo-munkanelkuliseg-foglalkoztatottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b6c872-2a1c-42f9-b7ae-ceae4b1cc826.jpg","index":0,"item":"01677338-0042-4712-9388-2123f45eb73c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_elemzo-munkanelkuliseg-foglalkoztatottsag","timestamp":"2025. május. 23. 10:20","title":"Elemző: A magyar gazdaság 2022 közepe óta tartó stagnálása most már kezd begyűrűzni a munkaerőpiacra is, több leépítés is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ef1eb-befe-4c55-9215-2d8973a517b5","c_author":"Cabrera Martin","category":"elet","description":"Tavaly tavasz óta már irányonként napi négy-négy járatot közlekedtet a Regiojet a magyar és az osztrák főváros között, mi pedig összehasonlítottuk a MÁV, illetve az ÖBB vonataival. Mind az árakon, mind a színvonalon meglepődtünk, pedig a MÁV-nak sem lenne lehetetlen adaptálni mindazt, amit a cseheknek már évekkel ezelőtt sikerült.","shortLead":"Tavaly tavasz óta már irányonként napi négy-négy járatot közlekedtet a Regiojet a magyar és az osztrák főváros között...","id":"20250522_budapest-becs-vonat-regiojet-mav-obb-jegyek-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/568ef1eb-befe-4c55-9215-2d8973a517b5.jpg","index":0,"item":"3f246b2b-4481-4884-8756-5703e6c7f77a","keywords":null,"link":"/elet/20250522_budapest-becs-vonat-regiojet-mav-obb-jegyek-arak","timestamp":"2025. május. 22. 05:01","title":"Vonattal Budapestről Bécsbe: a cseh magánvasút nemcsak a MÁV-ot, de a Railjetet is lemosta a pályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6349e917-3de8-41db-82b6-b3e306edbea8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport éveken át vizsgálta az ülés agyra gyakorolt hatását, az eredmény pedig egyértelműnek tűnik.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport éveken át vizsgálta az ülés agyra gyakorolt hatását, az eredmény pedig egyértelműnek tűnik.","id":"20250521_agykutatas-ulo-eletmod-mozgas-agy-egeszsege-alzheimer-kor-demencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6349e917-3de8-41db-82b6-b3e306edbea8.jpg","index":0,"item":"da3db42d-b66f-4156-ac9e-5a46ed8ba5b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_agykutatas-ulo-eletmod-mozgas-agy-egeszsege-alzheimer-kor-demencia","timestamp":"2025. május. 21. 20:03","title":"Ez történik az agyával, ha túl sokat üldögél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Amerika már nem őrzője, hanem hackere a globális kereskedelmi rendszernek. Kína megnyerte az összecsapást az USA-val szemben – mondta a Neue Zürcher Zeitungnak adott interjúban Richard Baldwin professzor, aki évtizedek óta figyeli és elemzi a világkereskedelem rendszerét. ","shortLead":"Amerika már nem őrzője, hanem hackere a globális kereskedelmi rendszernek. Kína megnyerte az összecsapást az USA-val...","id":"20250523_USA-Kina-vilagkereskedelem-vamhaboru-Richard-Baldwin-NZZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344.jpg","index":0,"item":"a581695c-975f-418e-b91e-e7f490fcb72d","keywords":null,"link":"/360/20250523_USA-Kina-vilagkereskedelem-vamhaboru-Richard-Baldwin-NZZ","timestamp":"2025. május. 23. 14:30","title":"„Április 2-án kezdődött az USA globális vezető szerepének vége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]