Mit tenne most, ha Orbán Viktor helyében lenne? – ezt a kérdést szegezték nemrég Török Gábornak, aki arra jutott, hogy bár egy elemzőnek nem tiszte politikusnak tanácsot adni, de azért elgondolkodott,

mit mérlegelhet és milyen opciói vannak a 2026-ban már egyhuzamban 16 éve kormányzó miniszterelnöknek.

Török a közösségi oldalán azt írta: bármennyire is utálják ezt a felvetést Orbán Viktor hívei, „ha minden szembejövő választást meg is nyer a kormányfő a jövőben, előbb-utóbb eljön majd az a pillanat, amikor napirenden lesz”, hogy átadja valakinek a miniszterelnök-jelöltséget.

A kérdés így igazán az – fejtegette Török –, hogy érdemes-e ezen Orbánnak most gondolkoznia. Szerinte, ha biztosra vesszük a Fidesz győzelmét jövőre, akkor nem, ám „ha hiszünk Lázár Jánosnak, és elfogadjuk, hogy a választás fifty-fifty, akkor érdemes mérlegelni”.

Orbán Viktor: „Egy háború- és ukránbarát propagandahálózat működik Magyarországon, de megtettük a lépéseket” Ha péntek, akkor rádiónyilatkozat Orbán Viktortól a Kossuthon. Téma lett volna bőven: felmerült, hogy minden uniós forrást vonjanak meg Magyarországtól, újabb közvélemény-kutatás méri a Tisza 7 százalékos előnyét, nem csitul az „átláthatósági” törvény körüli botrány, és már a KDNP-ben is van, aki kritizál. Ezek helyett főleg Ukrajnát, az ellenzéket és az EU-t bírálta a kormányfő.

Török azt javasolja, tegyük fel így a kérdést: mi lenne kedvezőbb Orbánnak, ha 16 évnyi kormányzás után ő veszít, vagy ha maga nevezi meg az utódját még a választás előtt, aki aztán vagy a váltás lendületével megnyeri a választást, vagy Orbán helyett elbukja azt?

— voting control —

Az elemző nem azt mondja, hogy Orbánnak át kell adnia a jelöltséget, de azt igen, hogy „az idő és a politikai helyzet kezd megérni” a kérdésfeltevésre. Azért – folytatta –, mert ez „a politikai racionalitás alapján magának a kormányfőnek áll érdekében”.

Török Gábor azt is jelezte, nem tartja valószínűnek, hogy Orbán ezt most megtenné, és „a helyében talán én is arra jutnék, hogy 2026 még túlélhető”, de messzebbről nézve fontos látni, hogy „mi visszafordítható, és mi nem”.