Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d5fdbbfa-f553-45b5-9891-cf703a5e1146","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Apa és lánya története Bánki Éva, számos regény, köztük az Esőváros és a Telihold Velencében szerzőjének új kötete, az Apjalánya.","shortLead":"Apa és lánya története Bánki Éva, számos regény, köztük az Esőváros és a Telihold Velencében szerzőjének új kötete...","id":"20250526_Banki-Eva-Apjalanya-konyv-hvg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5fdbbfa-f553-45b5-9891-cf703a5e1146.jpg","index":0,"item":"0f9db55b-1596-4f51-a344-39829fe1a130","keywords":null,"link":"/360/20250526_Banki-Eva-Apjalanya-konyv-hvg","timestamp":"2025. május. 26. 16:00","title":"Egy daganatos betegség kellett ahhoz, hogy utánajárjon apja elhallgatott történetének – Bánki Éva új regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5264be48-f359-40f1-b0a2-82668adcc38f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista azt mondja, nem bérelhetett termet a helyi művelődési házban.","shortLead":"A humorista azt mondja, nem bérelhetett termet a helyi művelődési házban.","id":"20250527_Somogyi-Andras-humorista-Gyongyos-muvelodesi-haz-fellepes-teremberles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5264be48-f359-40f1-b0a2-82668adcc38f.jpg","index":0,"item":"91d7c0ec-7558-4fb2-86f7-828d726c6c41","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Somogyi-Andras-humorista-Gyongyos-muvelodesi-haz-fellepes-teremberles","timestamp":"2025. május. 27. 10:34","title":"Somogyi András szerint letiltotta Gyöngyösön a fellépését a fideszes városvezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0129e1-efd5-46ae-87d0-7d34b973e225","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Nem jól mutatja a GDP az emberiség fejlődését, mert nem számol egy nagyon fontos összetevővel, amit nem kezelhetünk korlátlanul kiaknázható erőforrásként. Pedig már akkorák az igényeink, és olyan ütemben használjuk ki a természetet, hogy az egyre inkább a kárára válik. Mintha minden halat kihalászna a tóból a helyi halgazdaság. Partha Dasgupta közgazdász, a Cambridge-i Egyetem professzora a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen igyekezett közgazdász-nyelvre lefordítani az ökológiai válságot, ami egyben a végletekig kifacsart természeti tőke válsága.","shortLead":"Nem jól mutatja a GDP az emberiség fejlődését, mert nem számol egy nagyon fontos összetevővel, amit nem kezelhetünk...","id":"20250525_partha-dasgupta-kozgazdasz-professzor-eloadas-interju-gdp-termeszeti-toke-bioszfera-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf0129e1-efd5-46ae-87d0-7d34b973e225.jpg","index":0,"item":"9599a080-4c61-492a-b029-6aa6b774a3fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250525_partha-dasgupta-kozgazdasz-professzor-eloadas-interju-gdp-termeszeti-toke-bioszfera-fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 25. 12:35","title":"Ki kellene törnünk a GDP mágikus köréből, de túlságosan is rabjai vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos technológiákhoz, és még a fúziós erőművek is hasznosíthatják.","shortLead":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos...","id":"20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479.jpg","index":0,"item":"17d50cdd-2b2b-4b1a-ae9f-89bf7190fcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","timestamp":"2025. május. 26. 11:03","title":"Kész a NASA holdbányász gépe, ami újraírhatja a dolgokat a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e55a626-0898-477c-a5a1-7627248e36ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 39 éves német nő már korábban is ismert volt a hatóságok előtt: többször is megjelent rendőrőrsökön, mentális betegség egyértelmű jeleit mutatva. A támadás során 18 ember sérült meg.","shortLead":"A 39 éves német nő már korábban is ismert volt a hatóságok előtt: többször is megjelent rendőrőrsökön, mentális...","id":"20250525_Hamburg-keseles-palyaudvar-pszichiatriai-beteg-no-tamado-18-sebesult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e55a626-0898-477c-a5a1-7627248e36ca.jpg","index":0,"item":"c6c039d4-2a28-4ae4-9ad5-295a131932ff","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_Hamburg-keseles-palyaudvar-pszichiatriai-beteg-no-tamado-18-sebesult","timestamp":"2025. május. 25. 16:57","title":"Hamburgi késelés: a támadás előtti napon engedték ki a pszichiátriáról az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05861f94-a002-425f-b73b-2d3253a539d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan volt hivatalos születésnapi kezdvezmény a társaságnál, ez a lehetőség már nem él. ","shortLead":"Ugyan volt hivatalos születésnapi kezdvezmény a társaságnál, ez a lehetőség már nem él. ","id":"20250527_wizzair-csalas-kartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05861f94-a002-425f-b73b-2d3253a539d1.jpg","index":0,"item":"abce37b9-76cf-499d-9f6b-5053dce4a1f9","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_wizzair-csalas-kartya","timestamp":"2025. május. 27. 10:41","title":"Ne dőljön be a születésnapi akciónak, csalók élnek vissza a Wizz Air nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f8099d-8eff-4096-8f56-0ebabcc1241d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Calin Georgescu hatósági felügyelet alatt áll, hat bűncselekménnyel vádolják.","shortLead":"Calin Georgescu hatósági felügyelet alatt áll, hat bűncselekménnyel vádolják.","id":"20250527_calin-georgescu-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f8099d-8eff-4096-8f56-0ebabcc1241d.jpg","index":0,"item":"2e82e89b-0fe7-4f91-bf9d-b1c616299491","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_calin-georgescu-visszavonulas","timestamp":"2025. május. 27. 10:03","title":"Visszavonul a közélettől az orosz befolyással vádolt volt román elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36daf694-6f75-44cd-b2bf-2dc2909315fe","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Mit ártott neki Michael Jackson óriáskígyója? Gyerekcsinálós dal-e a Hello? Milyen ember volt Prince valójában? És miért nem ment papnak? Lionel Richie július 17-én ad koncertet Budapesten. Ez alkalomból tettük fel neki kérdéseinket. ","shortLead":"Mit ártott neki Michael Jackson óriáskígyója? Gyerekcsinálós dal-e a Hello? Milyen ember volt Prince valójában? És...","id":"20250525_Lionel-Richie-a-HVG-nek-interju-hello","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36daf694-6f75-44cd-b2bf-2dc2909315fe.jpg","index":0,"item":"0966ac28-d894-4123-943c-730e9806edf9","keywords":null,"link":"/360/20250525_Lionel-Richie-a-HVG-nek-interju-hello","timestamp":"2025. május. 25. 19:30","title":"Lionel Richie a HVG-nek: Sok-sok gyermek születéséért felelősek a dalaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]