[{"available":true,"c_guid":"64dbccce-6597-40be-9a0e-ec354adbf48e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ügyvezető a 20 éves Mérő Leon, akinek már van egy családi reklámügynöksége.","shortLead":"Az ügyvezető a 20 éves Mérő Leon, akinek már van egy családi reklámügynöksége.","id":"20250128_Megalakult-az-Arad-a-Tisza-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64dbccce-6597-40be-9a0e-ec354adbf48e.jpg","index":0,"item":"e360b850-e5b4-4bbe-b135-681e51bf7603","keywords":null,"link":"/360/20250128_Megalakult-az-Arad-a-Tisza-Kft","timestamp":"2025. január. 28. 10:55","title":"Árad a Tisza Kft. néven céget alapított a Tisza Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ad69c7-d8b4-468c-8e58-6a5390ff4dd1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Szemrevalóbb dizájn, jobb hatékonyság, nagyobb hatótáv, kisebb zaj, modernebb technika. Ezek a főbb hívószavai a világ legnépszerűbb autójaként jegyzett Tesla Model Y ráncfelvarrt változatának – jövünk az első személyes találkozás tapasztalataival.","shortLead":"Szemrevalóbb dizájn, jobb hatékonyság, nagyobb hatótáv, kisebb zaj, modernebb technika. Ezek a főbb hívószavai a világ...","id":"20250129_budapest-felfrissitett-tesla-model-y-juniper-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6ad69c7-d8b4-468c-8e58-6a5390ff4dd1.jpg","index":0,"item":"53d20a48-840d-4481-a683-93faf373b18c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_budapest-felfrissitett-tesla-model-y-juniper-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 29. 16:13","title":"Budapesten a legújabb Tesla: beültünk a menő fénycsíkos friss Model Y-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"390183f6-1d22-4e08-ab3a-67985fe97d5b","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Több területen is próbára tettük a DeepSeek új mesterséges intelligenciáját, és összevetettük a képességeit a ChatGPT-éivel. Az eredmény felemás, de nem mindegy, honnan nézve: ha mellé tesszük, mennyivel olcsóbb lehet a DeepSeek megoldása, már más a kép. Csak ne lenne a durva cenzúra.","shortLead":"Több területen is próbára tettük a DeepSeek új mesterséges intelligenciáját, és összevetettük a képességeit...","id":"20250128_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-chatbot-teszt-kina-cenzura-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/390183f6-1d22-4e08-ab3a-67985fe97d5b.jpg","index":0,"item":"a650c96d-d1ed-4e1d-ab2f-52a66ec8f081","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-chatbot-teszt-kina-cenzura-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 16:18","title":"Pár nap alatt világhírű lett, de tényleg olyan jó a DeepSeek MI? Kipróbáltuk, és ízelítőt kaptunk a kínai cenzúrából is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Az atomfegyvereink átadásáért cserébe háborút kaptunk” – mondta az ukrán elnök.","shortLead":"„Az atomfegyvereink átadásáért cserébe háborút kaptunk” – mondta az ukrán elnök.","id":"20250128_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-atomfegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"4bec80ca-8d55-46e0-b9f3-3dd50113e299","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-atomfegyver","timestamp":"2025. január. 28. 12:58","title":"Zelenszkij szerint ostobaság volt, hogy Ukrajna lemondott a szovjet atomfegyverekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad6c2f5-d8da-48e1-b8f9-3caebcb836ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A technológiája jogszerűtlen felhasználásával vádolja a DeepSeek fejlesztőjét a ChatGPT mögött álló OpenAI.","shortLead":"A technológiája jogszerűtlen felhasználásával vádolja a DeepSeek fejlesztőjét a ChatGPT mögött álló OpenAI.","id":"20250129_openai-mesterseges-intelligencia-hasznalata-jogszerutlenul-deepseek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad6c2f5-d8da-48e1-b8f9-3caebcb836ee.jpg","index":0,"item":"4555a0d6-c92f-429e-a75a-0c8acae7ea81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_openai-mesterseges-intelligencia-hasznalata-jogszerutlenul-deepseek","timestamp":"2025. január. 29. 13:03","title":"Az OpenAI állítja: bizonyítékot talált arra, hogy a technológiájával is fejlesztették a DeepSeek MI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3222116c-ca33-4099-9705-02b66e520296","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Folytatódik a tavaszi időjárás.","shortLead":"Folytatódik a tavaszi időjárás.","id":"20250128_idojaras-melegrekord-meleg-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3222116c-ca33-4099-9705-02b66e520296.jpg","index":0,"item":"7c53e022-1eb5-42dd-8c67-af6edabd5d1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_idojaras-melegrekord-meleg-hungaromet","timestamp":"2025. január. 28. 08:23","title":"Akár a januári abszolút melegrekord is megdőlhet kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3558cf79-cb74-4201-9e0b-21efbd637d73","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Előremenekül Alekszandar Vucsics szerb államfő, aki évtizedes országlásának legsúlyosabb válságát Milos Vucsevics miniszterelnök beáldozásával igyekszik túlélni. A középiskolás és egyetemi diákok tiltakozása azonban egyre dagad. Úgy tűnik, a többség a „rebellisekkel” tart.","shortLead":"Előremenekül Alekszandar Vucsics szerb államfő, aki évtizedes országlásának legsúlyosabb válságát Milos Vucsevics...","id":"20250128_szerbia-belgrad-tuntetesek-vucsics-vucsevics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3558cf79-cb74-4201-9e0b-21efbd637d73.jpg","index":0,"item":"092c5ff0-bc2e-436b-aa5f-2795a3d1aa8b","keywords":null,"link":"/360/20250128_szerbia-belgrad-tuntetesek-vucsics-vucsevics","timestamp":"2025. január. 28. 19:25","title":"Vigyázó szemetek Belgrádra vessétek – a lázadókkal tart a szerb társadalom nagyobb része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"360","description":"A Tisza elnöke tutira megy, ráadásul úgy ír, mintha közvélemény-kutatási adatok birtokában állítaná: a fideszesek sem kérnek a kormányzat projektjéből.","shortLead":"A Tisza elnöke tutira megy, ráadásul úgy ír, mintha közvélemény-kutatási adatok birtokában állítaná: a fideszesek sem...","id":"20250128_magyar-peter-rakosdubaj-budapest-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49.jpg","index":0,"item":"72fdb13e-92d1-4590-b92f-90645e4e5264","keywords":null,"link":"/360/20250128_magyar-peter-rakosdubaj-budapest-karacsony-gergely","timestamp":"2025. január. 28. 15:29","title":"Miért most, és miért így szállt be Magyar Péter a Rákosdubaj körüli vitába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]