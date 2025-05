Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4df4e89d-5d4a-4c37-bc32-d7c92ac068d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A „technofasiszta törvény és az eltakarítási törvény visszavonásáért”.","shortLead":"A „technofasiszta törvény és az eltakarítási törvény visszavonásáért”.","id":"20250527_Hadhazy-Ferenciek-tere-tuntetes-baranyi-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4df4e89d-5d4a-4c37-bc32-d7c92ac068d6.jpg","index":0,"item":"2c78bfd6-3106-4b73-9709-0ce1fafaf50d","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Hadhazy-Ferenciek-tere-tuntetes-baranyi-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 17:41","title":"„ÁVH! ÁVH” – skandáltak a Szuverenitásvédelmi Hivatal előtt Hadházyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai akkugyárak betelepítése nem jelent diverzifikációt, csak a német függést erősíti. Ráadásul a magyar gazdaság túl energiaintenzív. Javítani kellene a termelékenységet, ehhez az élelmiszeripart, a gyógyszergyártást és a turizmust kellene a gazdaságfejlesztés fókuszába helyezni. A 15 éve kormányzó Fidesz gazdasági minisztere egy konferencián felmondta a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos fő külső kritikákat.","shortLead":"Az ázsiai akkugyárak betelepítése nem jelent diverzifikációt, csak a német függést erősíti. Ráadásul a magyar gazdaság...","id":"20250526_Nagy-Marton-ugy-kritizalta-a-gazdasagpolitikat-mintha-ellenzekben-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"744e3c12-f6a7-4543-872a-413290943000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_Nagy-Marton-ugy-kritizalta-a-gazdasagpolitikat-mintha-ellenzekben-lenne","timestamp":"2025. május. 26. 11:45","title":"Nagy Márton úgy kritizálta a gazdaságpolitikát, mintha ellenzékben lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos technológiákhoz, és még a fúziós erőművek is hasznosíthatják.","shortLead":"A NASA 2030-tól bányászna hélium-3-at a Holdon, amiből a Földön nagy kevés van, ám nélkülözhetetlen bizonyos...","id":"20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1ffb7a-de77-4b4a-85ae-29784fd40479.jpg","index":0,"item":"17d50cdd-2b2b-4b1a-ae9f-89bf7190fcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_nasa-hold-banyaszat-urkutatas-interlune","timestamp":"2025. május. 26. 11:03","title":"Kész a NASA holdbányász gépe, ami újraírhatja a dolgokat a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bf2bd6-36ec-48e3-a459-b0b1224deef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győztes a DK politikusa lett, igaz, nem a párt színeiben indult.","shortLead":"A győztes a DK politikusa lett, igaz, nem a párt színeiben indult.","id":"20250526_Barcs-idokozi-valasztas-onkormanyzat-Remes-Gabor-Dobrev-Klara-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0bf2bd6-36ec-48e3-a459-b0b1224deef1.jpg","index":0,"item":"ffb48434-22f3-4fa1-8b14-632fafa8eb4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Barcs-idokozi-valasztas-onkormanyzat-Remes-Gabor-Dobrev-Klara-Fidesz","timestamp":"2025. május. 26. 09:53","title":"Utolsó lett a Fidesz jelöltje a barcsi időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058910b6-6b15-4ea8-99e1-f21d3f4efef7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Boltbezárásokra, romló GDP-adatokra figyelmeztet egy, az árrésstop hatásait utólag elemző hatástanulmány. Az Országos Kereskedelmi Szövetség ez alapján kéri az intézkedés kivezetését a kormánytól, akár több lépcsőben is jó nekik.","shortLead":"Boltbezárásokra, romló GDP-adatokra figyelmeztet egy, az árrésstop hatásait utólag elemző hatástanulmány. Az Országos...","id":"20250526_arrestop-hatastanulmany-oksz-gki-inflacio-boltbezaras-gazdasag-elelmiszer-kiskereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058910b6-6b15-4ea8-99e1-f21d3f4efef7.jpg","index":0,"item":"43a85b68-3815-4d21-a65f-d660ee7ee12d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_arrestop-hatastanulmany-oksz-gki-inflacio-boltbezaras-gazdasag-elelmiszer-kiskereskedelem","timestamp":"2025. május. 26. 10:08","title":"Tételesen felsorolták a kereskedők, milyen károkat okoz az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c4390c-1dd4-4ca1-90ea-d7222f8bb9f2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Bár Schwab ma már csak orvosként dolgozik a Mind Klinikán, korábban tulajdonos is volt, és környékén feltűntek nemcsak az MNB-alapítványok, hanem Matolcsy Ádám körei is. ","shortLead":"Bár Schwab ma már csak orvosként dolgozik a Mind Klinikán, korábban tulajdonos is volt, és környékén feltűntek nemcsak...","id":"20250526_hvg-schwab-richard-mind-klinika-szecsenyi-balint-mnb-alapitvany-matolcsy-szaraz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4c4390c-1dd4-4ca1-90ea-d7222f8bb9f2.jpg","index":0,"item":"9f8f82cb-b258-4bb4-82f9-d3ec15d5ee7d","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-schwab-richard-mind-klinika-szecsenyi-balint-mnb-alapitvany-matolcsy-szaraz-istvan","timestamp":"2025. május. 26. 14:26","title":"Piaci tranzakció volt, jó áron lehet majd eladni – mondja Schwab Richárd az MNB-s alapítvány milliárdjaival indult volt cégéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fba986-ccec-49e4-84c7-e1ec43a493ee","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az európai ügyek minisztere szerint politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás, hogy ismét az uniós tagállamok napirendjén szerepelt a magyar jogállamiság ügye, különös tekintettel a gyülekezési törvény módosítására és a poloskatörvényre. Bóka János szerint hiába kéri az Európai Bizottság a kormánytól az „átláthatósági” törvénytervezet visszavonását, az egyéni képviselői indítványra, nem pedig kormányjavaslatra került a parlament elé. A magyar kormány egy vétóval koronázta meg a mai napot.","shortLead":"Az európai ügyek minisztere szerint politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás, hogy ismét az uniós tagállamok...","id":"20250527_jogallamisag-hetes-cikk-boka-janos_pride-poloska-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0fba986-ccec-49e4-84c7-e1ec43a493ee.jpg","index":0,"item":"3c11a40e-393a-44f0-91ef-22a4c4788be5","keywords":null,"link":"/eurologus/20250527_jogallamisag-hetes-cikk-boka-janos_pride-poloska-torveny-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 21:16","title":"Bóka János a meghallgatás után: A kormány nem tudja visszavonni az „átláthatósági” törvényt, mert nem ők terjesztették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caaaf310-e48a-40aa-b48e-ce5e7febf7d1","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Számos tévhit él azzal kapcsolatban, hogy melyek azok a hulladéktípusok, amelyek szabályos leadásáért fizetni kell. Pedig a növekvő számú hulladékudvarok már a legtöbb, a múltban fizetős hulladékokat is ingyenesen átveszik – meghatározott mennyiségek és feltételek mellett. Cikkünkben Czermann-Tóth Gyula, a MOHU létesítménygazdálkodási vezetője oszlatja el a tévhiteket és a rosszul rögzült információkat. ","shortLead":"Számos tévhit él azzal kapcsolatban, hogy melyek azok a hulladéktípusok, amelyek szabályos leadásáért fizetni kell...","id":"20250521_Hulladekudvarok-mar-ezt-is-ingyen-leadhatjuk-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caaaf310-e48a-40aa-b48e-ce5e7febf7d1.jpg","index":0,"item":"89ce754c-31be-49c7-93e2-4711f80faafb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250521_Hulladekudvarok-mar-ezt-is-ingyen-leadhatjuk-mohu","timestamp":"2025. május. 27. 11:30","title":"Hulladékudvarok: már ezt is ingyen leadhatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]