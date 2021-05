Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már csütörtök hajnalban életbe lép az intézkedés.","shortLead":"Már csütörtök hajnalban életbe lép az intézkedés.","id":"20210526_litvania_legter_zaras_feherorosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a7de16-cc72-486c-a4e0-279c2bc23bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_litvania_legter_zaras_feherorosz","timestamp":"2021. május. 26. 20:05","title":"Litvánia lezárja légterét a fehérorosz gépek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A mentőket is riasztották a Bihari utca és a Horog utca kereszteződéséhez.","shortLead":"A mentőket is riasztották a Bihari utca és a Horog utca kereszteződéséhez.","id":"20210527_kisiklott_3as_villamos_potlobusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bbb2b0-1a8f-4824-9fd5-159f4470d046","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_kisiklott_3as_villamos_potlobusz","timestamp":"2021. május. 27. 14:56","title":"Kisiklott a 3-as villamos, pótlóbuszok járnak helyette egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feladat felelőse Kásler Miklós és Szijjártó Péter.","shortLead":"A feladat felelőse Kásler Miklós és Szijjártó Péter.","id":"20210528_pfizer_vakcina_csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c724f7-280b-4a54-83da-6515574aa74a","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_pfizer_vakcina_csehorszag","timestamp":"2021. május. 28. 09:21","title":"A magyar kormány kölcsönad több mint 40 ezer Pfizer-vakcinát Csehországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c594570e-11d1-41a1-9540-1e197ee53e21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint csak az igazán nagy államférfiakra jellemző, hogy országépítő munkájuk mellett figyelemmel vannak az emberek bajaira, mindennapjaira is.","shortLead":"A műsorvezető szerint csak az igazán nagy államférfiakra jellemző, hogy országépítő munkájuk mellett figyelemmel vannak...","id":"20210527_Orban_levelben_kivant_jobbulast_a_szivinfarktuson_atesett_Fasy_Adamak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c594570e-11d1-41a1-9540-1e197ee53e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c44a60-be1b-4220-8ceb-856d6c941711","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Orban_levelben_kivant_jobbulast_a_szivinfarktuson_atesett_Fasy_Adamak","timestamp":"2021. május. 27. 09:23","title":"Orbán levélben kívánt jobbulást a szívinfarktust kapott Fásy Ádámnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf6f321-e19f-4c47-a3e9-52bcc7572853","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nagy többség a pénz miatt spórol a vízen, de a környezettudatosság is egyre fontosabb szempont.","shortLead":"A nagy többség a pénz miatt spórol a vízen, de a környezettudatosság is egyre fontosabb szempont.","id":"20210527_viz_fogyasztas_kornyezettudatossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edf6f321-e19f-4c47-a3e9-52bcc7572853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d774c4-1067-498d-aeea-2fe8c116e8e8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210527_viz_fogyasztas_kornyezettudatossag","timestamp":"2021. május. 27. 11:56","title":"Negyven felett jön rá a legtöbb magyar, hogy érdemes spórolni a vízfogyasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efc8693-23c4-4a4f-a652-efe3d9ccefb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Világ Néppárt közgyűlésén nem volt ellenszavazat.","shortLead":"Az Új Világ Néppárt közgyűlésén nem volt ellenszavazat.","id":"20210526_palinkas_jozsef_uj_vilag_neppart_elovalasztas_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9efc8693-23c4-4a4f-a652-efe3d9ccefb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216e0900-01e1-4f89-bd95-c6887ab53128","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_palinkas_jozsef_uj_vilag_neppart_elovalasztas_jelolt","timestamp":"2021. május. 26. 20:28","title":"Pálinkás József lett a pártjának miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Digitális Fizetési Index néven új mérőszámot vezetett be Magyarországon a Mastercard. A vállalat szerint a 45 mutatóból kalkulált index célja, hogy erre alapozva a bankok és más szolgáltatók megismerjék a fogyasztókat annak érdekében, hogy újfajta fizetési megoldásokat találhassanak ki.","shortLead":"Digitális Fizetési Index néven új mérőszámot vezetett be Magyarországon a Mastercard. A vállalat szerint a 45 mutatóból...","id":"20210526_mastercard_digitalis_fizetesi_index_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2dd619-7321-41e0-8230-dfc0d618703d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_mastercard_digitalis_fizetesi_index_2020","timestamp":"2021. május. 26. 22:55","title":"Most először számolták ki Magyarországon a Digitális Fizetési Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ea9fd1-5144-4bd6-907d-f244b1e5eeca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azt nem mondta ki a projekt vezetője, hogy ejtenék a nagykovácsi szállodaépítés tervét, de azt megerősítette, hogy újragondolják a projektet.","shortLead":"Azt nem mondta ki a projekt vezetője, hogy ejtenék a nagykovácsi szállodaépítés tervét, de azt megerősítette...","id":"20210527_cserkesz_nagykovacsi_hotel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1ea9fd1-5144-4bd6-907d-f244b1e5eeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d394d50-2abc-4cef-854f-babc5f5ace72","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210527_cserkesz_nagykovacsi_hotel","timestamp":"2021. május. 27. 08:14","title":"A helyiek tiltakozása miatt újragondolja a Cserkészszövetség a nagykovácsi hotelberuházását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]