[{"available":true,"c_guid":"de1771d1-c88e-4553-ac2d-a0237df7ce54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Három ember ellen indult eljárás, egyet előállítottak.","shortLead":"Három ember ellen indult eljárás, egyet előállítottak.","id":"20250528_hadhazy-akos-tuntetes-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de1771d1-c88e-4553-ac2d-a0237df7ce54.jpg","index":0,"item":"7d7740e3-5808-4faa-87df-f4075e68ea8d","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_hadhazy-akos-tuntetes-feljelentes","timestamp":"2025. május. 28. 08:39","title":"Feljelentették Hadházy Ákost a keddi tüntetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a77ed9-f24c-4eac-88f0-3aa7b3fed5e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Harcosok Klubjának nyitóeseményén himnuszt éneklő Muri vállalkozása 2017 óta szinte minden évben veszteséget termelt.","shortLead":"A Harcosok Klubjának nyitóeseményén himnuszt éneklő Muri vállalkozása 2017 óta szinte minden évben veszteséget termelt.","id":"20250527_Muri-Eniko-cege-vegelszamolas-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a77ed9-f24c-4eac-88f0-3aa7b3fed5e1.jpg","index":0,"item":"fec0d5ab-7bd9-486b-aa03-1e061327bb6c","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Muri-Eniko-cege-vegelszamolas-veszteseg","timestamp":"2025. május. 27. 14:59","title":"Végelszámolás alá került Muri Enikő cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91a62a0-31fb-4d0c-940f-90a1c730a046","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Felmentik Farkas Sándort, utódjának kilétéről egyelőre nincsen információ. ","shortLead":"Felmentik Farkas Sándort, utódjának kilétéről egyelőre nincsen információ. ","id":"20250527_Veteran-politikus-tavozik-a-kormanybol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b91a62a0-31fb-4d0c-940f-90a1c730a046.jpg","index":0,"item":"7ccfdea9-bb1a-40e8-b86f-bacec199be58","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Veteran-politikus-tavozik-a-kormanybol","timestamp":"2025. május. 27. 06:54","title":"Veterán politikus távozik a kormányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyugati kormányok hadiipari beszerzéseire, fegyvergyártására és Ukrajnának szánt fegyverszállításaira voltak kíváncsiak. ","shortLead":"A nyugati kormányok hadiipari beszerzéseire, fegyvergyártására és Ukrajnának szánt fegyverszállításaira voltak...","id":"20250527_Oroszorszag-Hacker-NATO-Hollandia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"6b622465-2659-42e5-b18b-8a0ce1ab500c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_Oroszorszag-Hacker-NATO-Hollandia","timestamp":"2025. május. 27. 16:43","title":"Holland hírszerzés: Oroszország által támogatott csoport törte fel a rendőrség és a NATO hálózatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4.jpg","index":0,"item":"0bc1076b-c311-4b89-af0f-fb66592ca545","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","timestamp":"2025. május. 27. 06:41","title":"Szemrevaló álruhás BMW sportkupé tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók vizsgálata világított rá arra, hogyan vezethet végül szívbetegséget az, ha valaki keveset alszik.","shortLead":"Svéd kutatók vizsgálata világított rá arra, hogyan vezethet végül szívbetegséget az, ha valaki keveset alszik.","id":"20250528_keves-alvashiany-egeszseg-ver-feherje-gyulladas-szivbetegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44.jpg","index":0,"item":"f213bacd-a7e0-4d63-b762-a788c49981bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_keves-alvashiany-egeszseg-ver-feherje-gyulladas-szivbetegseg","timestamp":"2025. május. 28. 08:03","title":"Ez indul be a szervezetében már három nap után, ha nem alszik eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7620e084-d2b4-4dd7-965e-d15ca5f6d533","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Bognár György, a Paks vezetőedzője nevetségesnek nevezte Kubatov Gábor megállapításait, amelyekkel a Fradi elnöke „antifutballnak” nevezte a Paks játékát.","shortLead":"Bognár György, a Paks vezetőedzője nevetségesnek nevezte Kubatov Gábor megállapításait, amelyekkel a Fradi elnöke...","id":"20250528_bognar-gyorgy-ev-edzoje-paks-fradi-kubatov-gabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7620e084-d2b4-4dd7-965e-d15ca5f6d533.jpg","index":0,"item":"0f2dcf08-1ebb-4874-bd47-9c71047f6262","keywords":null,"link":"/sport/20250528_bognar-gyorgy-ev-edzoje-paks-fradi-kubatov-gabor","timestamp":"2025. május. 28. 12:46","title":"Bognár Györgyöt megválasztották az év edzőjének, rögtön be is szólt Kubatov Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d059be53-7f64-49ac-b504-95049dec73a8","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Digitálisan tartják számon a Tisza Szigetek tagjainak minden közösségi aktivitását, ezekkel lehet pontokat, jelvényeket szerezni, és végül a legszorgalmasabbak lesznek a vezetők és a politikusok. Mire lesz jó a hamarosan megjelenő Tisza-applikáció? Hogyan született a nagyváradi út ötlete? Mit kezdenek a több százezres közösséggel? Radnai Márk, a párt alelnöke mondta el.","shortLead":"Digitálisan tartják számon a Tisza Szigetek tagjainak minden közösségi aktivitását, ezekkel lehet pontokat, jelvényeket...","id":"20250528_hvg-Rendszervaltas-mobilappal-radnai-mark-interju-tisza-part-digitalis-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d059be53-7f64-49ac-b504-95049dec73a8.jpg","index":0,"item":"472d0ff0-b962-45c4-9507-93cae85b5e5a","keywords":null,"link":"/360/20250528_hvg-Rendszervaltas-mobilappal-radnai-mark-interju-tisza-part-digitalis-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 28. 06:30","title":"Minden szervezetben vannak súrlódások – a Tisza kulisszatitkairól beszélt Magyar Péter közösségépítője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]