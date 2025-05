Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"461bb590-7dc0-497c-8dd4-cdffe55f34d7","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az uniós migrációs szabályok szigorításának részeként az Európai Bizottság bemutatott egy javaslatot, amely a biztonságos harmadik országok meghatározásában hoz könnyítéseket. Ezek azok az országok, ahová a menedékkérőket ki lehet utasítani annak érdekében, hogy a menedékkérelmüket már ott bírálják el. A jogvédők tiltakoznak.","shortLead":"Az uniós migrációs szabályok szigorításának részeként az Európai Bizottság bemutatott egy javaslatot, amely...","id":"20250520_europai-bizottsag_menedekkerok_migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/461bb590-7dc0-497c-8dd4-cdffe55f34d7.jpg","index":0,"item":"1f9078ac-d445-413f-b0a8-310374fea271","keywords":null,"link":"/eurologus/20250520_europai-bizottsag_menedekkerok_migracio","timestamp":"2025. május. 20. 17:56","title":"Brüsszel megkönnyítené a menedékkérők kiutasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf7b22e-4b44-4ae8-baf7-2384912b35d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Becsey Zsolt diplomataként és a második Orbán-kormány államtitkáraként is EU-s ügyekkel foglalkozott, és úgy véli, hogy egy tagállam csatlakozásáról a parlamentnek és nem népszavazásnak kell döntenie, már csak azért is, mert utóbbi esetben Magyarország sem került volna be az unióba.","shortLead":"Becsey Zsolt diplomataként és a második Orbán-kormány államtitkáraként is EU-s ügyekkel foglalkozott, és úgy véli...","id":"20250521_becsey-zsolt-ukrajna-eu-orban-kormany-belpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdf7b22e-4b44-4ae8-baf7-2384912b35d9.jpg","index":0,"item":"b0c37c64-3da6-4d7c-ac47-6c3fa8108a46","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_becsey-zsolt-ukrajna-eu-orban-kormany-belpolitika","timestamp":"2025. május. 21. 09:58","title":"Volt fideszes EP-képviselő: Feltételek és határidők ismerete nélkül azt mondani, hogy nem vesszük fel Ukrajnát, komoly politikai hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d28e124-c4c6-48f0-9eca-b993b9854c30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben az ütemben a villamosvonal a Szent Gellért tér felől a Műegyetem rakparton végigvezetve elérné a Kopaszi-gát térségét.","shortLead":"Ebben az ütemben a villamosvonal a Szent Gellért tér felől a Műegyetem rakparton végigvezetve elérné a Kopaszi-gát...","id":"20250522_adminisztrativ-hiba-budai-fonodo-villamos-tender-visszavonas-epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d28e124-c4c6-48f0-9eca-b993b9854c30.jpg","index":0,"item":"3d86b801-f9a3-46ac-ba38-bb8b9e299ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_adminisztrativ-hiba-budai-fonodo-villamos-tender-visszavonas-epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium","timestamp":"2025. május. 22. 09:04","title":"Adminisztratív hiba miatt vonta vissza Lázár minisztériuma a budai fonódó villamos tenderét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1a53b3-a04f-4f2b-bc6e-185af231f0d0","c_author":"Lenthár Balázs","category":"itthon","description":"A nagyobb kormánypárt parlamenti képviselőcsoportja szerint tisztánlátáshoz és nem a kormánytól független szervezetek ellehetetlenüléséhez vezet majd a törvény elfogadása.","shortLead":"A nagyobb kormánypárt parlamenti képviselőcsoportja szerint tisztánlátáshoz és nem a kormánytól független szervezetek...","id":"20250520_fidesz-frakcio-ugynokmedia-szuverenitas-atlathatosagi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f1a53b3-a04f-4f2b-bc6e-185af231f0d0.jpg","index":0,"item":"2a821723-d6ad-4895-aeee-462c77084bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_fidesz-frakcio-ugynokmedia-szuverenitas-atlathatosagi","timestamp":"2025. május. 20. 14:17","title":"A Fidesz-frakció ügynökmédiázással igyekszik elütni az átláthatósági törvény kritikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2abae1-922c-47e8-9aa3-1e05d382d9c4","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Kocsis Máté szerint a magyar elhárítás régóta tudott a kémkedéssel gyanúsított és le is tartóztatott ukrán férfiról, de a Fidesz még régebben tudhatott róla, hiszen évekkel ezelőtt közös biznisze volt a NER gazdasági elitjével. Közös thaimasszázs-cégük nyert el a Covid-járvány idején milliárdos állami megbízást, azóta pedig felszívódott.","shortLead":"Kocsis Máté szerint a magyar elhárítás régóta tudott a kémkedéssel gyanúsított és le is tartóztatott ukrán férfiról, de...","id":"20250522_A-Fidesz-altal-leleplezett-kemgyanus-ukran-Hollo-Istvan-nemreg-meg-a-Fidesz-gazdasagi-elitjevel-uzletelt-allami-milliardokhoz-jutva-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba2abae1-922c-47e8-9aa3-1e05d382d9c4.jpg","index":0,"item":"5dd96481-ec66-445f-9078-32a7cc758f25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_A-Fidesz-altal-leleplezett-kemgyanus-ukran-Hollo-Istvan-nemreg-meg-a-Fidesz-gazdasagi-elitjevel-uzletelt-allami-milliardokhoz-jutva-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 09:26","title":"A Fidesz által leleplezett kémgyanús ukrán Holló István nemrég még a Fidesz gazdasági elitjével üzletelt, milliárdos állami megbízáshoz jutva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba71f45-a80f-4e17-9bf8-520835e709ff","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A rendőrség is tudott annak a férfinak az erőszakosságáról, aki a közelmúltban megölte feleségét, egy év alatt kétszer is jártak a család csömendi otthonában. Mégsem lépett senki, az asszony pedig nem tett feljelentést, nem kért segítséget, amikor még lett volna rá lehetősége. A szakértők szerint a somogyi tragédia is rámutat a hazai áldozatvédelem hibájára, a félreérthető, gyakran rosszul alkalmazott jogszabályra. Tényleg csak annyin múlt volna egy élet, hogy nem mindenkinek egyértelmű, két bántalmazás már rendszeresnek számít-e?","shortLead":"A rendőrség is tudott annak a férfinak az erőszakosságáról, aki a közelmúltban megölte feleségét, egy év alatt kétszer...","id":"20250522_Csomendi-gyilkossag-rendorseg-ferfi-no-bantalmazas-spronz-julia-des-fanni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba71f45-a80f-4e17-9bf8-520835e709ff.jpg","index":0,"item":"58875d61-ea62-4b32-bc55-df400fd44a16","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Csomendi-gyilkossag-rendorseg-ferfi-no-bantalmazas-spronz-julia-des-fanni","timestamp":"2025. május. 22. 06:55","title":"Csömendi csákányos gyilkosság: tudták, hogy a férfi többször bántalmazta a feleségét, mégsem tett senki semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b0449c-8e5e-4b36-a4e1-3faeccc5a992","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem akarja tovább eltűrni semmittevését.","shortLead":"Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem akarja...","id":"20250521_Beismerte-tettet-a-ferfi-aki-brutalisan-megolte-jotevojet-amiert-az-megelegelte-lustasagat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b0449c-8e5e-4b36-a4e1-3faeccc5a992.jpg","index":0,"item":"406401ae-9b84-4573-bd05-f263d58a0445","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Beismerte-tettet-a-ferfi-aki-brutalisan-megolte-jotevojet-amiert-az-megelegelte-lustasagat","timestamp":"2025. május. 21. 13:40","title":"Beismerte tettét a férfi, aki brutálisan megölte jótevőjét, amiért az megelégelte lustaságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed0837b-ee53-4682-b266-fd9c897b355b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A képzést nem egyetemen végezte, hanem egy négyéves tanfolyamon, de a Covid, a négy gyerek nevelése és a saját vállalkozás mellett hosszabb ideig tartott számára a teljesítése.","shortLead":"A képzést nem egyetemen végezte, hanem egy négyéves tanfolyamon, de a Covid, a négy gyerek nevelése és a saját...","id":"20250522_Kim-Kardashian-jogi-diplomat-szerzett-hat-ev-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bed0837b-ee53-4682-b266-fd9c897b355b.jpg","index":0,"item":"16552b87-e3b0-4b67-9e1b-31b82674054d","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Kim-Kardashian-jogi-diplomat-szerzett-hat-ev-utan","timestamp":"2025. május. 22. 09:13","title":"Kim Kardashian jogi diplomát szerzett hat év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]