[{"available":true,"c_guid":"6349e917-3de8-41db-82b6-b3e306edbea8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport éveken át vizsgálta az ülés agyra gyakorolt hatását, az eredmény pedig egyértelműnek tűnik.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport éveken át vizsgálta az ülés agyra gyakorolt hatását, az eredmény pedig egyértelműnek tűnik.","id":"20250521_agykutatas-ulo-eletmod-mozgas-agy-egeszsege-alzheimer-kor-demencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6349e917-3de8-41db-82b6-b3e306edbea8.jpg","index":0,"item":"da3db42d-b66f-4156-ac9e-5a46ed8ba5b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_agykutatas-ulo-eletmod-mozgas-agy-egeszsege-alzheimer-kor-demencia","timestamp":"2025. május. 21. 20:03","title":"Ez történik az agyával, ha túl sokat üldögél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d37e95-aa34-4b0c-a448-0cbc2dccf556","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A közgazdász szerint a budapesti beruházás jó irány, Bod Péter Ákos azonban szkeptikusabb a projekttel kapcsolatban, Závecz Tibor szerint pedig ráfér a magyar vállalkozókra, hogy a külföldi vállalatok felrázzák a gazdasági környezetet. ","shortLead":"A közgazdász szerint a budapesti beruházás jó irány, Bod Péter Ákos azonban szkeptikusabb a projekttel kapcsolatban...","id":"20250522_vig-alapkezelo-konferencia-bod-peter-akos-pogatsa-zoltan-zavecz-tibor-kerekasztal-byd-catl-bmw-usa-kina-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37d37e95-aa34-4b0c-a448-0cbc2dccf556.jpg","index":0,"item":"a5c133e7-5ace-43bc-825c-4a2b8ef8ca4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_vig-alapkezelo-konferencia-bod-peter-akos-pogatsa-zoltan-zavecz-tibor-kerekasztal-byd-catl-bmw-usa-kina-eu","timestamp":"2025. május. 22. 17:35","title":"Pogátsa Zoltán: Az, hogy a BYD idehozza a központját, elképesztően fontos és jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54717c47-2e6e-428c-9133-4711074c256f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A kör bezárult. Orbán Viktor az „átláthatósági” törvénnyel visszahívta az oroszokat Magyarországra. De a HVG-nek 2026 nem a végső összecsapás, csak egy évszám. Ez a május 22-én megjelenő hetilap hagyományos szerkesztői bejelentkezője, a Fülszöveg.","shortLead":"A kör bezárult. Orbán Viktor az „átláthatósági” törvénnyel visszahívta az oroszokat Magyarországra. De a HVG-nek 2026...","id":"20250521_atlathatosagi-torveny-hvg-foszerkeszto-Nem-elegszunk-meg-a-legkonnyebb-megoldassal-es-senkitol-meg-nem-riadunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54717c47-2e6e-428c-9133-4711074c256f.jpg","index":0,"item":"239a0506-6905-4c4a-884e-2dfc37b534a0","keywords":null,"link":"/360/20250521_atlathatosagi-torveny-hvg-foszerkeszto-Nem-elegszunk-meg-a-legkonnyebb-megoldassal-es-senkitol-meg-nem-riadunk","timestamp":"2025. május. 21. 12:37","title":"A HVG főszerkesztője: Nem elégszünk meg a legkönnyebb megoldással, és senkitől meg nem riadunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jennifer Lopez állítólag nem kapott engedélyt arra, hogy a róla készült fotókat ő maga tegye közzé, ezért a fotós és egy ügynökség is kártérítést követel.","shortLead":"Jennifer Lopez állítólag nem kapott engedélyt arra, hogy a róla készült fotókat ő maga tegye közzé, ezért a fotós és...","id":"20250521_jennifer-lopez-foto-instagram-szerzoi-jog-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d8e0e0e-a91a-48f4-bb6c-0339ba519d3c.jpg","index":0,"item":"030a0d4e-91d2-4379-a0e6-f0729ea1fe91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_jennifer-lopez-foto-instagram-szerzoi-jog-per","timestamp":"2025. május. 21. 09:14","title":"Ezt a két fotót osztotta meg magáról Jennifer Lopez az Instagramon, 212 milliót fizethet miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f70daa-39d3-4c7f-9fa6-d33f6d1f38f5","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 2000 milliárd forinttal nőtt a 100 leggazdagabb magyar vagyona, a leggyorsabban azok gyarapodtak, akik a legközelebbi kapcsolatban vannak a hatalommal: Mészáros Lőrinc másfélszeresére, Tiborcz István és Jászai Gellért közel kétszeresére növelte vagyonát.","shortLead":"Egy év alatt 2000 milliárd forinttal nőtt a 100 leggazdagabb magyar vagyona, a leggyorsabban azok gyarapodtak, akik...","id":"20250522_100-leggazdagabb-magyar-meszaros-lorinc-csanyi-sandor-tiborcz-istvan-jaszai-gellert-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28f70daa-39d3-4c7f-9fa6-d33f6d1f38f5.jpg","index":0,"item":"0c4d877b-e097-48cb-b68f-f673d622a898","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_100-leggazdagabb-magyar-meszaros-lorinc-csanyi-sandor-tiborcz-istvan-jaszai-gellert-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 06:00","title":"Itt az új gazdaglista: Tiborcz és Jászai duplázott, Mészáros csak a tavaly óta szerzett vagyonával a hatodik leggazdagabb lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4759ff0f-1556-4354-9bcb-b951b73ee0f3","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A kormányfő korábbi nem hivatalos tanácsadója csöndben beszállt abba a katonai repülőgépeket gyártó cseh cégbe, amelytől a honvédség is rendelt már. Habony Árpád tulajdonrésze egykor Szalay-Bobrovniczky Kristófé volt.","shortLead":"A kormányfő korábbi nem hivatalos tanácsadója csöndben beszállt abba a katonai repülőgépeket gyártó cseh cégbe...","id":"20250522_hvg-habony-arpad-hadiipari-befektetes-radar-alatt-aero-Vodochody","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4759ff0f-1556-4354-9bcb-b951b73ee0f3.jpg","index":0,"item":"f4e5f7a9-496b-40fd-9b94-8dd4ad3a2506","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-habony-arpad-hadiipari-befektetes-radar-alatt-aero-Vodochody","timestamp":"2025. május. 22. 11:56","title":"Habony Árpád már hadiiparban is utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764eb13c-0d18-4b92-badf-e6f50eec05e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Óriásit nőtt az új személyi kölcsönök száma az MBH Banknál, de átlag felett nőtt általában a lakossági hitelezés is. Közel 70 milliárd forint adózás előtti eredményük volt az első negyedévben, és 43 milliárd forintnyi adót csengettek ki az államkasszának.","shortLead":"Óriásit nőtt az új személyi kölcsönök száma az MBH Banknál, de átlag felett nőtt általában a lakossági hitelezés is...","id":"20250521_mbh-bank-elso-negyedeves-beszamolo-bankolas-hitelezes-kkv-vallalkozas-penzugyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/764eb13c-0d18-4b92-badf-e6f50eec05e0.jpg","index":0,"item":"edd3b2e7-e08b-4af8-89fa-6c6882c1f4de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_mbh-bank-elso-negyedeves-beszamolo-bankolas-hitelezes-kkv-vallalkozas-penzugyek","timestamp":"2025. május. 21. 10:41","title":"Már Mészáros bankja viszi a lakossági és a vállalati hitelezés ötödét Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b22e1ad-fef3-42b8-b2ec-3b7a76a49495","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már valóban el kell végeznie a munkáját a kormánybiztosnak.","shortLead":"Most már valóban el kell végeznie a munkáját a kormánybiztosnak.","id":"20250521_A-Kurian-nyertek-pert-a-karpataljai-menedekes-csaladok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b22e1ad-fef3-42b8-b2ec-3b7a76a49495.jpg","index":0,"item":"5ec6f952-f4cf-4126-9b33-8844b4baf962","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_A-Kurian-nyertek-pert-a-karpataljai-menedekes-csaladok","timestamp":"2025. május. 21. 15:17","title":"A Kúrián nyertek pert a kárpátaljai menedékes családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]