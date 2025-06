Váratlant húzott az ország leggazdagabb embere, Mészáros Lőrinc: Orbán Viktor a rivaldafényt általában kerülő barátja ezúttal maga fordult a nyilvánossághoz, és nyílt levelet írt a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek. A levél szövegét szerkesztőségünk is megkapta, ebben a milliárdos azzal indokolta írását, hogy úgy érezte, reagálnia kell Magyar pár megnyilvánulására.

„Ezt pedig azért ilyen formán teszem, mert nincs közösségi média felületem, aminek az az oka, hogy nekem nincs időm napi több poszt írogatására és arra, hogy fotóztassam magam, ezeket illusztrálva a képeimmel…” – magyarázta Mészáros, aki ezt követően kifejtette, hogy az sértette meg, hogy Magyar néhány napja „pökhendinek, agresszívnek és fenyegetőzőnek” nevezte. „Azt, hogy én kit és mivel fenyegettem, azóta sem találom.” – panaszolta az üzletember, aki szerint Magyarnak vannak „köztudottan” indulatkezelési problémái.

Mészáros vallott arról is, hogy milyen érzéseket váltanak ki belőle a gazdagodásáról szóló újságcikkek:

– árulta el. „Úgy tűnik, Önökre évről évre, hétről hétre és napról napra az újdonság erejével csap le az a tény, hogy milliárdos vagyok. Szeretnék segíteni, egészen pontosan 2009 óta vagyok milliárdos, amikor még a Fidesz ellenzékben volt.” – tette hozzá. „Már tárazhatja a következő hangzatos pufogtatását arról, hogy pökhendi vagyok, de az a helyzet, hogy az, hogy milliárdos vagyok, az egyszerűen tény.

– csodálkozott rá a gazdagságára rácsodálkozókra Mészáros, aki ezt követően arról írt, hogy kritikusainak köszönhetően a gázszerelő szakma mára Magyarországon szitokszó lett, majd felidézte, hogy az ő szüleinek nem volt pénze arra, hogy taníttassák, de nem is tartották fontosnak azt.

„Mivel hamar megnősültem és megszülettek a gyerekeim, akiket el kellett tartanom, mindig az vezetett, hogy minél eredményesebben dolgozhassak. Az elsők közt voltam, aki fővállalkozó lett és közmű hálózatokat épített ki. Ebből kerestem az első millióimat már a 90-es években.” – ismertette pályája elejét a milliárdos.

Ezt követően Mészáros arról írt, hogy Magyar éveken át próbált a közelébe férkőzni és nála állást kapni, állítása szerint ezt e-mailek is bizonyítják, többek közt olyan is, ami fél évvel a Tisza Párt elnökének színre lépését jelentő Partizán-interjú előtt jelent meg.

– magyarázta Mészáros, aki szerint Magyart végül azért nem alkalmazták, mert „nem érte el azt a szakmai szintet, hogy bekerülhessen hozzánk.”

Mészáros Lőrinc levelét az alább változtatás nélkül közöljük:

Tisztelt Pártelnök Úr!



Az elmúlt egy évben olyan sokszor emlegetett már – bár tulajdonképpen nem is ismerjük egymást, talán egy futó találkozást leszámítva –, hogy úgy éreztem, ideje reagálnom pár megnyilvánulására.

Ezt pedig azért ilyen formán teszem, mert nincs közösségi média felületem, aminek az az oka, hogy nekem nincs időm napi több poszt ​rogatására és arra, hogy fotóztassam magam, ezeket illusztrálva a képeimmel…



Először térjünk rá arra, hogy Ön néhány nappal ezelőtt engem nevezett pökhendinek, agresszívnek és fenyegetőzőnek. Azt, hogy én kit és mivel fenyegettem, azóta sem találom.

Agresszió? Pártelnök Úr, hiszen Önnek köztudottan indulatkezelési problémái vannak! Ennek a megállapításához nem kell szakembernek lenni, elég csak megnézni azt a számtalan közösségi médiában terjedő videót, ahogyan Ön reagál amikor azt hiszi, hogy még nem veszi a kamera vagy Önnek nem tetsző kérdéseket kap a gyűlésein. De akár még a saját kollégáival is. Vagy a magánéletében. Szóval lehet, hogy célszerű lenne elszámolnia tízig, mielőtt pont Ön vádol másokat agresszióval, mert ez így hiteltelen és megmosolyogtató.



Na de haladjunk részletesen:

Látva az Ön és az Ön alá hűségesen dolgozó propaganda lapok velem kapcsolatos tartalmait, néha úgy érzem magam, mint az „50 első randi” című film furcsa átírt változatában. Úgy tűnik, Önökre évről évre, hétről hétre és napról napra az újdonság erejével csap le az a tény, hogy milliárdos vagyok. Szeretnék segíteni, egészen pontosan 2009 óta vagyok milliárdos, amikor még a Fidesz ellenzékben volt. Már tárazhatja a következő hangzatos pufogtatását arról, hogy pökhendi vagyok, de az a helyzet, hogy az, hogy milliárdos vagyok, az egyszerűen tény. Önök mégis újra és újra meglepődnek azon, hogy ennek megfelelő színvonalon élek.



Nagyon sajnálom azt, hogy Önöknek köszönhetően, Magyarországon a gázszerelő szakma mára már szitokszó lett. Megsértve ezzel sok százezer embert, aki tisztességes szakmát tanult. Önnel ellentétben, aki egy budapesti értelmiségi családból származik, én egy kis vidéki faluból jöttem. Szüleimnek nem volt lehetősége anyagilag arra, hogy taníttassanak minket, akkoriban ott vidéken nem is tartották ezt fontosnak. Lehet, hogy Önt ez meglepi, de nem mindenkinek adottak a körülményei ahhoz, hogy egyetemre menjen. Már az is nagy szó, ha a teljes nélkülözésből egy szakmát kitanul az ember.

Büszke vagyok arra, hogy gázszerelőnek tanultam és ebben kezdtem dolgozni!

Mivel hamar megnősültem és megszülettek a gyerekeim, akiket el kellett tartanom, mindig az vezetett, hogy minél eredményesebben dolgozhassak. Az elsők közt voltam, aki fővállalkozó lett és közmű hálózatokat épített ki. Ebből kerestem az első millióimat már a 90-es években.

Tudja Pártelnök Úr, nem mindenki olyan szerencsés, hogy a felesége hátán kapaszkodva jusson jól fizető állásokhoz éveken keresztül.



Mint említettem, nem ismerjük egymást, bár Ön éveken át igyekezett a közelembe kerülni és nálam állást kapni. Ezen próbálkozásai közül a kedvencem, amikor az Opus Global Nyrt.-nél próbált elhelyezkedni és motivációs levelében (igen, ezek az e-mailek még mind megvannak) azt írja, idézem: “Sima jogi munkára nem szívesen váltanék”. Ezek szerint Ön már a gázszerelők mellett a “sima” jogászokat is lenézi. Gratulálok.

Ugyanitt azt is írja: “Nagyjából minden voltam a 20 éves pályafutásom alatt csak akasztott ember nem”.



Pártelnök úr, nem kell ilyen borúsan látni a jövőt, nem volt azért ez az időszak annyira rossz, hiszen a fizetési igényében jelzi, hogy az akkori bruttó fizetése 3.3 millió forint plusz prémium és ez alá nem szívesen menne. Nahát! Ezt a levelet 2023 novemberében írta! 2024 februárjában pedig már a Partizánban adott csalódott interjút, az ellen a rendszer ellen, amelynek 14 évig aktív részese volt focista feleségként (elnézést, férjként). De tulajdonképpen a felháborodását és a csalódottságát is értem, hisz, ha állást kapott volna nálunk, akkor ma Ön is az oly sokat emlegetett helikopteren és magángépen repkedhetne, hisz a cégvezetőim rendszeresen használják ezeket a gépeket az üzleti útjaikhoz.



Sajnos azonban nem sikerült állást kapnia mert nem érte el azt a szakmai szintet, hogy bekerülhessen hozzánk. Pedig Ön igazán mindent megtett: 2023 decemberében például hosszas levelezéseket és telefonbeszélgetéseket folytatott az MBH bank egyik vezetőjével (ezek az üzenetek is megvannak) arról, hogy a bank karácsonyi rendezvényén minden körülmények között az én asztalomhoz, a lehető legközelebb szeretne ülni. Ez végül sikerült, így, ha jól emlékszem, ekkor tudott hozzám köszönő közelségbe jutni, de ennél több nem történt. Ezen kívül a levelezésben közben többször módosította, hogy melyik partnernőjét hozná a rendezvényre, kiemelve, hogy az ültetőkártyán nehogy egy másik hölgy neve szerepeljen.



Eközben egyébként az MBH bank felügyelő bizottságának tagja is volt 2022 szeptemberétől, ahol az Ön által bevallott 3.3 milliós fizetése mellett, további 1.5 milliós fizetést is felvett.

Úgy tűnik tehát, hogy ez a közel 5 millió forintos fizetés – és ez csak az, amiről mi tudtunk – nem volt Önnek elég. Így innen egyenes út vezetett a Partizán című műsor stúdiójába.

Remélem most több pénzhez jut Pártelnök Úr, és bejöttek az öncélú számításai!



Tisztelettel: Mészáros Lőrinc