[{"available":true,"c_guid":"74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Az úszószövetség másodszor is újraválasztott elnökének fáj, hogy Milák Kristóf szerinte nem edzett és most sem edz megfelelően, mert a tehetsége alapján Michael Phelps-i magasságokba juthatna, az egész világ hőse lehetne.","shortLead":"Az úszószövetség másodszor is újraválasztott elnökének fáj, hogy Milák Kristóf szerinte nem edzett és most sem edz...","id":"20250602_wladar-sandor-magyar-uszoszovetseg-elnokvalasztas-milak-kristof-virth-balazs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4.jpg","index":0,"item":"69e606a1-cd49-44cf-a1bf-3128d2fe2485","keywords":null,"link":"/sport/20250602_wladar-sandor-magyar-uszoszovetseg-elnokvalasztas-milak-kristof-virth-balazs-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 13:16","title":"Wladár Sándor: Megmentettünk egy lelket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8a1074-d63a-43af-911d-37b56d2164a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter több okból is köszönetet mondott Putyin külügyminiszterének.","shortLead":"A külügyminiszter több okból is köszönetet mondott Putyin külügyminiszterének.","id":"20250602_szijjarto-peter-szergej-lavrov-telefonbeszelgetes-ukrajnai-haboru-vedelmi-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e8a1074-d63a-43af-911d-37b56d2164a2.jpg","index":0,"item":"ab565fe5-c4a6-4aeb-ad4e-c1a2cd53dd64","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_szijjarto-peter-szergej-lavrov-telefonbeszelgetes-ukrajnai-haboru-vedelmi-tanacs","timestamp":"2025. június. 02. 17:20","title":"Szijjártó telefonon beszélt Lavrovval a Védelmi Tanács ülése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c82da7d-529d-48a2-8c2f-a5a04c79692f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A celeb férje állítja, hogy a felesége soha nem kapott egy forintot sem politikai pártoktól, és szerinte a színész ország-világ előtt megalázott egy hatgyerekes családanyát csak azért, mert el merte mondani a véleményét.","shortLead":"A celeb férje állítja, hogy a felesége soha nem kapott egy forintot sem politikai pártoktól, és szerinte a színész...","id":"20250602_Molnar-Aron-Vasvari-Vivien-parodia-video-Ukrajna-EU-csatlakozas-Bodnar-Zsigmond-karteritesi-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c82da7d-529d-48a2-8c2f-a5a04c79692f.jpg","index":0,"item":"33f9938a-9ee6-4651-b831-68533b57f0f6","keywords":null,"link":"/elet/20250602_Molnar-Aron-Vasvari-Vivien-parodia-video-Ukrajna-EU-csatlakozas-Bodnar-Zsigmond-karteritesi-per","timestamp":"2025. június. 02. 09:41","title":"Molnár Áront perrel fenyegetik, mert kiparodizálta az ukrán EU-csatlakozás ellen ágáló Vasvári Vivient","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bukaresti vezetés segítséget ígért a helyieknek.","shortLead":"A bukaresti vezetés segítséget ígért a helyieknek.","id":"20250601_A-sobanya-beomlasatol-tartva-tiz-csaladot-kilakoltatnak-Parajdon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539.jpg","index":0,"item":"5ffc2824-d010-4f47-a539-7a48a0c3c1ef","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_A-sobanya-beomlasatol-tartva-tiz-csaladot-kilakoltatnak-Parajdon","timestamp":"2025. június. 01. 17:48","title":"A sóbánya beomlásától tartva tíz családot kilakoltatnak Parajdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Olyan stabil volt a TV2 gazdálkodása, mint ha semmi nem drágult volna, szinte minden fontos számuk ugyanolyan lett 2024-ben, mint amilyen 2023-ban volt.","shortLead":"Olyan stabil volt a TV2 gazdálkodása, mint ha semmi nem drágult volna, szinte minden fontos számuk ugyanolyan lett...","id":"20250602_tv2-media-nyereseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086.jpg","index":0,"item":"1edcfb52-1d69-4ac6-bed4-0282a577899b","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_tv2-media-nyereseg-beszamolo","timestamp":"2025. június. 02. 10:59","title":"Kétmilliárd forint nyereséget hozott a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b480f87-bfbc-468c-9573-017e871b8b09","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Néhány másodpercnyi új jelenetet is bemutattak a sorozat záró szezonjából.","shortLead":"Néhány másodpercnyi új jelenetet is bemutattak a sorozat záró szezonjából.","id":"20250601_tranger-Things-utolso-evad-premier-bejelentes-datumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b480f87-bfbc-468c-9573-017e871b8b09.jpg","index":0,"item":"a328b1d6-525f-4b3a-96b1-6b2208dd7706","keywords":null,"link":"/kultura/20250601_tranger-Things-utolso-evad-premier-bejelentes-datumok","timestamp":"2025. június. 01. 08:16","title":"Három darabban jön a Stranger Things utolsó évada, bejelentették a premierdátumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f9a977-8237-40cb-84b5-bc893e1f8aaf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 65 éves tanár gyógyszereket és alkoholt fogyasztott.","shortLead":"A 65 éves tanár gyógyszereket és alkoholt fogyasztott.","id":"20250602_olaszorszag-giorgia-meloni-stefano-addeo-ongyilkossagi-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2f9a977-8237-40cb-84b5-bc893e1f8aaf.jpg","index":0,"item":"3eb48ab5-cce8-48d8-b814-a61b6be9164e","keywords":null,"link":"/elet/20250602_olaszorszag-giorgia-meloni-stefano-addeo-ongyilkossagi-kiserlet","timestamp":"2025. június. 02. 19:36","title":"Öngyilkosságot kísérelt meg az olasz tanár, aki Meloni lányának halálát kívánta a közösségi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Amikor az embernek van egy jó ötlete, miből alapíthatná meg a saját cégét, könnyen ijedhet meg a sok hivatalos tennivalótól. Nekik segítünk eligazodni a bürokrácia, az adózás és a munkatársakkal kapcsolatos ügyintézés útvesztőiben.","shortLead":"Amikor az embernek van egy jó ötlete, miből alapíthatná meg a saját cégét, könnyen ijedhet meg a sok hivatalos...","id":"20250602_kasszakulcs-vallalkozas-inditas-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94.jpg","index":0,"item":"ffc7af30-03ac-4f2f-9311-8dfbaf9e8f25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_kasszakulcs-vallalkozas-inditas-podcast","timestamp":"2025. június. 02. 05:50","title":"Hogyan indítsak vállalkozást? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]