[{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miniszteri jóváhagyás nélkül, az eddigi hivatalos kereten kívül folytatja az Örkény Színház a pedagógusok továbbképzését, mert az eddigi program folytatását nem támogatja az állam.","shortLead":"Miniszteri jóváhagyás nélkül, az eddigi hivatalos kereten kívül folytatja az Örkény Színház a pedagógusok...","id":"20250601_orkeny-szinhaz-tanarok-tovabbkepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da.jpg","index":0,"item":"bd7b72a7-89c3-447f-9e5d-9d401e4a6250","keywords":null,"link":"/elet/20250601_orkeny-szinhaz-tanarok-tovabbkepzes","timestamp":"2025. június. 01. 21:53","title":"Nem indokolt a minisztérium szerint, hogy az Örkény Színház továbbképzést tartson tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d455b5f-4037-4805-995b-686a60ff1c50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közösségi oldalakon tűntek fel a felvételek, amik kirobbantották a botrányt. ","shortLead":"Közösségi oldalakon tűntek fel a felvételek, amik kirobbantották a botrányt. ","id":"20250602_mongolia-tuntetes-miniszterelnok-fia-luxus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d455b5f-4037-4805-995b-686a60ff1c50.jpg","index":0,"item":"478708af-d54e-4918-b4f1-148e487851cf","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_mongolia-tuntetes-miniszterelnok-fia-luxus","timestamp":"2025. június. 02. 10:38","title":"Tömegek vonultak utcára Mongóliában a miniszterelnök fiának luxizása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b3be5-b154-467e-b131-7f4bc9d50818","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mostantól már az apró Toyota Aygo X motorházteteje alatt is hibrid hajtáslánc rejtőzik.","shortLead":"Mostantól már az apró Toyota Aygo X motorházteteje alatt is hibrid hajtáslánc rejtőzik.","id":"20250603_erosebb-gyorsabb-es-egyben-takarekosabb-lett-a-legkisebb-toyota-aygo-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/104b3be5-b154-467e-b131-7f4bc9d50818.jpg","index":0,"item":"f3900110-4951-4fd7-9253-a8de7fc470df","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_erosebb-gyorsabb-es-egyben-takarekosabb-lett-a-legkisebb-toyota-aygo-x","timestamp":"2025. június. 03. 07:21","title":"Erősebb, gyorsabb és egyben takarékosabb lett a legkisebb Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e5d383-e322-42ff-a417-8c9bc91bbcce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nem tartóztatják fel őket, hét napig tart az út. ","shortLead":"Ha nem tartóztatják fel őket, hét napig tart az út. ","id":"20250602_greta-thungerg-gaza-segely-hajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69e5d383-e322-42ff-a417-8c9bc91bbcce.jpg","index":0,"item":"5ef7c1e6-4f10-449a-8f11-b58ba94909aa","keywords":null,"link":"/elet/20250602_greta-thungerg-gaza-segely-hajo","timestamp":"2025. június. 02. 08:04","title":"Greta Thunberg vitorlásra szállt, hogy aktivista társaival segélyt vigyen Gázába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98af8446-1326-42f2-b9e5-00445257f9a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két év óta először fordult elő, hogy egy nagy telefongyártó okostelefon-sorozatának alapmodellje lesz a legkelendőbb telefon negyedéves szinten. A gyártó kiléte nem meglepetés, természetesen az Apple-ről van szó.","shortLead":"Két év óta először fordult elő, hogy egy nagy telefongyártó okostelefon-sorozatának alapmodellje lesz a legkelendőbb...","id":"20250602_legtobbet-vasarolt-okostelefon-modell-2025-q1-counterpoint-research","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98af8446-1326-42f2-b9e5-00445257f9a5.jpg","index":0,"item":"d60eaf0b-ad89-4ef7-bd5d-6ee35a416c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_legtobbet-vasarolt-okostelefon-modell-2025-q1-counterpoint-research","timestamp":"2025. június. 02. 11:23","title":"Melyik telefon kell most az embereknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ed7f42-f5b4-4af9-80f7-1b058ddd217b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 70 éves férfi magával is végezni akart.","shortLead":"A 70 éves férfi magával is végezni akart.","id":"20250602_jeszenszky-geza-tamadas-kalapacs-tamado-vallomas-rendorseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ed7f42-f5b4-4af9-80f7-1b058ddd217b.jpg","index":0,"item":"49e847ae-eaee-4320-967f-3fdca9853505","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_jeszenszky-geza-tamadas-kalapacs-tamado-vallomas-rendorseg-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 17:34","title":"Jeszenszky Géza támadója azt vallotta, véletlenszerűen választotta ki áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ce8452-e6a2-4096-b0ce-b8d81782c22d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Florian Willetet egy időre őrizetbe is vették a nő halála miatt, ez az alapítványa szerint mélyen traumatizálta őt.","shortLead":"Florian Willetet egy időre őrizetbe is vették a nő halála miatt, ez az alapítványa szerint mélyen traumatizálta őt.","id":"20250603_svajc-florian-willet-eutanazia-kapszula-ongyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6ce8452-e6a2-4096-b0ce-b8d81782c22d.jpg","index":0,"item":"7fb8d141-99c4-40b0-baaa-490093666d05","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_svajc-florian-willet-eutanazia-kapszula-ongyilkossag","timestamp":"2025. június. 03. 15:08","title":"Öngyilkos lett a férfi, aki eutanáziakabinba zárva segített a halálba egy nőt Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3351f0c0-9427-4fc5-90d2-c31b2ab3d68f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tűzszerészek nem találtak robbanóanyagot.","shortLead":"A tűzszerészek nem találtak robbanóanyagot.","id":"20250602_fidesz-szekhaz-lendvay-utca-tuzszereszek-rendorseg-aktataska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3351f0c0-9427-4fc5-90d2-c31b2ab3d68f.jpg","index":0,"item":"6006da43-0616-471d-99b7-92351eab2c39","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_fidesz-szekhaz-lendvay-utca-tuzszereszek-rendorseg-aktataska-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 16:01","title":"Földön hagyott aktatáska miatt riasztották a tűzszerészeket a Fidesz székházához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]