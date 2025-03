Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d0081559-580e-41d0-8d5d-9c4af18e050d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint félmeztelen alakok bőrszerkós vonulása a Pride, amit ráadásul Soros-pénzből szerveznek. A Tisza a Fidesszel együtt szavazott, és nem ment át az a módosító sem, hogy szivárványszínű díszvilágítást kajon egy óbudai templom.","shortLead":"A Fidesz szerint félmeztelen alakok bőrszerkós vonulása a Pride, amit ráadásul Soros-pénzből szerveznek. A Tisza...","id":"20250326_Kozgyules-Pride-Baranyi-Krisztina-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0081559-580e-41d0-8d5d-9c4af18e050d.jpg","index":0,"item":"bc1e8080-ce8e-4218-bbd4-ccb85a815fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Kozgyules-Pride-Baranyi-Krisztina-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 10:28","title":"Üzengetések és erős állítások a Pride-javaslat vitájában a közgyűlésben, végül leszavazták Baranyi előterjesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő egy másik alkalommal is kritikus állapotba került a kórházban töltött ideje alatt.","shortLead":"Az egyházfő egy másik alkalommal is kritikus állapotba került a kórházban töltött ideje alatt.","id":"20250325_ferenc-papa-korhazi-kezeles-eletveszely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c.jpg","index":0,"item":"e9e3cbc3-860b-42d9-bfcd-3bd1d10ef570","keywords":null,"link":"/elet/20250325_ferenc-papa-korhazi-kezeles-eletveszely-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 14:00","title":"Orvosa szerint életveszélyben volt Ferenc pápa: „Választanunk kellett, hogy hagyjuk elmenni, vagy próbálkozzunk minden lehetséges módszerrel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha Európa nem hoz radikális döntéseket az Unió megmentésére, a földrész országai idegen hatalmak gyarmatai és gyámságai lesznek. Egy olyan világban, amelyben az erő diktál a jognak. Így vélekedik Philipp Blom, a Bécsben élő német történész, akinek az Amikor a világ kifordul a sarkából című könyve magyarul is megjelent.","shortLead":"Ha Európa nem hoz radikális döntéseket az Unió megmentésére, a földrész országai idegen hatalmak gyarmatai és gyámságai...","id":"20250324_Viszlat-nemzetallamok-Philipp-Blom-Spiegel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"b03741a9-dd6f-43d6-b3c4-e850429267c5","keywords":null,"link":"/360/20250324_Viszlat-nemzetallamok-Philipp-Blom-Spiegel","timestamp":"2025. március. 24. 15:45","title":"Európai Egyesült Államokért könyörög egy neves német történész a Spiegelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Persze nem mindenkinek, ehhez legalább 30 éve ott kell dolgozni.","shortLead":"Persze nem mindenkinek, ehhez legalább 30 éve ott kell dolgozni.","id":"20250325_ketszazmillio-forint-fizet-Mercedes-onkent-tavozo-dolgozoinak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332.jpg","index":0,"item":"20065a89-cfd4-484e-ae11-8acda5130bf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_ketszazmillio-forint-fizet-Mercedes-onkent-tavozo-dolgozoinak","timestamp":"2025. március. 25. 08:08","title":"Akár 500 000 eurót is fizet a Mercedes az önként távozó dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók kétharmada nem hisz abban, hogy az anyák szja-kedvezménye miatt több gyerek születik majd.","shortLead":"A választók kétharmada nem hisz abban, hogy az anyák szja-kedvezménye miatt több gyerek születik majd.","id":"20250326_Publicus-Mar-a-kormanyparti-szavazok-jelentos-reszet-is-zavarja-hogy-a-Fidesz-a-gazdag-csaladokat-tamogatja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd.jpg","index":0,"item":"53fd8792-0cbd-44f5-9ecd-9ad46e93838b","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Publicus-Mar-a-kormanyparti-szavazok-jelentos-reszet-is-zavarja-hogy-a-Fidesz-a-gazdag-csaladokat-tamogatja","timestamp":"2025. március. 26. 07:31","title":"Publicus: Már a kormánypárti szavazók jelentős részét is zavarja, hogy a Fidesz a gazdag családokat támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b8cfa-6c29-4b48-b4d0-42593d02a618","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Alig két futamot kapott az új-zélandi. ","shortLead":"Alig két futamot kapott az új-zélandi. ","id":"20250326_Liam-Lawsont-maris-lecsereli-a-Red-Bull","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c8b8cfa-6c29-4b48-b4d0-42593d02a618.jpg","index":0,"item":"555e7a75-fd8e-4fc1-9000-e1c5d7b93e09","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_Liam-Lawsont-maris-lecsereli-a-Red-Bull","timestamp":"2025. március. 26. 08:08","title":"Ez gyors volt: Liam Lawsont máris lecseréli a Red Bull?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Dezső a Tisza-szigetek koordinációjáért felelt.","shortLead":"Farkas Dezső a Tisza-szigetek koordinációjáért felelt.","id":"20250324_Farkas-Dezso-Magyar-Peter-Tisza-Part-tavozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1.jpg","index":0,"item":"30132f16-e293-44d7-b73e-62e9753d4321","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Farkas-Dezso-Magyar-Peter-Tisza-Part-tavozas-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 12:14","title":"Alig tért vissza, ismét távozik a Tisza egyik kulcsembere a pártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb086d4-3cb9-451f-a043-2e8a083e23f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pár percig láthatták a szerencsések este kilenc után a különleges égi jelenséget. ","shortLead":"Pár percig láthatták a szerencsések este kilenc után a különleges égi jelenséget. ","id":"20250325_Varazslatos-fenyspiral-tunt-fel-hetfo-este-Magyarorszag-folott-spacex-falcon9","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cb086d4-3cb9-451f-a043-2e8a083e23f4.jpg","index":0,"item":"ff1c8374-16da-465b-9ea3-bd013ad2a7d9","keywords":null,"link":"/elet/20250325_Varazslatos-fenyspiral-tunt-fel-hetfo-este-Magyarorszag-folott-spacex-falcon9","timestamp":"2025. március. 25. 08:36","title":"Varázslatos fényspirál tűnt fel hétfő este Magyarország fölött (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]