Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"79e35e6e-cfb2-4a52-b126-9162de24060b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A projekt újra összehozza Finchert és Pittet, akik korábban olyan kultikus filmet készítettek együtt, mint a Hetedik, a Harcosok klubja, vagy a Benjamin Button különös élete.","shortLead":"A projekt újra összehozza Finchert és Pittet, akik korábban olyan kultikus filmet készítettek együtt, mint a Hetedik...","id":"20250402_david-fincher-brad-pitt-volt-egyszer-egy-hollywood-folytatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79e35e6e-cfb2-4a52-b126-9162de24060b.jpg","index":0,"item":"8d0f5e68-7e6b-46ad-b2e7-54610290da3f","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_david-fincher-brad-pitt-volt-egyszer-egy-hollywood-folytatas","timestamp":"2025. április. 02. 10:11","title":"David Fincher rendezésében jön Brad Pitt-tel a főszerepben a Volt egyszer egy Hollywood folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6186a62-7408-475c-a95e-b64758f4d229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pechére arra jártak a rendőrök és letartóztatták.","shortLead":"Pechére arra jártak a rendőrök és letartóztatták.","id":"20250402_A-II-keruleti-rendorkapitanysag-elott-asta-el-a-drogot-az-ukran-diler","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6186a62-7408-475c-a95e-b64758f4d229.jpg","index":0,"item":"9f9b10ae-4ff7-42e3-a3f7-0eeb33a72c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_A-II-keruleti-rendorkapitanysag-elott-asta-el-a-drogot-az-ukran-diler","timestamp":"2025. április. 02. 09:04","title":"A II. kerületi rendőrkapitányság előtt ásta el a drogot az ukrán díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ece90-179b-4401-b1f1-304873aac6cd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az MG Cybersternél jelentősen könnyebb újdonság igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"Az MG Cybersternél jelentősen könnyebb újdonság igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20250402_xiaomi-hatszellel-tamad-ez-a-kicsi-es-olcso-kinai-sportkupe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b91ece90-179b-4401-b1f1-304873aac6cd.jpg","index":0,"item":"71988e7c-52f3-4a84-b39f-03b83d6bdc6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_xiaomi-hatszellel-tamad-ez-a-kicsi-es-olcso-kinai-sportkupe","timestamp":"2025. április. 02. 08:41","title":"Xiaomi hátszéllel támad ez a kicsi és olcsó kínai sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29771b1-0580-452f-8a0f-235f55957016","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai lapinformációk szerint a Samsung azon dolgozik, hogy a fülhallgatóba, az okosórába és az okosgyűrűbe is beépítse a szilárdtest-akkumulátort.","shortLead":"Koreai lapinformációk szerint a Samsung azon dolgozik, hogy a fülhallgatóba, az okosórába és az okosgyűrűbe is beépítse...","id":"20250402_samsung-szilardtest-akkumulator-hasznalata-okosgyuru-okosora-fulhallgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c29771b1-0580-452f-8a0f-235f55957016.jpg","index":0,"item":"c9d35c74-d9c0-4bc6-9e8d-6cbc951b384b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_samsung-szilardtest-akkumulator-hasznalata-okosgyuru-okosora-fulhallgato","timestamp":"2025. április. 02. 09:03","title":"Érezhetően megváltoznak a Samsung fülhallgatói és órái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az új típusú dohánytermékek tüdőbajban és mérgezésben mérhető kockázatot jelentenek, amit kiterjesztett figyeléssel szeretne megérteni és kezelni az állam.","shortLead":"Az új típusú dohánytermékek tüdőbajban és mérgezésben mérhető kockázatot jelentenek, amit kiterjesztett figyeléssel...","id":"20250402_nikotinos-mergezes-elektromos-cigaretta-elfbar-hevitett-dohanytermekek-e-cigi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e.jpg","index":0,"item":"693f5a8c-97c3-4272-9c8f-5a48e0586789","keywords":null,"link":"/elet/20250402_nikotinos-mergezes-elektromos-cigaretta-elfbar-hevitett-dohanytermekek-e-cigi","timestamp":"2025. április. 02. 18:37","title":"Drasztikusan megnőtt a mérgezések száma a nikotinos termékek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71070538-9d34-4db6-a0bd-b7dba99ead2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Visa szeretné bonyolítani az Apple Carddal indított tranzakciókat, ennek érdekében pedig konkrét ajánlatot is tett a vállalatnak.","shortLead":"A Visa szeretné bonyolítani az Apple Carddal indított tranzakciókat, ennek érdekében pedig konkrét ajánlatot is tett...","id":"20250402_apple-card-penzugyek-visa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71070538-9d34-4db6-a0bd-b7dba99ead2f.jpg","index":0,"item":"50eda36a-0769-4123-bd07-00ed24851ede","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_apple-card-penzugyek-visa","timestamp":"2025. április. 02. 17:03","title":"37 milliárdos ajánlatott tett a Visa, hogy elnyerje az Apple kegyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e20cd64-91bf-4a87-9d13-f7e845e021df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy másik művészeti ágban is alkotott, erről szól utolsó bejegyzése is. ","shortLead":"A színész egy másik művészeti ágban is alkotott, erről szól utolsó bejegyzése is. ","id":"20250402_val-kilmer-festmeny-kozossegi-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e20cd64-91bf-4a87-9d13-f7e845e021df.jpg","index":0,"item":"65d34e2f-bf0a-411b-b8f7-8b0c05fce55a","keywords":null,"link":"/elet/20250402_val-kilmer-festmeny-kozossegi-media","timestamp":"2025. április. 02. 12:40","title":"Szívszorító Val Kilmer utolsó közösségi médiás posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10e7218-0263-450c-af57-62f15b49bb83","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A választási kampány véghajráját idézi a belpolitika, holott még egy év van hátra a voksolásig. Orbán Viktor és stábja minden erővel igyekszik magához ragadni a kezdeményezést. Bár az a hír járja, hogy ennek a NER egyes oligarchái is áldozatul eshetnek, eddig csak ellenzéki aktivistát ért atrocitás. Ki nem kényszerített hibák sorozata és cinikus akciók a Fideszben, alakuló félelem a tiszásokban, elszabaduló indulatok az utcán.","shortLead":"A választási kampány véghajráját idézi a belpolitika, holott még egy év van hátra a voksolásig. Orbán Viktor és stábja...","id":"20250403_hvg-zebra-poloska-kullancs-orban-magyar-fidesz-tisza-alairasgyujtes-eroszak-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10e7218-0263-450c-af57-62f15b49bb83.jpg","index":0,"item":"1bfc9a84-1a7e-49af-ba96-1e8b81cc55f3","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-zebra-poloska-kullancs-orban-magyar-fidesz-tisza-alairasgyujtes-eroszak-tuntetes","timestamp":"2025. április. 03. 09:43","title":"Orbánnak a saját oligarcháin kell példát statuálnia, hirdetésben kullancsozza őket és nem száll le a zebrákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]