[{"available":true,"c_guid":"7d66e88c-7d23-44ce-b22b-295122fb6179","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Plusz szép kis pénzbírság, mert a kocsi műszakija négy éve lejárt.","shortLead":"Plusz szép kis pénzbírság, mert a kocsi műszakija négy éve lejárt.","id":"20250603_driftelt-kombi-Lada-panelparkoloban-rendorseg-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d66e88c-7d23-44ce-b22b-295122fb6179.jpg","index":0,"item":"35416604-fac3-4f61-acd4-29109b01e63b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_driftelt-kombi-Lada-panelparkoloban-rendorseg-video","timestamp":"2025. június. 03. 08:23","title":"Videó: Nem értékelte a lakossági Lada-driftet a rendőrség – hat hónap eltiltás járt érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Roman Seremeta szerint ezentúl minden teherautó és azok sofőrjei is potenciális fenyegetést fognak jelenteni az oroszok szemében.","shortLead":"Roman Seremeta szerint ezentúl minden teherautó és azok sofőrjei is potenciális fenyegetést fognak jelenteni az oroszok...","id":"20250602_ukrajna-haboru-pokhalo-hadmuvelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f.jpg","index":0,"item":"5173df1e-9371-49ed-aff3-be93833b54d9","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_ukrajna-haboru-pokhalo-hadmuvelet","timestamp":"2025. június. 02. 19:05","title":"Ukrán professzor a Pókháló-hadműveletről: Ukrajna nemcsak repülőgépeket semmisített meg, fegyverként használta az orosz rendszer bizonytalanságát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4adc99-832d-4b5d-9edf-25e7355fa938","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ilyen a béke.","shortLead":"Ilyen a béke.","id":"20250602_orban-viktor-vedelmi-tanacs-ules-oroszorszag-ukrajna-haboru-donald-trump-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb4adc99-832d-4b5d-9edf-25e7355fa938.jpg","index":0,"item":"19dcfac0-dd15-4fa6-8a8f-a89f7cc13a07","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_orban-viktor-vedelmi-tanacs-ules-oroszorszag-ukrajna-haboru-donald-trump-eu-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 21:18","title":"Orbán Viktor: Befelé megyünk a háborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c8d9fe-6f09-4c40-a415-8c20d11179a3","c_author":"Szomolányi Katalin","category":"360","description":"Szabályok, elvárások, hitelfelvétel, konkurencia. Mióta megszületett az EU-s javaslatcsomag, újra meg újra eszünkbe juthat a mondás, hogy „a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve”.","shortLead":"Szabályok, elvárások, hitelfelvétel, konkurencia. Mióta megszületett az EU-s javaslatcsomag, újra meg újra eszünkbe...","id":"20250603_hvg-velemeny-esg-vallalatok-szomolanyi-katalin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2c8d9fe-6f09-4c40-a415-8c20d11179a3.jpg","index":0,"item":"2c47cab7-98e1-461e-9660-3f96f2a5386d","keywords":null,"link":"/360/20250603_hvg-velemeny-esg-vallalatok-szomolanyi-katalin","timestamp":"2025. június. 03. 18:30","title":"Ki-ki tegye fel a kérdést a saját cégével kapcsolatban: miért foglalkozik fenntarthatósággal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Törölné az Edge böngészőt? Esetleg a Microsoft Áruházat? Most már megteheti, köszönhetően egy EU-s jogszabálynak – és ez még nem minden, mert bosszantó dolgok is eltűnnek a Windowsból.","shortLead":"Törölné az Edge böngészőt? Esetleg a Microsoft Áruházat? Most már megteheti, köszönhetően egy EU-s jogszabálynak – és...","id":"20250603_microsoft-windows-dma-valtoztatasok-aruhaz-torlese-edge-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"4ae17337-4626-4fe1-a986-dc4ebdd5914e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_microsoft-windows-dma-valtoztatasok-aruhaz-torlese-edge-bongeszo","timestamp":"2025. június. 03. 14:03","title":"Végre: felhagy az emberek nyaggatásával a Microsoft, új korszak jön a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lengyel példából az derül ki, hogy egy autokratikus rendszert nem lehet eltakarítani a szokásos játékszabályok mentén mozogva. Más megoldások lehetnek – de azok pont olyan kihívásokkal járnának, mint Lengyelországban. Domány Andrást Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"A lengyel példából az derül ki, hogy egy autokratikus rendszert nem lehet eltakarítani a szokásos játékszabályok mentén...","id":"20250604_Fulke-podcast-Domany-Andras-Lengyelorszag-Magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab.jpg","index":0,"item":"b1487db8-334d-4299-af70-77b6260d47e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Fulke-podcast-Domany-Andras-Lengyelorszag-Magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 18:02","title":"Lengyel példán látjuk: a NER-t nem lehet lebontani jogállami eszközökkel – Domány András a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A mezőtúri Lázárinfót zavarta meg Szabó Bálint, aki múlt pénteken, mindössze két nap után szabadulhatott a szombathelyi börtönből, miután szülei és egy „londoni magyar állampolgár” kifizették az óvadékát.","shortLead":"A mezőtúri Lázárinfót zavarta meg Szabó Bálint, aki múlt pénteken, mindössze két nap után szabadulhatott a szombathelyi...","id":"20250603_szabo-balint-borton-ovadek-lazar-janos-mezotur-forum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214.jpg","index":0,"item":"71d8207c-313e-4787-b25d-c9693c58e8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_szabo-balint-borton-ovadek-lazar-janos-mezotur-forum","timestamp":"2025. június. 03. 18:56","title":"Szabó Bálint idő előtt szabadult a börtönből, kedden már Lázár János fórumán trombitált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket. Ebben a másik ügyben egy volt tanítványa azért jelentette fel, mert állítása szerint 17 évvel ezelőtt a férfi megerőszakolta.","shortLead":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket...","id":"20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"9a35d347-72da-4f35-b53e-63f45f5f9059","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","timestamp":"2025. június. 03. 14:34","title":"Megszüntették a szexuális erőszak miatt indult eljárást a gyereket felrúgó karateedző ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]