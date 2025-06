Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már az ingyenes felhasználók előtt is nyitott a ChatGPT memóriája, mely egyúttal jobb is lett. A funkcióval tetszőlegesen elmenthet fontos dolgokat is, hogy később már ne kelljen elmondania a chatbotnak.","shortLead":"Már az ingyenes felhasználók előtt is nyitott a ChatGPT memóriája, mely egyúttal jobb is lett. A funkcióval...","id":"20250604_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-memoria-funkcio-ingyenesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"f0117545-b1ec-4ccc-903d-438f975d0314","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-memoria-funkcio-ingyenesseg","timestamp":"2025. június. 04. 14:03","title":"Ingyenes lett az egyik legjobb ChatGPT-funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dühöngő milliárdos épp egy új párt létrehozásáról szavaztatja követőit.","shortLead":"A dühöngő milliárdos épp egy új párt létrehozásáról szavaztatja követőit.","id":"20250605_Elon-Musk-szerint-Donald-Trump-erintett-az-Epstein-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"6267945f-3f11-48f1-a0f9-bd360ea5182e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Elon-Musk-szerint-Donald-Trump-erintett-az-Epstein-ugyben","timestamp":"2025. június. 05. 22:09","title":"Elon Musk szerint Donald Trump érintett az Epstein-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ad391-a058-4e8d-bbbf-55c2484a810f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány járat kivételével az összes tömegközlekedési eszköz megszakítja az útját tíz percre.","shortLead":"Néhány járat kivételével az összes tömegközlekedési eszköz megszakítja az útját tíz percre.","id":"20250605_budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-tiz-perces-leallas-tomegkozlekedes-karacsony-gergely-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160ad391-a058-4e8d-bbbf-55c2484a810f.jpg","index":0,"item":"a5c52933-a6fc-4c4b-9593-675024e5acc0","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-tiz-perces-leallas-tomegkozlekedes-karacsony-gergely-figyelmeztetes","timestamp":"2025. június. 05. 09:23","title":"Így fog kinézni a BKK-járatok pénteki leállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae995e-71e4-45b5-8b18-c300c05f3fa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar vasúttársaság vezérigazgatója szerint mindez 10 millió forintba került. ","shortLead":"A magyar vasúttársaság vezérigazgatója szerint mindez 10 millió forintba került. ","id":"20250604_mav-keses-visszaterites-vezerigazgato-hegyi-zsolt-vonat-busz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae995e-71e4-45b5-8b18-c300c05f3fa1.jpg","index":0,"item":"8eb00745-fd83-45c2-b786-f1acc99f6205","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_mav-keses-visszaterites-vezerigazgato-hegyi-zsolt-vonat-busz","timestamp":"2025. június. 04. 17:17","title":"Három nap alatt közel tízezer vonatjegy felét fizette vissza a MÁV a késések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1895ffb1-61da-42cf-b705-85089e828609","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szenzorok, villanymotorok alapvető összetevői hiányoznak a beszállítóknál. ","shortLead":"Szenzorok, villanymotorok alapvető összetevői hiányoznak a beszállítóknál. ","id":"20250604_Elkezdte-Kina-zsarolni-globalis-autoipart-visszatartjak-a-ritkafoldfemeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1895ffb1-61da-42cf-b705-85089e828609.jpg","index":0,"item":"7d510434-e094-49a0-815a-c710bdbccc8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_Elkezdte-Kina-zsarolni-globalis-autoipart-visszatartjak-a-ritkafoldfemeket","timestamp":"2025. június. 04. 13:49","title":"Elkezdte Kína zsarolni a globális autóipart: visszatartanak kulcsfontosságú ritkaföldfémeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095d9123-1986-4e82-a052-170eb2ff51b0","c_author":"Wáberer Medical Center","category":"brandcontent","description":"Nem igaz, hogy a magyarok ne törődnének az egészségükkel, de a napi hajtásban vagy a korábbi negatív kórházi élmények miatt nem mindig jutnak el időben az orvoshoz. Erről beszélt dr. Köves Béla, a Wáberer Medical Center urológiai központjának vezetője.","shortLead":"Nem igaz, hogy a magyarok ne törődnének az egészségükkel, de a napi hajtásban vagy a korábbi negatív kórházi élmények...","id":"20250603_Robottechnologia-pacienskozpontusag-moder-urologiai-kozpont-waberer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/095d9123-1986-4e82-a052-170eb2ff51b0.jpg","index":0,"item":"4a413804-3969-4722-a8c2-fe5f5214e122","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250603_Robottechnologia-pacienskozpontusag-moder-urologiai-kozpont-waberer","timestamp":"2025. június. 05. 07:30","title":"Robottechnológiával ötvözött páciensközpontúság – ezt tudja hazánk legmodernebb urológiai központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző úgy gondolja, hogy az ellenzéki tábort akarta felhergelni a kormánypárt a törvényjavaslattal, de csak részsikert ért el. ","shortLead":"A politikai elemző úgy gondolja, hogy az ellenzéki tábort akarta felhergelni a kormánypárt a törvényjavaslattal, de...","id":"20250604_Torok-Gabor-fidesz-atlathatosagi-torveny-fidesz-politikai-elemzo-kocsis-mate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669.jpg","index":0,"item":"972d0e7b-1a68-4a07-ac41-64cafac57ae4","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Torok-Gabor-fidesz-atlathatosagi-torveny-fidesz-politikai-elemzo-kocsis-mate","timestamp":"2025. június. 04. 15:39","title":"Török Gábor szerint a Fidesz emelni fogja a tétet azután, hogy elhalasztotta a szavazást az átláthatóságinak nevezett törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nézze meg, hogyan magyarázta Latorcai Csaba államtitkár Lengyel Tibornak, a HVG újságírójának, miért nem merült fel, hogy elengedje a kormány azt az 57 milliárd forintot a fővárosnak, amit a költségvetésbe be kellene fizetnie. Gulyás Gergely szerint az „átláthatósági” törvény megszavazásának elhalasztásával a civil szervezetek meg fogják kapni az 1 százalékos felajánlásokat, és arról is beszélt a miniszter, honnan veszik, hogy Ukrajna és Oroszország is újságírókat fizet Magyarországon.","shortLead":"Nézze meg, hogyan magyarázta Latorcai Csaba államtitkár Lengyel Tibornak, a HVG újságírójának, miért nem merült fel...","id":"20250604_gulyas-gergely-kormanyinfo-szolidaritasi-hozzajarulas-atlathatosagi-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891.jpg","index":0,"item":"59b01cc2-1134-4164-ad91-43344050280d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_gulyas-gergely-kormanyinfo-szolidaritasi-hozzajarulas-atlathatosagi-torveny-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 19:56","title":"Azt mondani, hogy a főváros nettó befizető lett, valótlan – Gulyás Gergely válaszolt a kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]