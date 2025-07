„Az ellenzék azért ellenzék, hogy ott lihegjen az ember nyakán” - Orbán Viktor szerint meg fogja nyerni a 2026-os választásokat a Fidesz

„Meg fogjuk nyerni a következő választást is, ez a terv” – jelentette ki a Krónika Online-nak adott videóinterjújában Orbán Viktor, aki Kincses Előd erdélyi magyar jogász, közíró, polgár- és emberjogi harcos temetésére érkezett Marosvásárhelyre.

Eltemették Kincses Elődöt, akivel más lehetett volna Erdély Néhány szón, gesztuson múlt, hogy 1990-ben sikerült megfékezni Marosvásárhelyen a halálos áldozatokat követelő román-magyar összecsapásokat, és nem borította el egész Erdélyt az erőszak.

Orbán Viktor azt mondta, egészséges és történelmileg megalapozott önbizalommal vág neki majd a kampánynak, és nem érzi indokoltnak a kishitűséget. „Az ellenzék azért ellenzék, hogy ott lihegjen az ember nyakán, ez a dolga neki, de az a fontos, hogy a nyakadon, tehát hátulról lihegjen, ne elölről, mert addig nincsen baj” – tette hozzá.

Megjegyezte, „az ellenzék ugyanaz, aki volt, ugyan a ruha mindig cserélődik„, és az egyik aktuális kormányzati narratívát erősítve elmondta, mindig van egy nagy nemzeti párt, ami most a Fidesz, és mindig van külföldről fizetett, fönntartott, idegenek zsoldjában álló, helytartók által vezetett, kozmopolita, gyanús nemzetközi képződmény, ami külföldről kapott pénz és befolyás segítségével megpróbálja megszerezni a kormányzati főhatalmat.

Orbán Viktor, az interjúban arról is beszélt, hogy szeretne minél hamarabb és hosszabban beszélni Románia új államelnökével, mert vannak közös ügyeik az Európai Unióban, a románok és a magyarok érdekeiből több minden egybeesik. A májusi román elnökválasztás kapcsán a Krónika arról is kérdezte a miniszterelnököt, hogyan kell értelmezni azt az üzenetét, amelyben kitért George Simionra, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) államfőjelöltjére, hiszen mind az erdélyi magyarság, mind annak érdekképviselete elzárkózott a szélsőjobbal való együttműködéstől.

Tihanyból üzente Orbán a szélsőjobbos román elnökjelöltnek, hogy megvédheti az EU-ban Orbán Viktor szerint semmilyen elszigetelődést, retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőjével szemben.

Orbán Viktor szerint helyes, hogy a romániai magyarok nem akarnak együttműködni olyanokkal, akik az ellenségeik, és hogy kik is ezek, azt jobban tudják. „Azt mondtam, hogy nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe. De annyit üzenünk erről a szimbolikus helyről – ez Tihanyban történt -, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, akárki is az, hogy mi az összefogás és az együttműködés talaján állunk” – idézte fel korábbi szavait Orbán Viktor.

Orbán azt hitte, az erdélyiek mindent bevesznek, de melléfogott Európa számára is fontosak az erdélyi magyarok és a moldáviai románok. Lapszemle.

Hozzátette, ez így lesz holnap is, holnapután, meg öt év múlva is, és ne várja tőle senki hogy Magyarország támogatni fogja, ha Románia bármely megválasztott vezetőjével vagy kormányával szemben retorziókat akarnak érvényesíteni az Európai Unióban.

A Krónika felvetésére, miszerint „nem mindenkinek tetszik”, hogy az elmúlt másfél évtizedben Magyarország számottevő támogatást nyújtott a külhoni magyaroknak, Orbán Viktor azt mondta, hogy aki nem érti, hogy miért kell támogatni az erdélyi nemzetrészt, a közösségeket és iskolákat, azon nem tud segíteni, és leszögezte, Magyarország nem ajándékot ad.

„Mi nemzeti kormány vagyunk. A történelem olyan, hogy a határokat ide-, oda-, amoda húzzák, de van a magyar nemzet, és a magyar nemzetrészeket nem tudják a határok elválasztani, mert határa az országnak van, a nemzetnek nincs. Számomra mi egy nemzet vagyunk, és önök egy nemzetrész, pont úgy, mint én, aki dunántúli ember vagyok, én is egy nemzetrész vagyok, maguk is, ez nekem egy. És ezért mi nem szívességet teszünk, meg támogatást adunk, hanem ennek a nemzetnek, minden nemzetrésznek a fönnmaradásáról és erősödéséről kell gondolkodnunk, és abban kell egymást segítenünk” – mondta a miniszterelnök.