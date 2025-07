Új jelölteket indít a Fidesz Győrben, Görbicz Anita lehet Orbán favoritja

„A két egyéni választókerület országgyűlési képviselői, Simon Róbert Balázs és Kara Ákos helyett új jelöltek indulnak Győrben a jövő évi országgyűlési választáson” – jelentette be Orbán Viktor múlt héten a nyugat-magyarországi város önkormányzati lapjában. A Fidesz egyik legerősebb fellegvárának számító Győr területe két választókerületre oszlik: az 1-es körzetet a belváros, míg a 2-est leginkább a környező falvak teszik ki.

Jelenleg ezek országgyűlési képviselői Simon Róbert Balázs, illetve Kara Ákos. Pozícióik fél évvel ezelőttig biztosnak tűntek, mindketten hosszú ideje magabiztosan nyerik saját körzetüket. A Telex helyi fideszes forrásokra hivatkozva azt írja, a párt vezetése legalábbis részben őket tartja felelősnek azért, hogy a tavalyi önkormányzati választáson elvesztették Győrt. A kormánypárt által indított, duplázásra készülő Dézsi Csaba Andrást a helyi civil összefogás (Tiszta Szívvel a Városért Egyesület) jelöltje, Pintér Bence győzte le.

Kara Ákos háttérbe vonulásáról volt, aki azt mondta a lapnak, a képviselő különösebb előzmény nélkül maga jelezte a Karmelitában, hogy nem szeretne már újabb ciklusban indulni. Az ő helyét minden valószínűség szerint az önkormányzati Fidesz-frakció vezetője, Fekete Dávid veszi majd át, még februárban osztott meg egy Orbánnal közös képet „Fókuszban Győr és a térség jövője” felirattal. Azóta is rendszeresen posztol vidéki útjairól és találkozásairól a falusi polgármesterekkel, mindez arra utal, hogy ő lehet a befutó a Győr környéki 2-es körzetben.

Bár Orbán Viktor azt mondta, már megszülettek a döntések a jelöltek személyéről, a Telex forrásai csak tippelgetnek egyelőre a belvárosi indulóról. Az egyik szóban forgó név Görbicz Anita korábbi kézilabdázóé, aki jelenleg a Győri Audi ETO KC sportigazgatója. Néhány napja feltűnt azon az Audi-rendezvényen, ahol Orbán Viktor beszédet mondott, de Orbán Balázzsal is többször lefényképezték már. Bár néhány hónapja úgy tűnt, a Fidesz végül nem Görbiczet választja majd a posztra, helyi források azt mondták, „a Görbicz-levest, úgy tűnik, ismét felmelegítették”, többek szerint Orbán engedné el legnehezebben indításának ötletét, hiszen nagy rajongója a kézilabdázónak.

Felmerült a Győri Filharmonikus Zenekar vezetője, Fűke Géza is, akinek van közéleti múltja, a kétezres évek elején önkormányzati képviselő volt Győrben, de más, helyben ismert emberek nevét is hallani lehetséges indulóként. Fűke februárban azt állította, senki nem kereste meg semmilyen politikai szereppel kapcsolatban, nincsenek is ilyen ambíciói, de a pletykákról hallott. Görbicz Anita pedig most azt mondta a sajtómegkeresésre, hogy ebben a témában nem akar nyilatkozni.