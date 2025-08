Harminc idős ember nyomorgott egy kis családi házban, amit illegális szociális otthonként üzemeltettek Hajdú-Biharban

Újabb illegálisan működő szociális otthont kellett bezárni Hajdú-Bihar megyében – közölte kedden a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A hatóság emberei is meglepődtek azon, hogy a szociális otthonnak aligha nevezhető helyen milyen körülményekkel találkoztak, például volt olyan időszak, amikor a családi házba harminc ember volt beszorítva, a folyósón is ágyak voltak elhelyezve – az üzemeltető egyáltalán nem törekedett arra, hogy méltó körülményeket biztosítson. A közleményből kiderült az is, hogy az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők a pénzében kaptak elhelyezést, ami a ház többi helyiséghez képest is katasztrofális állapotban volt.

Több ott élő, idős ember rendszeresen ki volt kötözve az ágyához, vagy a fotelhez úgy, hogy még folyadékot sem biztosítottak számukra elérhető közelségben. Az üzemeltető elvette az idősek nyugdíját, és egy nőtől még a bankkártyáját is, megszerezve hozzá a PIN-kódot, így a bankszámlája felett teljes rendelkezést szerzett. A kártyát még a NAV intézkedése után sem kapta vissza, de az őt fogadó szociális intézménynél dolgozók segítettek neki a letiltásában.

A hatóság közleményéből kiderül: a körülmények alapján hamar egyértelművé vált, hogy az üzemeltető tisztán haszonszerzés céljából működtette az intézményt. „Az ott tartózkodó idős, beteg emberek egészsége, sorsa hidegen hagyta, sőt a hatóságok és velük együttműködő szociális szervezetek munkáját, az ellátottak méltó körülmények közé helyezését is próbálta akadályozni, hogy minimalizálja a bevételkisesést” – írják.

Az ügyben a NAV hivatalból tett feljelentést foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, illetve gondozási kötelezettség elmulasztása bűntettének gyanúja miatt.

Tavasszal is feltártak a hatóságok egy illegális idősotthonnal kapcsolatos ügyet, akkor egy idős áldozat a nem megfelelő felügyelet és ellátás miatt elhunyt, miután egy melléképületben gyomirtót talált és megitta azt. Ezek után májusban két újabb koszos, illegális otthont számolt fel a NAV.