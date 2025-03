Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok visszaállítása fejében. Voltak már kísérletek a megfékezésére, de ezeket túlélte. Most viszont emberére talált: egy indonéz programozó sikeresen feltörte a többplatformos zsarolóprogramot. Eljárását a megzsaroltak is használhatják.","shortLead":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok...","id":"20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f.jpg","index":0,"item":"19cac686-4b29-4ef1-841c-2a88023a66c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","timestamp":"2025. március. 29. 20:03","title":"Most sokan felsóhajthatnak: kifogtak a veszélyes zsarolóvíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f65e68-6774-4cfc-94cc-8d5dc66af2d5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gigantikus GMC Sierra EV mostantól egy alacsonyabb árú változatban is kapható.","shortLead":"A gigantikus GMC Sierra EV mostantól egy alacsonyabb árú változatban is kapható.","id":"20250331_olcsobb-verzioban-tamad-a-hegyomlasnyi-meretu-amerikai-villanyauto-gmc-sierra-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53f65e68-6774-4cfc-94cc-8d5dc66af2d5.jpg","index":0,"item":"9e94626f-62f6-4d4f-9fd3-dbea69b5bd19","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_olcsobb-verzioban-tamad-a-hegyomlasnyi-meretu-amerikai-villanyauto-gmc-sierra-ev","timestamp":"2025. március. 31. 08:41","title":"Olcsóbb verzióban támad a hegyomlásnyi méretű amerikai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai alelnök beszédére sorra érkeznek a dán politikusok felháborodott reakciói.","shortLead":"Az amerikai alelnök beszédére sorra érkeznek a dán politikusok felháborodott reakciói.","id":"20250329_J-D-Vance-Gronland-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"8cb4593e-d04d-4fca-b48a-3d878e46d450","keywords":null,"link":"/vilag/20250329_J-D-Vance-Gronland-Donald-Trump","timestamp":"2025. március. 29. 15:15","title":"J. D. Vance „Trump-stílusú megállapodással” fenyegeti a grönlandiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fa0159-1899-4f75-94f3-81295349c49e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alexander Stubb még jégtörőt is el tud majd adni Trumpnak.","shortLead":"Alexander Stubb még jégtörőt is el tud majd adni Trumpnak.","id":"20250331_donald-trump-alexander-stubb-ukrajnai-haboru-tuzszunet-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61fa0159-1899-4f75-94f3-81295349c49e.jpg","index":0,"item":"0a663f3c-111b-45ed-9c62-49d4eb1e60ca","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_donald-trump-alexander-stubb-ukrajnai-haboru-tuzszunet-hatarido","timestamp":"2025. március. 31. 10:27","title":"Trumppal golfozott Floridában a finn elnök, és határidőt is javasolt neki az ukrajnai tűzszünet megkötésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e64dcf2-a02a-46fc-a2e7-0e4e4cfd6a0f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Férjével együtt azt is elárulták, hogy mit tesznek azért, hogy ne gyújtsa fel a házat, vagy ne kóboroljon el.","shortLead":"Férjével együtt azt is elárulták, hogy mit tesznek azért, hogy ne gyújtsa fel a házat, vagy ne kóboroljon el.","id":"20250329_alvajaro-mit-csinal-influenszer-videok-modszerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e64dcf2-a02a-46fc-a2e7-0e4e4cfd6a0f.jpg","index":0,"item":"239bb24d-e2d9-4acf-a666-2bc4659f6176","keywords":null,"link":"/elet/20250329_alvajaro-mit-csinal-influenszer-videok-modszerek","timestamp":"2025. március. 29. 13:08","title":"Videókat oszt meg éjjeli kalandjairól az alvajáró influenszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rosszul járhattak azok, akik megvették a tavalyi csúcskategóriás Samsung hangprojektorok (soundbarok) valamelyikét. Néhány modellnél ugyanis egy félresikerült szoftverfrissítés konkrét fizikai hibákat okozott.","shortLead":"Rosszul járhattak azok, akik megvették a tavalyi csúcskategóriás Samsung hangprojektorok (soundbarok) valamelyikét...","id":"20250330_samsung-soundbar-szoftverfrissites-fizikai-hiba-szerviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d.jpg","index":0,"item":"23a1953a-b297-4361-9e82-5a08cebd0a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_samsung-soundbar-szoftverfrissites-fizikai-hiba-szerviz","timestamp":"2025. március. 30. 08:03","title":"Csúnyán félrement egy szoftverfrissítés a Samsungnál: fizikailag kell javítani csúcskategóriás készülékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5658dde-3e9f-4822-b435-e44512133cd1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben kevesebb értesítés érkezhet a YouTube felől a felhasználóknak – a vállalat így előzné meg, hogy a teljes alkalmazásban letiltsák az értesítéseket.","shortLead":"A jövőben kevesebb értesítés érkezhet a YouTube felől a felhasználóknak – a vállalat így előzné meg, hogy a teljes...","id":"20250330_youtube-push-ertesites-kikapcsolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5658dde-3e9f-4822-b435-e44512133cd1.jpg","index":0,"item":"d1872ef1-b597-4b95-bd62-8e66d31d3453","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_youtube-push-ertesites-kikapcsolasa","timestamp":"2025. március. 30. 16:03","title":"Meg fogja érezni, ha a YouTube elkezdi bevezetni az új fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7ddcbf-5e78-42cc-b70e-a8a6c95e6238","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fekete Aurus Senat a sérült autó, aminek az értéke meghaladja a 130 millió forintot.","shortLead":"Egy fekete Aurus Senat a sérült autó, aminek az értéke meghaladja a 130 millió forintot.","id":"20250329_Moszkvaban-felrobbant-egy-limuzin-amely-elvileg-Putyin-flottajahoz-tartozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7ddcbf-5e78-42cc-b70e-a8a6c95e6238.jpg","index":0,"item":"7db0cb94-f2c7-4fd6-a430-527eecee8ac6","keywords":null,"link":"/vilag/20250329_Moszkvaban-felrobbant-egy-limuzin-amely-elvileg-Putyin-flottajahoz-tartozott","timestamp":"2025. március. 29. 18:36","title":"Moszkvában felrobbant egy limuzin, ami állítólag Putyin flottájához tartozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]