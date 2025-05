Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"183a3518-3e94-4596-b003-17d5162c2f23","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a kis áruházláncok boltbezárásokra készülnek, emiatt is el kellene engednie az árrésstopot a kormánynak.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a kis áruházláncok boltbezárásokra készülnek, emiatt is el kellene engednie...","id":"20250528_oksz-kormany-arresstop-kivezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/183a3518-3e94-4596-b003-17d5162c2f23.jpg","index":0,"item":"5c51c898-0fe4-41fd-9b7c-c2ae175de1c8","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_oksz-kormany-arresstop-kivezetes","timestamp":"2025. május. 28. 19:24","title":"Kereskedelmi Szövetség: A kormány vezesse ki a legrövidebb időn belül az árrésstopot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b989512-3368-408e-ae46-6a6ad73ffa2b","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"A háromoldalas fizetett összeállítás Magyarország mellett az OTP-t és a Magyar Telekomot ajánlja befektetésre. Az amerikai Time magazinban megjelent cikkek ára több tízmillió forintnak megfelelő dollár lehetett.","shortLead":"A háromoldalas fizetett összeállítás Magyarország mellett az OTP-t és a Magyar Telekomot ajánlja befektetésre...","id":"20250527_time-magazin-otp-magyar-telekom-befektetes-fizetett-cikkek-branded-content-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b989512-3368-408e-ae46-6a6ad73ffa2b.jpg","index":0,"item":"634ba550-c275-4317-9474-3d99b2068777","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_time-magazin-otp-magyar-telekom-befektetes-fizetett-cikkek-branded-content-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 12:37","title":"„Gazdasági reneszánsz” van Magyarországon a Time magazin cikke szerint, amely több tízmillió forintba kerülhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee8a569-4963-4d0e-97d5-0dc2abfce42f","c_author":"Tornyos Kata","category":"itthon","description":"Béke, Harcosok Klubja, patriotizmus, szuverenitás, Isten, Haza, Család – ilyen hívószavak köré épül az idei budapesti CPAC, amelyre a világ különböző pontjairól érkeznek szélsőséges populista politikusok és influenszerek. A HVG szakértők segítségével körbejárta, hogy valójában mekkora súlya van ennek a rendezvénynek a nemzetközi jobboldalon, és miért fontos a kormánynak, hogy évről évre otthont adjon neki.","shortLead":"Béke, Harcosok Klubja, patriotizmus, szuverenitás, Isten, Haza, Család – ilyen hívószavak köré épül az idei budapesti...","id":"20250529_Orban-Harcosok-Klub-CPAC-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ee8a569-4963-4d0e-97d5-0dc2abfce42f.jpg","index":0,"item":"36ad6995-aad8-4601-863c-1b3d469480ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Orban-Harcosok-Klub-CPAC-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 10:27","title":"Orbán gyenge jobbos kínálattal és a Harcosok Klubja második részével táplálja a patriotizmus tüzét az idei CPAC-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614714d0-15c3-4567-9742-be278ffd0d78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió több bankot és olajipari vállalatot is levett a szankciós listájáról.","shortLead":"Az Európai Unió több bankot és olajipari vállalatot is levett a szankciós listájáról.","id":"20250528_eu-sziria-gazdasagi-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/614714d0-15c3-4567-9742-be278ffd0d78.jpg","index":0,"item":"e10886b1-01bd-4868-ad22-b40e5b0c6f84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_eu-sziria-gazdasagi-szankcio","timestamp":"2025. május. 28. 19:17","title":"Az EU feloldotta a Szíriával szembeni gazdasági szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple valamennyi operációs rendszere megújul idén, de nem csak küllemében: a jelek szerint a névadási gyakorlat is új lesz. Nem érdemes tehát az iOS 19-re várni.","shortLead":"Az Apple valamennyi operációs rendszere megújul idén, de nem csak küllemében: a jelek szerint a névadási gyakorlat is...","id":"20250529_apple-ios-watchos-macos-26-atnevezes-megujulas-operacios-rendszerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20.jpg","index":0,"item":"e5d3b480-7bf9-49c1-a1f8-d14e6276f0ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_apple-ios-watchos-macos-26-atnevezes-megujulas-operacios-rendszerek","timestamp":"2025. május. 29. 10:03","title":"Teljes átalakulás jöhet az Apple-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pofon itt, pofon ott.","shortLead":"Pofon itt, pofon ott.","id":"20250528_macron-hazaspar-ryanair-pofon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad.jpg","index":0,"item":"a6fa0428-562d-4a4a-98de-d97b23c147aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_macron-hazaspar-ryanair-pofon","timestamp":"2025. május. 28. 16:26","title":"A Macron házaspár incselkedésén viccelődik a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7e6406-7d28-486d-87e6-774cbc92746b","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Budapesten kezdte fél évszázados fennállását ünneplő, jubileumi turnéját a világ egyik legfontosabb metálzenekara, az Iron Maiden, egy több szempontból különleges műsorral, ezer éve nem hallott dalokkal és annyi lelkesedéssel, amennyit a legfiatalabbak is elirigyelhetnek.","shortLead":"Budapesten kezdte fél évszázados fennállását ünneplő, jubileumi turnéját a világ egyik legfontosabb metálzenekara...","id":"20250528_iron-maiden-koncert-budapest-arena-run-for-your-lives-turne-kritika-jubileum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f7e6406-7d28-486d-87e6-774cbc92746b.jpg","index":0,"item":"93663f4a-468d-4a26-8ea9-7a0ad792704a","keywords":null,"link":"/elet/20250528_iron-maiden-koncert-budapest-arena-run-for-your-lives-turne-kritika-jubileum","timestamp":"2025. május. 28. 09:36","title":"Az Iron Maiden Budapesten bizonyította: ötven év után is csúcsformában vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc5775-c962-4aa4-bf3e-afd9728b9390","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ökrös Leventének korábban Orbán Viktorral, Németh Szilárddal és Győzikével is volt közös fotója, most Menczer Tamással pózolt büszkén.","shortLead":"Ökrös Leventének korábban Orbán Viktorral, Németh Szilárddal és Győzikével is volt közös fotója, most Menczer Tamással...","id":"20250528_okros-levente-harcosok-klubja-menczer-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effc5775-c962-4aa4-bf3e-afd9728b9390.jpg","index":0,"item":"b6c35d31-49c6-4b3a-a3e7-8acf5f21e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_okros-levente-harcosok-klubja-menczer-tamas","timestamp":"2025. május. 28. 13:34","title":"Válasz Online: Idősek lehúzására játszó hálózat vezetőjével pózolt Menczer Tamás a Harcosok Klubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]