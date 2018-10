Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a06fd9e-f3ba-4ecd-93b8-7c8a97b61908","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Pentagonba, James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is ricint küldtek, mostanra kiderült, Trumpnak is címeztek egy mérget tartalmazó levelet.","shortLead":"A Pentagonba, James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is ricint küldtek, mostanra kiderült...","id":"20181003_Donald_Trumpnak_is_eros_merget_kuldtek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a06fd9e-f3ba-4ecd-93b8-7c8a97b61908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce56787c-4711-4e8c-ab43-b1ddbf2f5136","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Donald_Trumpnak_is_eros_merget_kuldtek","timestamp":"2018. október. 03. 06:23","title":"Donald Trumpnak is erős mérget tartalmazó levelet küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A téli menetrend október végén lép életbe.","shortLead":"A téli menetrend október végén lép életbe.","id":"20181003_Az_uj_gruz_legitarsasag_a_MyWay_gepeivel_is_lehet_repulni_Budapestrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0e3e14-2bbd-44ca-832e-d75aa3a887c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Az_uj_gruz_legitarsasag_a_MyWay_gepeivel_is_lehet_repulni_Budapestrol","timestamp":"2018. október. 03. 16:16","title":"Az új grúz légitársaság, a MyWay gépeivel is lehet repülni Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bda1d38-c3a7-4309-9526-6e869f070134","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület már régóta rossz állapotban van, de mivel csak félig önkormányzati tulajdon, ezért a felújítás felét az államnak kellene állnia, erre viszont az önkormányzat hiába várt.","shortLead":"Az épület már régóta rossz állapotban van, de mivel csak félig önkormányzati tulajdon, ezért a felújítás felét...","id":"20181003_Csak_felig_ujitjak_fel_a_budapesti_iskolat_mert_az_allam_szerint_nem_eleg_hatranyos_helyzetu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bda1d38-c3a7-4309-9526-6e869f070134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c15632-f200-432a-84d5-3296e91e9d49","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Csak_felig_ujitjak_fel_a_budapesti_iskolat_mert_az_allam_szerint_nem_eleg_hatranyos_helyzetu","timestamp":"2018. október. 03. 20:10","title":"Csak félig újítják fel a budapesti iskolát, mert az állam szerint nem elég hátrányos helyzetű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9052885-0081-4d1f-9f15-ad873fa7216a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Párizsi Autószalonon láttuk ezt is.","shortLead":"A Párizsi Autószalonon láttuk ezt is.","id":"20181002_bugatti_chiron_leg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9052885-0081-4d1f-9f15-ad873fa7216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5969b932-0b78-4d32-b472-d1953d61fc57","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_bugatti_chiron_leg","timestamp":"2018. október. 03. 05:41","title":"Hihetetlen látvány a Legóból épített Bugatti Chiron a valódi autók közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4f3469-d352-4faf-8ab0-69b705e65255","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"hetilap","description":"Az amerikai rendező ideája és filmjeinek üzenete semmit nem változott közel négy évtizedes karrierje alatt: amikor belekezd egy munkába, még korai menekülni, mire befejezi, talán már késő.","shortLead":"Az amerikai rendező ideája és filmjeinek üzenete semmit nem változott közel négy évtizedes karrierje alatt: amikor...","id":"201840__csuklyasok__spike_lee__feketen_feheren__bevettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d4f3469-d352-4faf-8ab0-69b705e65255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981049ee-c8b2-4a41-895c-cbf1df22a9ef","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.40/201840__csuklyasok__spike_lee__feketen_feheren__bevettek","timestamp":"2018. október. 03. 00:00","title":"Bevették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videochaten kért tőlük pornográf felvételeket, ha ennek nem tettek eleget, megfenyegette őket.","shortLead":"Videochaten kért tőlük pornográf felvételeket, ha ennek nem tettek eleget, megfenyegette őket.","id":"20181004_Kilenc_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_kozossegi_oldalakon_zaklatott_kisfiukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9fab2f-4ad1-4729-b12a-3ee0bd30b029","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Kilenc_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_kozossegi_oldalakon_zaklatott_kisfiukat","timestamp":"2018. október. 04. 12:23","title":"Kilenc év börtönt kapott a férfi, aki közösségi oldalakon zaklatott kisfiúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ce527d-0a54-4d5f-8991-bf879e825c1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi államtitkár másodszor avatott a revíziós mozgalom megteremtőjének emléket állító alkotást.","shortLead":"A honvédelmi államtitkár másodszor avatott a revíziós mozgalom megteremtőjének emléket állító alkotást.","id":"20181003_Irredenta_vezer_szobrat_leplezte_le_Nemeth_Szilard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3ce527d-0a54-4d5f-8991-bf879e825c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ccb887-4dde-4bad-80c1-a322c8f0a4db","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Irredenta_vezer_szobrat_leplezte_le_Nemeth_Szilard","timestamp":"2018. október. 03. 10:32","title":"Irredenta vezér szobrát leplezte le Németh Szilárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere a kiszivárgott helyi levélről azt mondta, ez „vásárhelyi Fidesz őszödi beszéde”.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere a kiszivárgott helyi levélről azt mondta, ez „vásárhelyi Fidesz őszödi beszéde”.","id":"20181003_MarkiZay_Lehet_forradalmat_csinalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c41f86-733c-4fb5-9a3d-633443a71560","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_MarkiZay_Lehet_forradalmat_csinalni","timestamp":"2018. október. 03. 12:07","title":"Márki-Zay: Lehet forradalmat csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]