[{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai kutatócsoport.","shortLead":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai...","id":"20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92611ff5-e79e-424c-b130-a0afca091c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","timestamp":"2018. október. 06. 20:03","title":"Egy dologra már biztosan jó, ha rendszeresen bevesz egy aszpirint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz szóvivője hazudott, bocsánatot kell kérnie a pártnak. Eddig ez nem történt meg.","shortLead":"A Fidesz szóvivője hazudott, bocsánatot kell kérnie a pártnak. Eddig ez nem történt meg.","id":"20181006_Bar_a_birosag_kotelezi_a_kormany_meg_nem_kert_bocsanatot_a_Helsinki_Bizottsagtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3d95bb-4bdd-4894-8994-c4b5c60b4c5e","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Bar_a_birosag_kotelezi_a_kormany_meg_nem_kert_bocsanatot_a_Helsinki_Bizottsagtol","timestamp":"2018. október. 06. 17:52","title":"Bár a bíróság kötelezi, a kormány még nem kért bocsánatot a Helsinki Bizottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc05b9-489a-471e-aae5-1ecfec771797","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","timestamp":"2018. október. 06. 19:45","title":"Egy térkép, ami megmutatja, mennyire érdekli az USA-t Afrika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a786bf-ca2e-4bd2-b895-0a420f7187dd","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A Sony határozottan nem a Venommal veszi majd fel a versenyt a Disney féle Marvel-filmekkel. Az űrből érkezett, emberevő nagydumás parazita és a megszállt testet biztosító újságíró Jekyll–Hyde duettje úgy árasztja magából az Arany Málna-szagot, hogy abba még a DC szuperhősfilmjei is belepirulnának. Kritika.","shortLead":"A Sony határozottan nem a Venommal veszi majd fel a versenyt a Disney féle Marvel-filmekkel. Az űrből érkezett...","id":"20181005_Tom_Hardy_tobbet_erdemel_annal_hogy_egy_rossz_kepregenyfilmben_egesse_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6a786bf-ca2e-4bd2-b895-0a420f7187dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3a4428-ecfc-4282-8306-a65d595ec807","keywords":null,"link":"/kultura/20181005_Tom_Hardy_tobbet_erdemel_annal_hogy_egy_rossz_kepregenyfilmben_egesse_magat","timestamp":"2018. október. 05. 18:00","title":"Tom Hardy többet érdemel annál, hogy egy rossz képregényfilmben égesse magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c0aeb6-e48d-4a20-9ad5-edb04b1e5b95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól költötték el a félmilliárd forintot. Az ukránok foglalkoztatásának viszont a szakértők szerint bérletörő hatása van.","shortLead":"Jól költötték el a félmilliárd forintot. Az ukránok foglalkoztatásának viszont a szakértők szerint bérletörő hatása van.","id":"20181005_Annyira_hatekony_volt_a_kormany_ukrajnai_kampanya_hogy_a_Hankookhoz_ukran_tolmacs_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c0aeb6-e48d-4a20-9ad5-edb04b1e5b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4942a3e2-947a-4c85-a2cc-c94379e34492","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Annyira_hatekony_volt_a_kormany_ukrajnai_kampanya_hogy_a_Hankookhoz_ukran_tolmacs_kell","timestamp":"2018. október. 05. 14:05","title":"Annyira hatékony volt a kormány ukrajnai kampánya, hogy a Hankookhoz ukrán tolmács kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MIT kutatócsoportja szerint már a hírforrás alapján megállapítható, hogy egy adott hír csak kattintásra vadászik vagy valódi információval szolgál.","shortLead":"Az MIT kutatócsoportja szerint már a hírforrás alapján megállapítható, hogy egy adott hír csak kattintásra vadászik...","id":"20181005_Uj_fake_newsdetektort_fejlesztettek_ki_amerikai_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2e738e-4379-40f6-9d51-af7c13cb2656","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_Uj_fake_newsdetektort_fejlesztettek_ki_amerikai_kutatok","timestamp":"2018. október. 05. 15:30","title":"Új fake news detektort fejlesztettek ki amerikai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acb3934-718e-46a5-8875-cb0e556cbf65","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Japán Nagydíjat is csont nélkül behúzta.\r

\r

","shortLead":"A Japán Nagydíjat is csont nélkül behúzta.\r

\r

","id":"20181007_Hamilton_rajtcel_gyozelemmel_nyert__karnyujtasnyira_van_a_vbcimtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4acb3934-718e-46a5-8875-cb0e556cbf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b63f65-e3ed-4240-a813-e698b59463c0","keywords":null,"link":"/sport/20181007_Hamilton_rajtcel_gyozelemmel_nyert__karnyujtasnyira_van_a_vbcimtol","timestamp":"2018. október. 07. 10:29","title":"Hamilton rajt-cél győzelemmel nyert - karnyújtásnyira van a vb-címtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181005_Budapestre_invitalja_rajongoit_Schwarzenegger__de_cserebe_ker_is_valamit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f212a62c-03f1-4f6b-ba81-c481f5b8e268","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Budapestre_invitalja_rajongoit_Schwarzenegger__de_cserebe_ker_is_valamit","timestamp":"2018. október. 05. 14:18","title":"Budapestre invitálja rajongóit Schwarzenegger – de cserébe kér is valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]