[{"available":true,"c_guid":"ac460b8c-c0c5-45a6-a6eb-7c5f1587151c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin mindhárom gyereke és a férje is szerepel a főleg az államtitkárról szóló videóban. ","shortLead":"Novák Katalin mindhárom gyereke és a férje is szerepel a főleg az államtitkárról szóló videóban. ","id":"20181008_Novak_Katalin_sajat_csaladjaval_nepszerusiti_a_csaladokat_az_Emmi_oldalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac460b8c-c0c5-45a6-a6eb-7c5f1587151c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a588dcf1-011b-4f5b-bdf8-9645ce3fe397","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Novak_Katalin_sajat_csaladjaval_nepszerusiti_a_csaladokat_az_Emmi_oldalan","timestamp":"2018. október. 08. 06:48","title":"Novák Katalin saját családjával népszerűsíti a családokat az Emmi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79a7d56-12f0-445e-8c7c-36c213026556","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megjelent a pályázat a Miniszterelnökség új, budavári épületében működő konyha és étterem bérlésére. ","shortLead":"Megjelent a pályázat a Miniszterelnökség új, budavári épületében működő konyha és étterem bérlésére. ","id":"20181007_Mar_keresik_Orban_Viktor_szakacsat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f79a7d56-12f0-445e-8c7c-36c213026556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c782da-21c3-4319-9698-0b4fa520276d","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Mar_keresik_Orban_Viktor_szakacsat","timestamp":"2018. október. 07. 10:25","title":"Már keresik Orbán Viktor szakácsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870795a-b45e-471e-ab16-3afb0cd44234","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kijev egyik főútján egészen szokatlan módon sikerült megoldani a sávelválasztást.","shortLead":"Kijev egyik főútján egészen szokatlan módon sikerült megoldani a sávelválasztást.","id":"20181007_kijev_mobil_wc_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7870795a-b45e-471e-ab16-3afb0cd44234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3a297d-5968-421d-ae29-bb9dfc9bcd6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181007_kijev_mobil_wc_autos_video","timestamp":"2018. október. 08. 04:31","title":"Videó: Ez még a sokat látott ukrán autósoknak is sok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cbfcde-fcf2-4c34-b2ec-80fbf37c128c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Octavia következő sportos változatával akár teljes csendben is lehet majd lopakodni. ","shortLead":"Az Octavia következő sportos változatával akár teljes csendben is lehet majd lopakodni. ","id":"20181008_ujabb_zold_rendszamos_jon_a_hibrid_skoda_octavia_rs_superb_plugin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25cbfcde-fcf2-4c34-b2ec-80fbf37c128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f423c787-e3ea-4f59-a368-81c1b84dc7e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_ujabb_zold_rendszamos_jon_a_hibrid_skoda_octavia_rs_superb_plugin","timestamp":"2018. október. 08. 08:21","title":"Újabb zöld rendszámos: jön a hibrid Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken kezdődött az adok-kapok.","shortLead":"Pénteken kezdődött az adok-kapok.","id":"20181007_Janos_Miert_hazudsz__Facebookon_uzent_a_Jobbik_elnoke_Volner_Janosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da83b6f7-670a-4fd4-a88e-53bb760a2f75","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Janos_Miert_hazudsz__Facebookon_uzent_a_Jobbik_elnoke_Volner_Janosnak","timestamp":"2018. október. 07. 11:58","title":"\"János! Miért hazudsz?!\" - Facebookon üzent a Jobbik elnöke Volner Jánosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcfb6c6e-3537-42bf-88dd-20f2717ba78d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi fizetés sokszorosát lehet keresni. ","shortLead":"A magyarországi fizetés sokszorosát lehet keresni. ","id":"20181007_Havi_700_ezer_forintert_keresnek_uveggyari_munkasokat_Ausztriaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcfb6c6e-3537-42bf-88dd-20f2717ba78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0995a7-1978-4ef1-a112-3be63300f8e9","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Havi_700_ezer_forintert_keresnek_uveggyari_munkasokat_Ausztriaba","timestamp":"2018. október. 07. 11:00","title":"Havi 700 ezer forintért keresnek üveggyári munkásokat Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegykiadó automatákkal volt gond.","shortLead":"A jegykiadó automatákkal volt gond.","id":"20181007_Kozbeszerzest_sertett_8_millio_forintra_buntettek_a_MAVot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b419fd-1182-4769-8c7b-b7b9043a7254","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Kozbeszerzest_sertett_8_millio_forintra_buntettek_a_MAVot","timestamp":"2018. október. 07. 13:10","title":"Közbeszerzést sértett, 8 millió forintra büntették a MÁV-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","id":"20181007_microsoft_windows_10_oszi_frissites_visszavonas_facebook_messenger_uj_kinezet_orvosi_nobel_dij_fekete_lyukak_sotet_anyag_tp_link_routerek_sebezhetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eaf17e-2999-415d-8ad3-9ef956431c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_microsoft_windows_10_oszi_frissites_visszavonas_facebook_messenger_uj_kinezet_orvosi_nobel_dij_fekete_lyukak_sotet_anyag_tp_link_routerek_sebezhetoseg","timestamp":"2018. október. 07. 12:00","title":"Ez történt: leállították a nagy Windows-frissítést, miután sokaknál letörölt mindent a PC-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]