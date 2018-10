Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy benyújtott kezdeményezés szerint felszólítják, hogy vessen véget az üzletnek, ha erre nem hajlandó, etikai eljárás is indulhat ellene.","shortLead":"Egy benyújtott kezdeményezés szerint felszólítják, hogy vessen véget az üzletnek, ha erre nem hajlandó, etikai eljárás...","id":"20181013_Vizsgalatot_kezdemenyez_az_LMP_nehany_tagja_Ungar_ellen_a_Meszarossal_kozos_biznisze_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2ed276-a60d-4bb7-996d-41a673ee7cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Vizsgalatot_kezdemenyez_az_LMP_nehany_tagja_Ungar_ellen_a_Meszarossal_kozos_biznisze_miatt","timestamp":"2018. október. 13. 15:47","title":"Vizsgálatot kezdeményez az LMP néhány tagja Ungár ellen a Mészárossal közös biznisze miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki azt remélte, hogy ér valamit, amikor lepontozza a légitársaságot, tévedett.","shortLead":"Aki azt remélte, hogy ér valamit, amikor lepontozza a légitársaságot, tévedett.","id":"20181012_Kiszamoltak_nem_csokken_a_profit_ha_bunko_a_legitarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057d0e34-e9b6-4644-93ac-f56d6469f470","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Kiszamoltak_nem_csokken_a_profit_ha_bunko_a_legitarsasag","timestamp":"2018. október. 12. 16:10","title":"Kiszámolták: nem csökken a profit, ha bunkó a légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b78c05c-5907-4ff2-a8dd-3e300f210b50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több külföldi ment el dolgozni az újonnan létrehozott munkahelyekre, mint német, főleg a kelet-európai bevándorlókra számítanak a hiányszakmákban.","shortLead":"Több külföldi ment el dolgozni az újonnan létrehozott munkahelyekre, mint német, főleg a kelet-európai bevándorlókra...","id":"20181012_Atlepte_a_szazezret_a_Nemetorszagban_dolgozo_magyarok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b78c05c-5907-4ff2-a8dd-3e300f210b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50abcf00-f7ca-4831-838c-64b6bed2c2ea","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Atlepte_a_szazezret_a_Nemetorszagban_dolgozo_magyarok_szama","timestamp":"2018. október. 12. 17:14","title":"Átlépte a százezret a Németországban dolgozó magyarok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb időt töltenek munkaviszonyban a magyarok, mint az EU-átlag, de így is előreléptünk az unió utolsó helyéről.","shortLead":"Kevesebb időt töltenek munkaviszonyban a magyarok, mint az EU-átlag, de így is előreléptünk az unió utolsó helyéről.","id":"20181011_34_evet_dolgozhat_az_eleteben_egy_atlagos_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d1c2ad-71c4-411d-b278-10468c8afa94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_34_evet_dolgozhat_az_eleteben_egy_atlagos_magyar","timestamp":"2018. október. 11. 20:52","title":"34 évet dolgozhat az életében egy átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a821b23-ca04-40e1-a541-aefa4e9b89e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kérték, hogy töröljék az ELTE-t mint helyszínt.","shortLead":"Kérték, hogy töröljék az ELTE-t mint helyszínt.","id":"20181012_Kozlemenyben_hatarolodik_el_az_ELTE_a_rendezvenytol_ahol_ferfiak_mondjak_meg_mi_kell_a_noknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a821b23-ca04-40e1-a541-aefa4e9b89e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a82817b-fa25-4ae6-8fc9-87547c985255","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Kozlemenyben_hatarolodik_el_az_ELTE_a_rendezvenytol_ahol_ferfiak_mondjak_meg_mi_kell_a_noknek","timestamp":"2018. október. 12. 09:30","title":"Közleményben határolódik el az ELTE a rendezvénytől, ahol férfiak mondják meg, mi kell a nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új fejlesztést jelentett be a Facebook, amellyel tematikus chatszobák hozhatók létre a csoporton belül, egyszerre akár 250 ember részvételével. De nem csak a \"rendes\" facebookozók nyerhetnek vele. ","shortLead":"Új fejlesztést jelentett be a Facebook, amellyel tematikus chatszobák hozhatók létre a csoporton belül, egyszerre akár...","id":"20181012_facebook_csoportok_groups_chatszoba_chatszolgaltatas_online_cseveges_beszelgetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e411b23f-abd5-458f-8927-d4ff5f5e47ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_facebook_csoportok_groups_chatszoba_chatszolgaltatas_online_cseveges_beszelgetes","timestamp":"2018. október. 12. 19:03","title":"Rákapcsol a chatelésre a Facebook, jönnek a nagy, akár 250 fős chatszobák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7555f4-9878-448a-9bb7-5721516ecd90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eladó John Proctor 400 négyzetméteres háza hat hálószobával, úszómedencével és egy kis borzongással.","shortLead":"Eladó John Proctor 400 négyzetméteres háza hat hálószobával, úszómedencével és egy kis borzongással.","id":"20181013_On_bekoltozne_a_salemi_boszorkanyper_egyik_vadlottjanak_otthonaba_Itt_a_lehetoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f7555f4-9878-448a-9bb7-5721516ecd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67598352-f354-4a13-8e6d-01b27c526d5d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181013_On_bekoltozne_a_salemi_boszorkanyper_egyik_vadlottjanak_otthonaba_Itt_a_lehetoseg","timestamp":"2018. október. 13. 16:15","title":"Ön beköltözne a salemi boszorkányper egyik áldozatának otthonába? Itt a lehetőség!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamis ruhákat és nagy mennyiségű adózatlan cigarettát találtak a pénzügyőrök Budapesten egy ellenőrzéssorozatban.","shortLead":"Hamis ruhákat és nagy mennyiségű adózatlan cigarettát találtak a pénzügyőrök Budapesten egy ellenőrzéssorozatban.","id":"20181013_Roncsautobol_es_pizzasutobol_szedtek_ki_a_NAVosok_a_csempeszcigit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94751a42-25e7-42f9-a505-2968df3f4ee2","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Roncsautobol_es_pizzasutobol_szedtek_ki_a_NAVosok_a_csempeszcigit","timestamp":"2018. október. 13. 09:19","title":"Roncsautóból és pizzasütőből szedték ki a NAV-osok a csempészcigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]