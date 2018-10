Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"948a9211-2e78-4a28-8581-5639d4bd07fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyi angol családi vállalkozásból egy a fairtade szabályokat egyre inkább mellőző, amerikai tulajdonú vállalat lett.","shortLead":"A helyi angol családi vállalkozásból egy a fairtade szabályokat egyre inkább mellőző, amerikai tulajdonú vállalat lett.","id":"20181013_Igy_lett_a_valaha_emberbarat_csokimarka_a_veresszaju_kapitalimus_mintapeldanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=948a9211-2e78-4a28-8581-5639d4bd07fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be581b5d-c739-438d-bba7-456de814abdc","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Igy_lett_a_valaha_emberbarat_csokimarka_a_veresszaju_kapitalimus_mintapeldanya","timestamp":"2018. október. 13. 10:34","title":"Így lett a valaha emberbarát csokimárka a véresszájú kapitalizmus mintapéldánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e821aeda-bf96-4369-843f-3098cde81d36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minek ez a nagy rohanás állandóan?","shortLead":"Minek ez a nagy rohanás állandóan?","id":"20181012_Video_a_targoncas_eszre_sem_vette_mi_tortent_mogotte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e821aeda-bf96-4369-843f-3098cde81d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebe3f08-3fb3-43a4-9d76-4b6abc83a387","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_Video_a_targoncas_eszre_sem_vette_mi_tortent_mogotte","timestamp":"2018. október. 12. 12:56","title":"Videó: a targoncás észre sem vette, hogy mögötte 100-zal elzúz egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49579824-73de-4026-9d0a-ce5b3564b5da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyi pénzzel támogatják a beruházást. ","shortLead":"A Magyar Idők azt írja, Kásler miniszter egy érsebészt kért fel az ügy kivizsgálására, ő pedig arra jutott, hogy nem...","id":"20181012_Kasler_emberenek_vizsgalata_Nem_Szekely_kirugasa_miatt_halt_meg_a_betege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0afdccd-5994-4999-a9d5-1d839ba0bb13","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Kasler_emberenek_vizsgalata_Nem_Szekely_kirugasa_miatt_halt_meg_a_betege","timestamp":"2018. október. 12. 07:51","title":"Egy vizsgálat szerint nem Székely kirúgása miatt halt meg a betege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9122e3ef-d71e-4bcd-a5c8-2ad2c2fad4a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"13 ember ölt meg eddig, most ötszázan vadásznak rá.","shortLead":"13 ember ölt meg eddig, most ötszázan vadásznak rá.","id":"20181012_Calvin_Kleinparfummel_vadasznak_a_gyilkos_tigrisre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9122e3ef-d71e-4bcd-a5c8-2ad2c2fad4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040f5376-0b1b-409b-a217-8c82ab1fcc74","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Calvin_Kleinparfummel_vadasznak_a_gyilkos_tigrisre","timestamp":"2018. október. 12. 09:11","title":"Calvin Klein-parfümmel vadásznak a gyilkos tigrisre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]