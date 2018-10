Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0229e26b-931e-4f59-9db5-aa62b34d33d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval kisebb mértékben emelik az idős mint a fiatal betegeket ápolók ellátási díját, egy szakmai szervezet és egy érintett szerint ez több okból is igazságtalan.","shortLead":"Jóval kisebb mértékben emelik az idős mint a fiatal betegeket ápolók ellátási díját, egy szakmai szervezet és...","id":"20181015_Sokan_igazsagtalannak_tartjak_hogy_az_idosek_kevesebb_apolasi_dij_emelest_kapnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0229e26b-931e-4f59-9db5-aa62b34d33d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec11ec5-9179-4b0c-85fb-e3bfb089cf26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Sokan_igazsagtalannak_tartjak_hogy_az_idosek_kevesebb_apolasi_dij_emelest_kapnak","timestamp":"2018. október. 15. 21:29","title":"Sokan igazságtalannak tartják, hogy az idősek kevesebb ápolási díj emelést kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig épültek új lakások, ráadásul gyakran medencét vagy szaunát építettek a támogatásból – ezzel az indokkal szüntetnék meg a lakástakarékok állami támogatását.","shortLead":"Alig épültek új lakások, ráadásul gyakran medencét vagy szaunát építettek a támogatásból – ezzel az indokkal szüntetnék...","id":"20181015_Megszuntetne_a_Fidesz_a_lakastakarekok_allami_tamogatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db1dca0-69ff-49f0-8977-de18d26ea3a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Megszuntetne_a_Fidesz_a_lakastakarekok_allami_tamogatasat","timestamp":"2018. október. 15. 11:50","title":"Megszüntetné a Fidesz a lakástakarékok állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt két orosz ügynök, Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov számára lefoglalták a Petroff & Boshiroff márkanavet, így a két titkosszolgálati ügynök piacra dobhatja az álnevükre emlékeztető termékeket: parfümöket, illetve vegyipari cikkeket.","shortLead":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt két orosz ügynök, Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov...","id":"20181014_Piacra_kerulhet_a_Petroff__Boshiroff_parfum_csak_novicsok_ne_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbe1e34-b087-41f8-84fd-362de11d8eeb","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Piacra_kerulhet_a_Petroff__Boshiroff_parfum_csak_novicsok_ne_legyen","timestamp":"2018. október. 14. 16:50","title":"Piacra kerülhet a Petroff & Boshiroff parfüm, csak novicsok ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elkezdődött vasárnap reggel a tartományi törvényhozási (Landtag-) választás Bajorországban.","shortLead":"Elkezdődött vasárnap reggel a tartományi törvényhozási (Landtag-) választás Bajorországban.","id":"20181014_Szavaznak_a_bajorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51622666-65ad-48d7-b04c-e887af23f315","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Szavaznak_a_bajorok","timestamp":"2018. október. 14. 09:21","title":"Szavaznak a bajorok, döntő lehet Merkelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóslista hónapok óta nem változik.","shortLead":"Az adóslista hónapok óta nem változik.","id":"20181015_Ev_vegere_60_milliard_forint_tartozasuk_lesz_a_korhazaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d66a406-289f-4d9b-bff4-705a807b7a65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Ev_vegere_60_milliard_forint_tartozasuk_lesz_a_korhazaknak","timestamp":"2018. október. 15. 16:08","title":"Év végére 60 milliárd forint tartozásuk lesz a kórházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b099ade4-8988-42b6-a10e-7b51ba9147a2","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Mohács a hősies helytállás szimbóluma lehetne a magyar történelemben. Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai kutatócsoport vezetője szerint nem helytálló, hogy kicsi, rosszul felszerelt, a Nyugat által elhagyott sereg nézett szembe a törökkel, és mindenki ott volt, akinek ott kellett lennie.","shortLead":"Mohács a hősies helytállás szimbóluma lehetne a magyar történelemben. Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai...","id":"201841__fodor_pal_tortenesz__oszman_invaziorol_bunbakkeresesrol__jottek_a_torokok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b099ade4-8988-42b6-a10e-7b51ba9147a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6ab41d-bad6-46a2-9f39-4a5f13d92ebd","keywords":null,"link":"/kultura/201841__fodor_pal_tortenesz__oszman_invaziorol_bunbakkeresesrol__jottek_a_torokok","timestamp":"2018. október. 14. 20:00","title":"Hatalmas tévedés, hogy Mohácsnál nem volt ott mindenki, akinek ott kellett lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcfef0c-0e6d-41d7-9f37-22d7a629b541","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszaadta a kormányalakítási megbízást, Ulf Kristersson, a jobbközép Mérsékelt Párt elnöke, miután nem tudott elegendő támogatást szerezni egy koalíciós kormány tető alá hozásához.

","shortLead":"Visszaadta a kormányalakítási megbízást, Ulf Kristersson, a jobbközép Mérsékelt Párt elnöke, miután nem tudott elegendő...","id":"20181014_Nagyon_nem_megy_a_kormanyalakitas_Svedorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdcfef0c-0e6d-41d7-9f37-22d7a629b541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6927d257-e898-41eb-ae4c-679c02d5e40e","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Nagyon_nem_megy_a_kormanyalakitas_Svedorszagban","timestamp":"2018. október. 14. 15:58","title":"Nagyon nem megy a kormányalakítás Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"Az eddig igencsak autóspárti hírben álló jelenlegi főpolgármester több kormánypárti médiumnak adott interjúban is megemlítette, újraindulása esetén távlati tervei között szerepel a főváros autómentesítése. Éppen azután mondta ezt, hogy a városvezetői székért bejelentkezett Puzsér Róbert is, akinek az egyetlen programja az autómentes belváros megvalósítása lesz.","shortLead":"Az eddig igencsak autóspárti hírben álló jelenlegi főpolgármester több kormánypárti médiumnak adott interjúban is...","id":"20181015_tarlos_puzser_automentes_belvaros_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2041e6f2-a2d0-4170-a592-8a62a2466fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_tarlos_puzser_automentes_belvaros_","timestamp":"2018. október. 15. 14:57","title":"A belváros autómentesítésében lehet nagy csata Tarlós és Puzsér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]