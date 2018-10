Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff6181d1-6e90-494a-9d9c-0d67b14ecf76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Dyson nevét legtöbben háztartási gépeiről ismerhetik. Az elektromosságot új terveik értelmében sem hagyják el, de jóval nagyobb masináknál is alkalmazhatják.","shortLead":"A brit Dyson nevét legtöbben háztartási gépeiről ismerhetik. Az elektromosságot új terveik értelmében sem hagyják el...","id":"20181024_dyson_elektromos_auto_gyar_szingapur_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff6181d1-6e90-494a-9d9c-0d67b14ecf76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbf3a04-76d6-4faf-8902-5a331363bd1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_dyson_elektromos_auto_gyar_szingapur_2020","timestamp":"2018. október. 24. 08:03","title":"Eddig porszívót gyártottak, most már rámennének az autókra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A hűtővízszűrők tisztítása miatt van erre szükség, ezzel még szerdán végeznek a tervek szerint. Közben a 2-es blokk generátorhiba miatt október 20-a óta áll, és a tervek szerint csak 31-én indul újra.","shortLead":"A hűtővízszűrők tisztítása miatt van erre szükség, ezzel még szerdán végeznek a tervek szerint. Közben a 2-es blokk...","id":"20181024_Csokkentik_a_paksi_atomeromu_ket_blokkjanak_teljesitmenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6af514-9fef-4556-a207-98f40114a43d","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Csokkentik_a_paksi_atomeromu_ket_blokkjanak_teljesitmenyet","timestamp":"2018. október. 24. 17:21","title":"Csökkentik a paksi atomerőmű két blokkjának teljesítményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a38afb-feba-4fc4-a82e-c51493a2f18d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szivároghat a hűtőfolyadék egyes 2010 és 2017 között gyártott dízelautóknál. A BMW rengeteg autót hív vissza ellenőrzésre. ","shortLead":"Szivároghat a hűtőfolyadék egyes 2010 és 2017 között gyártott dízelautóknál. A BMW rengeteg autót hív vissza...","id":"20181023_bmw_gyulladasveszely_hutofolyadek_szivargas_visszahivas_dizelauto_ellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a38afb-feba-4fc4-a82e-c51493a2f18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1158a0-5ac5-4254-a3b7-be9fd37dfbd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_bmw_gyulladasveszely_hutofolyadek_szivargas_visszahivas_dizelauto_ellenorzes","timestamp":"2018. október. 23. 11:17","title":"Gyulladásveszély miatt 1,6 millió BMW-t hívnak vissza ellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a111a839-5fe2-4acb-a911-6f186906302e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kurátorok túl hiszékenynek bizonyultak, de egy vizsgálat fényt derített az igazságra.","shortLead":"A kurátorok túl hiszékenynek bizonyultak, de egy vizsgálat fényt derített az igazságra.","id":"20181023_Hamisak_voltak_a_washingtoni_Bibliamuzeumban_kiallitott_holttengeri_tekercsek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a111a839-5fe2-4acb-a911-6f186906302e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b47784-83fa-49b3-ad45-00066afd7ca1","keywords":null,"link":"/elet/20181023_Hamisak_voltak_a_washingtoni_Bibliamuzeumban_kiallitott_holttengeri_tekercsek","timestamp":"2018. október. 23. 10:56","title":"Hamisak voltak a washingtoni Bibliamúzeumban kiállított holt-tengeri tekercsek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e73183-e1eb-4123-9231-27c9773172d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a Terror Házánál mondott beszédet, és ostorozta Brüsszelt, Sorost és a migránsokat, a jobbikosok és Hadházy Ákosék a város különböző pontjairól vonultak a köztévé elé, ahol volt \"Orbán takarodj\", volt tojásdobálás. Az LMP Puzsér Róberttel karöltve szervezett fáklyás felvonulást. Este a jobbikosok a Fidesz székháznál kötöttek ki, és kezdték el tojással dobálni. ","shortLead":"Orbán Viktor a Terror Házánál mondott beszédet, és ostorozta Brüsszelt, Sorost és a migránsokat, a jobbikosok és...","id":"20181023_Oktober_23__percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3e73183-e1eb-4123-9231-27c9773172d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33049aa0-2856-404b-80aa-f6acf75a2b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Oktober_23__percrol_percre","timestamp":"2018. október. 23. 14:35","title":"A jobbikosok lettek az ünnep vándorai: a belvárosból a köztévéhez, majd a Fidesz-székházhoz vonultak tojással dobálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac1b5e8-46b2-43c9-9726-ee5306c2004c","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Sokfelől érkeztek, sokféle örökséget hoztak magukkal a tipikusan britnek tekintett művészcsoport, a Londoni Iskola ikonikus alakjai. Több fő művük mellett Budapesten most megcsodálhatjuk a világ „legdrágább” élő festőnőjének egyik alkotását is.","shortLead":"Sokfelől érkeztek, sokféle örökséget hoztak magukkal a tipikusan britnek tekintett művészcsoport, a Londoni Iskola...","id":"201842__londoni_iskola__erzekiseg_es_anyagszeruseg__bacon_es_freud__iskolak_iskolaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bac1b5e8-46b2-43c9-9726-ee5306c2004c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874a7e1e-46d9-4382-a246-5628bc3a41b3","keywords":null,"link":"/kultura/201842__londoni_iskola__erzekiseg_es_anyagszeruseg__bacon_es_freud__iskolak_iskolaja","timestamp":"2018. október. 23. 09:00","title":"Itthon még nem láthattuk ezeket – világsztárok képeivel kényeztet a Nemzeti Galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1224401d-7a93-4aae-b61a-ad67c263d52d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr el tudott menekülni, B. László pedig a kocsival együtt elhajtott a helyszínről. Sokáig mondjuk nem jutott vele.","shortLead":"A sofőr el tudott menekülni, B. László pedig a kocsival együtt elhajtott a helyszínről. Sokáig mondjuk nem jutott vele.","id":"20181023_Fizetni_nem_tudott_ugyhogy_kest_rantott_a_taxiban_az_egerbaktai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1224401d-7a93-4aae-b61a-ad67c263d52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8b6aef-d6b1-4edb-aea3-667058263452","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_Fizetni_nem_tudott_ugyhogy_kest_rantott_a_taxiban_az_egerbaktai_ferfi","timestamp":"2018. október. 23. 09:57","title":"Fizetni nem tudott, úgyhogy kést rántott a taxiban az egerbaktai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bank figyelmeztet.","shortLead":"A bank figyelmeztet.","id":"20181024_Csalok_probaljak_megszerezni_az_OTP_ugyfeleinek_adatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6669a9b8-5d65-4970-ac77-ae3e47a52cc5","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Csalok_probaljak_megszerezni_az_OTP_ugyfeleinek_adatait","timestamp":"2018. október. 24. 13:16","title":"Csalók próbálják megszerezni az OTP ügyfeleinek adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]