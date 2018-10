Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Figyelmeztetéssel megúszta az a budapesti hajléktalan férfi, akit a hétfőn hatályba lépett jogszabály szerint eljárva a rendőrök alig 2,5 óra alatt bevittek. A kíméletlenül gyors eljárás nyomán még több mint hatezer forintot is ki kell fizetnie. ","shortLead":"Figyelmeztetéssel megúszta az a budapesti hajléktalan férfi, akit a hétfőn hatályba lépett jogszabály szerint eljárva...","id":"20181019_2010kor_2145kor_2235kor_figyelmeztettek_majd_vittek_is__video_az_elso_budapesti_hajlektalanperrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b9f197-671b-4a0e-b62e-edfac2cf0539","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_2010kor_2145kor_2235kor_figyelmeztettek_majd_vittek_is__video_az_elso_budapesti_hajlektalanperrol","timestamp":"2018. október. 19. 15:11","title":"20.10-kor, 21.45-kor, 22.35-kor figyelmeztették, majd vitték is – videó az első budapesti hajléktalanperről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ce2956-5da5-414b-9f7b-21d5ec0bd9cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet tudunk a OnePlus hamarosan érkező csúcstelefonjáról, legutóbb például az derült ki, hogy lesz egy „rivális-riogató” jellemzője.","shortLead":"Egyre többet tudunk a OnePlus hamarosan érkező csúcstelefonjáról, legutóbb például az derült ki, hogy lesz...","id":"20181020_oneplus_6t_ara_android_9","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68ce2956-5da5-414b-9f7b-21d5ec0bd9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c25f0d-708a-4af5-8168-0ea06038e3dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_oneplus_6t_ara_android_9","timestamp":"2018. október. 20. 11:03","title":"A legújabb Android rendszer fut rajta, feleáron adják, mint a többi csúcstelefont – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c314bcf7-a10a-498b-adbc-b68114ab5948","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes sietni, ha valaki élőben akarjá látni.","shortLead":"Érdemes sietni, ha valaki élőben akarjá látni.","id":"20181020_felfestett_foldut_zala_karmacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c314bcf7-a10a-498b-adbc-b68114ab5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34677866-e4bb-4dfc-a858-5bdfb68f2475","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_felfestett_foldut_zala_karmacs","timestamp":"2018. október. 20. 09:24","title":"Ez biztos csak vicc: felfestett földutat fotózott valaki Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536bb1ea-d5ee-4b97-84e7-9363b1881528","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Duna budafoki szakaszán látszott ki egy autó a Dunából a rekordalacsony vízállás miatt. ","shortLead":"A Duna budafoki szakaszán látszott ki egy autó a Dunából a rekordalacsony vízállás miatt. ","id":"20181019_Fotok_Olyan_alacsony_a_vizallas_hogy_kibukkant_egy_auto_a_Dunabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=536bb1ea-d5ee-4b97-84e7-9363b1881528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8585bf50-54a8-4ae9-b487-38578375448f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_Fotok_Olyan_alacsony_a_vizallas_hogy_kibukkant_egy_auto_a_Dunabol","timestamp":"2018. október. 19. 14:21","title":"Fotók: Olyan alacsony a vízállás, hogy kibukkant egy autó a Dunából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"G. M.","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181020_Ezzel_a_mondattal_gratulalnank_Apati_Bence_kinevezesehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169d52af-a746-4745-8a0d-b70f61a68411","keywords":null,"link":"/kultura/20181020_Ezzel_a_mondattal_gratulalnank_Apati_Bence_kinevezesehez","timestamp":"2018. október. 20. 10:52","title":"Ezzel a mondattal gratulálnánk Apáti Bence kinevezéséhez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most már nem lehet Thaiföldre menekülni a büntetés elől, ha az meghaladja az egy év börtönt.","shortLead":"Most már nem lehet Thaiföldre menekülni a büntetés elől, ha az meghaladja az egy év börtönt.","id":"20181019_Kiadatasi_egyezmenyt_kotott_Magyarorszag_Thaifolddel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35d434b-a946-4c72-9e91-d7fbcedaf5a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181019_Kiadatasi_egyezmenyt_kotott_Magyarorszag_Thaifolddel","timestamp":"2018. október. 19. 18:37","title":"Kiadatási egyezményt kötött Magyarország Thaifölddel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Korlátlan telefonálást, sms-ezést és mobilnetezést is ígér egyik új tarifája előfizetőinek a Telenor. Egy olvasónk szerint a korlátlanság a netezés esetében nem igaz. Utánajártunk.","shortLead":"Korlátlan telefonálást, sms-ezést és mobilnetezést is ígér egyik új tarifája előfizetőinek a Telenor. Egy olvasónk...","id":"20181019_telenor_blue_xxl_tarifa_korlatlan_mobilinternet_napi_limit_35_gb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdbfbe4-0186-4f68-bdf1-8c4fe5633637","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_telenor_blue_xxl_tarifa_korlatlan_mobilinternet_napi_limit_35_gb","timestamp":"2018. október. 19. 13:03","title":"Ez most akkor kamu? Mennyire korlátlan a Telenor korlátlan mobilnete?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zsinórban a második hajléktalan-pert zavarták le a Központi Kerületi Bíróságon. Az Utcajogász Egyesület szerint Alkotmánybírósághoz kellett volna fordulnia a bíróságnak, ez azonban nem történt meg. A döntés nem jogerős, a hajléktalan nő és védői fellebbeztek.","shortLead":"Zsinórban a második hajléktalan-pert zavarták le a Központi Kerületi Bíróságon. Az Utcajogász Egyesület szerint...","id":"20181019_Elindult_a_masodik_hajlektalan_per__itt_mar_nagyobb_a_keszultseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67637e5e-bbb7-4472-b6e0-f1b7a20dc06d","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Elindult_a_masodik_hajlektalan_per__itt_mar_nagyobb_a_keszultseg","timestamp":"2018. október. 19. 13:46","title":"A 61 éves hajléktalan nő is figyelmeztetést kapott a bíróságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]