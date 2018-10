Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgója Florentino Pérez hozzáállása miatt döntött úgy, hogy eligazol.","shortLead":"Az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgója Florentino Pérez hozzáállása miatt döntött úgy, hogy eligazol.","id":"20181029_cristiano_ronaldo_florentino_perez_real_madrid_juventus_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5ab758-dabd-4fb1-bd5c-da20debb8d2f","keywords":null,"link":"/sport/20181029_cristiano_ronaldo_florentino_perez_real_madrid_juventus_foci","timestamp":"2018. október. 29. 20:04","title":"Cristiano Ronaldo elmondta, miért hagyta ott a Realt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter újabb miniszteri biztost nevezett ki.","shortLead":"Szijjártó Péter újabb miniszteri biztost nevezett ki.","id":"20181031_Miniszteri_biztosa_lett_a_szekelyfoldi_jeges_beruhazasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654f1df4-0ec6-454c-b5b2-723d1625ad23","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Miniszteri_biztosa_lett_a_szekelyfoldi_jeges_beruhazasoknak","timestamp":"2018. október. 31. 10:28","title":"Miniszteri biztosa lett a székelyföldi jeges beruházásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7619b2-b1e1-482d-bb45-e6687cd1b4f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szardar Vallabhbhai Patel ügyvédet, függetlenségi hőst, India első belügyminiszterét ábrázoló alkotás 182 méter magas.","shortLead":"A Szardar Vallabhbhai Patel ügyvédet, függetlenségi hőst, India első belügyminiszterét ábrázoló alkotás 182 méter magas.","id":"20181031_felavattak_a_vilag_legnagyobb_szobrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c7619b2-b1e1-482d-bb45-e6687cd1b4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762201af-2bf8-4ab8-9e1c-d995c290f58c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_felavattak_a_vilag_legnagyobb_szobrat","timestamp":"2018. október. 31. 10:41","title":"Felavatták a világ legeslegnagyobb szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55f3e5-4fae-4d06-ab13-d578201328c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos információk hiányában eddig csak tippelni lehetett, mi vezetett az űrhajósok október eleji kényszerleszállásához. 