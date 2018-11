Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"248e3783-4bbb-451f-9fe5-91cf48690dca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 17 emelet magas vízi csúszdán 2016 nyarán történt tragédia. ","shortLead":"A 17 emelet magas vízi csúszdán 2016 nyarán történt tragédia. ","id":"20181030_Lebontjak_a_gyilkos_csuszdat_amelyik_lefejezett_egy_10_eves_fiut_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248e3783-4bbb-451f-9fe5-91cf48690dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc604f3-9f39-4b37-a009-7ae858f8c016","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Lebontjak_a_gyilkos_csuszdat_amelyik_lefejezett_egy_10_eves_fiut_Amerikaban","timestamp":"2018. október. 30. 21:52","title":"Lebontják a gyilkos csúszdát, amelyik lefejezett egy 10 éves fiút Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e833ceae-f9f7-4bcc-8376-eb93d3238088","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Szegedi Törvényszék tavaly októberben jogerősen is garázdaság vétségét állapította meg a rendőrök sorfala mögül kitörő menekültek felrúgásával megvádolt operatőr ügyében. Most a Kúria felülvizsgálta ezt. László Petrát felmentették garázdaság vétsége alól.","shortLead":"A Szegedi Törvényszék tavaly októberben jogerősen is garázdaság vétségét állapította meg a rendőrök sorfala mögül...","id":"20181030_A_Kuria_felmentette_a_hataron_menekulteket_rugo_Laszlo_Petrat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e833ceae-f9f7-4bcc-8376-eb93d3238088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0305ed9-ca23-4dd8-a643-7d9f5c95c946","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_Kuria_felmentette_a_hataron_menekulteket_rugo_Laszlo_Petrat","timestamp":"2018. október. 30. 15:26","title":"A Kúria felmentette a határon menekülteket rúgó László Petrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A tengerben kutató búvárok a felszínre hozták a Lion Air légitársaság gépének fekete dobozát. A búvárok látták a gép törzsét is.","shortLead":"A tengerben kutató búvárok a felszínre hozták a Lion Air légitársaság gépének fekete dobozát. A búvárok látták a gép...","id":"20181101_Megtalaltak_a_lezuhant_indonez_repulo_fekete_dobozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d329f5-8d5a-450f-ac58-664b5392d9c0","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Megtalaltak_a_lezuhant_indonez_repulo_fekete_dobozat","timestamp":"2018. november. 01. 08:13","title":"Megtalálták a lezuhant indonéz repülő fekete dobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa787ea3-3bf2-4079-b9ef-317a05177977","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek hatalmas kesztyűkben ütötték egymást, miközben az óvónők izgatottan biztatták őket. ","shortLead":"A gyerekek hatalmas kesztyűkben ütötték egymást, miközben az óvónők izgatottan biztatták őket. ","id":"20181031_A_Harcosok_klubja_egyik_jelenete_elevenedett_meg_egy_amerikai_ovodaban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa787ea3-3bf2-4079-b9ef-317a05177977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf96d97-c5c3-4501-bb2d-04355b0dbd1f","keywords":null,"link":"/elet/20181031_A_Harcosok_klubja_egyik_jelenete_elevenedett_meg_egy_amerikai_ovodaban__video","timestamp":"2018. október. 31. 17:26","title":"A Harcosok klubja egyik jelenete elevenedett meg egy amerikai óvodában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bazilika egyes részeiben 16 órán át állt a víz nagyjából 90 centiméteres magasságban, károkat okozva a márványban, az oszlopokban és a bronz ajtókban. ","shortLead":"A bazilika egyes részeiben 16 órán át állt a víz nagyjából 90 centiméteres magasságban, károkat okozva a márványban...","id":"20181031_szent_mark_szekesegyhaz_velence_arviz_karok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15f4010-e8ae-4c22-9d7a-b34cdd43d6a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_szent_mark_szekesegyhaz_velence_arviz_karok","timestamp":"2018. október. 31. 10:14","title":"Egy nap alatt húszévnyi kárt tett az árvíz Velence ikonikus épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45362bb5-8c83-4417-b9b3-918fb1be0fe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Mónika baltával végzett az idős asszonnyal, majd annak arany ékszereivel és laptopjával el akart menekülni, de tetten érték.","shortLead":"M. Mónika baltával végzett az idős asszonnyal, majd annak arany ékszereivel és laptopjával el akart menekülni, de...","id":"20181031_Baltaval_megolte_majd_kifosztotta_nagymamajat_egy_no_Sarkadkereszturon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45362bb5-8c83-4417-b9b3-918fb1be0fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b883d3-db8e-456e-93d0-8daaf71e40cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Baltaval_megolte_majd_kifosztotta_nagymamajat_egy_no_Sarkadkereszturon","timestamp":"2018. október. 31. 17:07","title":"Baltával megölte, majd kifosztotta nagyanyját egy nő Sarkadkeresztúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A csomagkezelő cég vezetőinek és a munkavállalók érdekeit képviselő szervezeteknek sikerült megegyezniük.","shortLead":"A csomagkezelő cég vezetőinek és a munkavállalók érdekeit képviselő szervezeteknek sikerült megegyezniük.","id":"20181031_Vege_a_sztrajknak_helyreall_a_rend_a_brusszeli_repuloteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4ed3d5-552c-4c36-9191-bcb3228b8e02","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Vege_a_sztrajknak_helyreall_a_rend_a_brusszeli_repuloteren","timestamp":"2018. október. 31. 18:33","title":"Vége a sztrájknak, helyreáll a rend a brüsszeli repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e730f20-27ac-46bd-99b1-a3336179dca5","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Talányos a többéves rekonstrukció után újra látogatható Szépművészeti Múzeum első időszaki kiállításának legfőbb látványossága, az ágaskodó lovat megzabolázó alakot ábrázoló, alig 24 centiméteres bronzszobor eredete.","shortLead":"Talányos a többéves rekonstrukció után újra látogatható Szépművészeti Múzeum első időszaki kiállításának legfőbb...","id":"20181031_Budapest_Leonardo_da_Vinci_szobor_Szepmuveszeti_Muzeum_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e730f20-27ac-46bd-99b1-a3336179dca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6143e68-f567-46c2-8588-1dc4aa65a060","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Budapest_Leonardo_da_Vinci_szobor_Szepmuveszeti_Muzeum_kiallitas","timestamp":"2018. október. 31. 11:16","title":"Budapesten van Leonardo da Vinci szobra, vagy mégsem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]