[{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt 11-kor hangzik fel a sziréna. \r

\r

","shortLead":"Délelőtt 11-kor hangzik fel a sziréna. \r

\r

","id":"20181104_Ne_ijedjunk_meg_hetfon_orszagszerte_morgato_szirenaprobat_tartanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f074f7d-b821-44aa-9b8f-5e8152f1be5e","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Ne_ijedjunk_meg_hetfon_orszagszerte_morgato_szirenaprobat_tartanak","timestamp":"2018. november. 04. 18:44","title":"Ne ijedjünk meg: hétfőn országszerte „morgató” szirénapróbát tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539dcaac-2197-4f23-a9ae-a53688ad1a03","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A mai magyar politika közhelyszótárát felütve, előkelő helyen szerepel az, hogy itt folyamatosan kampány van, a Fidesz egyetlen percre sem áll le, április 9-én egyből ráfordult az EP-választást megelőző kampányra, a hőfokból egy szemernyit sem tekert le. És a héten kiderült: ez pontosan így van. Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"A mai magyar politika közhelyszótárát felütve, előkelő helyen szerepel az, hogy itt folyamatosan kampány van, a Fidesz...","id":"20181104_A_jovo_elkezdodott_benne_haboruval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539dcaac-2197-4f23-a9ae-a53688ad1a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31ce4e2-8089-424c-87f2-e9f4462fcb8f","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_A_jovo_elkezdodott_benne_haboruval","timestamp":"2018. november. 04. 17:30","title":"A jövő elkezdődött, benne háborúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74863fe5-55fd-4395-ab1c-0d48674aa38d","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"A növényevő őshüllő teljes csontvázát rekonstruálni tudják majd a leletek alapján.","shortLead":"A növényevő őshüllő teljes csontvázát rekonstruálni tudják majd a leletek alapján.","id":"20181104_Egy_eddig_ismeretlen_dinoszauruszfajt_fedeztek_fel_Argentinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74863fe5-55fd-4395-ab1c-0d48674aa38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905f32d7-05bb-42fd-8409-8d69dc7ab9d4","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181104_Egy_eddig_ismeretlen_dinoszauruszfajt_fedeztek_fel_Argentinaban","timestamp":"2018. november. 04. 18:14","title":"Egy eddig ismeretlen dinoszauruszfajt fedeztek fel Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Átcsoportosították a hitelkiírásokat, azok a szektorok kapnak lehetőséget, ahol van igény.","shortLead":"Átcsoportosították a hitelkiírásokat, azok a szektorok kapnak lehetőséget, ahol van igény.","id":"20181105_Elveszik_a_hitelt_az_erdektelenseget_mutato_kkvtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b0dbd7-2963-400b-a2f1-ba7b86c90044","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181105_Elveszik_a_hitelt_az_erdektelenseget_mutato_kkvtol","timestamp":"2018. november. 05. 09:24","title":"Elveszik a hitelt az érdektelenséget mutató kkv-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Guy Verhofstadt liberális EP-képviselő egy teherautóra teszi ki Orbánék plakátkampányára adott válaszát, amely Brüsszelt járja majd.","shortLead":"Guy Verhofstadt liberális EP-képviselő egy teherautóra teszi ki Orbánék plakátkampányára adott válaszát, amely...","id":"20181106_Igy_vag_vissza_Orbanek_plaktakampanyanak_egyik_arca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efbb16e-e02d-4fd7-b056-7fbc879cfd45","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Igy_vag_vissza_Orbanek_plaktakampanyanak_egyik_arca","timestamp":"2018. november. 06. 11:14","title":"\"Orbán először lopott, most el akarja pusztítani Európát\" így vág vissza Orbánék plakátkampányának egyik arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi államtitkára úgy látja, az iskolák egyházi fenntartása még az államinál is nagyobb garancia a megmaradásukra.","shortLead":"Az Emmi államtitkára úgy látja, az iskolák egyházi fenntartása még az államinál is nagyobb garancia a megmaradásukra.","id":"20181106_Retvari_szerint_nincs_korszerubb_pedagogia_mint_az_egyhazi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18b3c85-c460-457e-85b6-e9d3d6a4c86c","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Retvari_szerint_nincs_korszerubb_pedagogia_mint_az_egyhazi","timestamp":"2018. november. 06. 16:04","title":"Rétvári szerint nincs korszerűbb pedagógia, mint az egyházi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több magyar facebookozó hírfolyamában jelent meg néhány, a Facebook nevében feltett, orrsprayhasználattal kapcsolatos kérdés.","shortLead":"Több magyar facebookozó hírfolyamában jelent meg néhány, a Facebook nevében feltett, orrsprayhasználattal kapcsolatos...","id":"20181105_orrspray_tamogatoi_felmeres_facebook_hirdetes_celzott_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e81e8e-4451-4472-9e8e-c2e00e015943","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_orrspray_tamogatoi_felmeres_facebook_hirdetes_celzott_reklam","timestamp":"2018. november. 05. 09:03","title":"Fura kérdéseket dobál föl a magyaroknak a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már kevesebb építési engedélyt kérnek, mint egy éve ilyenkor, de a lakóépületekből még mindig egyre több épülne.","shortLead":"Már kevesebb építési engedélyt kérnek, mint egy éve ilyenkor, de a lakóépületekből még mindig egyre több épülne.","id":"20181106_Nincs_vege_a_nagy_lakasepitesi_laznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d39d18f-d267-4dda-8788-f06375862210","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Nincs_vege_a_nagy_lakasepitesi_laznak","timestamp":"2018. november. 06. 10:15","title":"Nincs vége a nagy lakásépítési láznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]