[{"available":true,"c_guid":"e7f32d8d-00cb-42c5-879c-b3213f93179c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Brit Birodalom Rendjével tüntették ki szerdán a Buckingham-palotában az Oscar-díjas Emma Thompsont és Sarah Gordy színésznőt.","shortLead":"A Brit Birodalom Rendjével tüntették ki szerdán a Buckingham-palotában az Oscar-díjas Emma Thompsont és Sarah Gordy...","id":"20181108_Lovagi_cimet_kapott_Emma_Thompson_es_Sarah_Gordy_Downkoros_szineszno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f32d8d-00cb-42c5-879c-b3213f93179c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7354b1b-28ca-4e95-a1e7-9e2423f41a02","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Lovagi_cimet_kapott_Emma_Thompson_es_Sarah_Gordy_Downkoros_szineszno","timestamp":"2018. november. 08. 10:28","title":"Lovagi címet kapott Emma Thompson és Sarah Gordy Down-kóros színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bíróság másodfokon is elkaszálta az illegális bevándorló szülők leszármazottaiként Amerikában élőket védő program megszüntetését, Trumpot pedig önkényesnek és önfejűnek nevezte.","shortLead":"A bíróság másodfokon is elkaszálta az illegális bevándorló szülők leszármazottaiként Amerikában élőket védő program...","id":"20181109_A_birosag_keresztbe_tett_Trump_masodgeneracios_bevandorlokat_vegzalo_torvenyenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255cffa5-cb4e-49ba-b266-1dcf71b94dde","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_A_birosag_keresztbe_tett_Trump_masodgeneracios_bevandorlokat_vegzalo_torvenyenek","timestamp":"2018. november. 09. 05:19","title":"A bíróság keresztbe tett Trump másodgenerációs bevándorlókat vegzáló törvényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b98ec6-3f3d-416e-8b7a-9ed3dd00fc9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Elios-ügyben érintett Siófok polgármestere a hivatalon belül zárolta az iratokat, várta a rendőrség megjelenését, ez azonban nem történt meg. A médiából értesült róla, hogy a nyomozást lezárták.","shortLead":"Az Elios-ügyben érintett Siófok polgármestere a hivatalon belül zárolta az iratokat, várta a rendőrség megjelenését...","id":"20181108_Eliosugy_a_siofoki_varoshazat_fel_sem_kereste_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61b98ec6-3f3d-416e-8b7a-9ed3dd00fc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda91ed0-cded-4e53-bbe6-9c5a875179c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Eliosugy_a_siofoki_varoshazat_fel_sem_kereste_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 08. 20:19","title":"Elios-ügy: a siófoki városházát fel sem kereste a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ecfcf3-579a-4389-9356-c4af49f86b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A római kori mozaikokon vaskos humorral szórakoztatták azokat, akik a latrinát használták.","shortLead":"A római kori mozaikokon vaskos humorral szórakoztatták azokat, akik a latrinát használták.","id":"20181109_Zeusz_fiuja_a_furdoben_mocskos_humoru_mozaikok_bizonyitjak_hogy_nem_valtoztunk_ketezer_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1ecfcf3-579a-4389-9356-c4af49f86b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adb46bd-94d4-4b4d-b328-8c792e37d9f6","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Zeusz_fiuja_a_furdoben_mocskos_humoru_mozaikok_bizonyitjak_hogy_nem_valtoztunk_ketezer_ev_alatt","timestamp":"2018. november. 09. 06:10","title":"Mocskos humorú mozaikok bizonyítják, hogy nem változtunk kétezer év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d362b7-8770-4149-9233-533b65187241","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Száz évvel az első világháború vége után még mindig használhatatlan Verdun környékének egy része: a francia állam által kijelölt tilalmi zónát a fel nem robbant lőszerek, valamint a földbe jutott mérgező vegyületek teszik élhetetlenné.\r

\r

","shortLead":"Száz évvel az első világháború vége után még mindig használhatatlan Verdun környékének egy része: a francia állam által...","id":"20181108_A_szaz_eve_dult_franciaorszagi_csata_helye_ma_is_Europa_legveszelyesebb_ovezete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1d362b7-8770-4149-9233-533b65187241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8090e68-0f37-4e14-8c7e-47c94b848356","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_A_szaz_eve_dult_franciaorszagi_csata_helye_ma_is_Europa_legveszelyesebb_ovezete","timestamp":"2018. november. 08. 15:37","title":"Máig Európa legveszélyesebb övezete, pedig száz éve pusztított itt a háború ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aad650-571a-496a-9872-82e2f9868708","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szuper egyszerű védelem a csúcstechnikával támadó autótolvajok ellen. ","shortLead":"Szuper egyszerű védelem a csúcstechnikával támadó autótolvajok ellen. ","id":"20181108_autos_video_fanas_doboz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7aad650-571a-496a-9872-82e2f9868708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa432be-b8fc-4517-9499-d9f67c712334","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_autos_video_fanas_doboz","timestamp":"2018. november. 09. 04:07","title":"Egy fantás dobozzal lophatatlanná lehet tenni egy kocsit? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dcd590-ad5f-49c4-a792-93866c410093","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai webáruházban már árulják a Huawei idei csúcsmobiljának egyik izgalmas kiegészítőjét, amellyel az átlagosnál mélyebb vízben is használható marad a készülék.","shortLead":"Egy kínai webáruházban már árulják a Huawei idei csúcsmobiljának egyik izgalmas kiegészítőjét, amellyel az átlagosnál...","id":"20181108_huawei_mate_20_pro_vizallo_tok_fotozas_videozas_tengervizben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83dcd590-ad5f-49c4-a792-93866c410093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9efcc485-7db0-4f0a-a39b-c58482f62d2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_huawei_mate_20_pro_vizallo_tok_fotozas_videozas_tengervizben","timestamp":"2018. november. 08. 17:03","title":"Spéci tok jött a Huawei mobiljához: aki felteszi, 5 méterrel a víz alatt is jó képeket csinálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember elején egy szórakozóhely előtt ütötték meg többször Sánta Lászlót, a Madách Színház színészét. ","shortLead":"Szeptember elején egy szórakozóhely előtt ütötték meg többször Sánta Lászlót, a Madách Színház színészét. ","id":"20181109_Keresik_ezt_a_ferfit_megverte_a_Madach_Szinhaz_egyik_szineszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319d043a-97e2-46a8-a334-bb4fd0406ae2","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Keresik_ezt_a_ferfit_megverte_a_Madach_Szinhaz_egyik_szineszet","timestamp":"2018. november. 09. 15:09","title":"Keresik ezt a férfit, megverte a Madách Színház egyik színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]