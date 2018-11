Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dc179c4-91ba-4292-9eed-2097f1ec1769","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ne találkozzak vele - mondta versenymérnökének rádión Max Verstappen Esteban Oconról, aki miatt elesett a győzelemtől. Aztán mégis találkoztak. Ez lett belőle.","shortLead":"Ne találkozzak vele - mondta versenymérnökének rádión Max Verstappen Esteban Oconról, aki miatt elesett a győzelemtől...","id":"20181111_Egymasnak_esett_ket_pilota_a_Forma1_brazil_nagydija_utan__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc179c4-91ba-4292-9eed-2097f1ec1769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214d3371-78fb-4f00-bd55-10422c777ad9","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Egymasnak_esett_ket_pilota_a_Forma1_brazil_nagydija_utan__video","timestamp":"2018. november. 11. 20:10","title":"Egymásnak esett két pilóta a Forma-1 brazil nagydíja után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A medveházaspár idén sem tölti a család nélkül a karácsonyt, a szívmelengető reklámot már csaknem egymillióan látták.","shortLead":"A medveházaspár idén sem tölti a család nélkül a karácsonyt, a szívmelengető reklámot már csaknem egymillióan látták.","id":"20181110_Iden_is_hazaternek_karacsonyozni_a_Heathrow_repter_mackoi__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1679c0cc-0892-466a-9fc7-037ab597fd61","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Iden_is_hazaternek_karacsonyozni_a_Heathrow_repter_mackoi__video","timestamp":"2018. november. 10. 15:30","title":"Idén is hazatérnek karácsonyozni a Heathrow reptér mackói – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed13279-163e-4154-9e2e-6adbe0356483","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Edmund Stoiber szerint egyben kell tartani a miniszterelnöki és a pártelnöki pozíciót.","shortLead":"Edmund Stoiber szerint egyben kell tartani a miniszterelnöki és a pártelnöki pozíciót.","id":"20181111_Tavozasra_szolitotta_fel_Horst_Seehofert_partja_a_CSU_tiszteletbeli_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bed13279-163e-4154-9e2e-6adbe0356483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e55435-2853-4462-a9bc-3335cd452bc4","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Tavozasra_szolitotta_fel_Horst_Seehofert_partja_a_CSU_tiszteletbeli_elnoke","timestamp":"2018. november. 11. 13:12","title":"Távozásra szólította fel Horst Seehofert pártja, a CSU tiszteletbeli elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847e1192-6709-4692-a87d-33513bbcb2c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollégánk arról számolt be, hogy a fővárosi Pusztaszeri úton teljesen kiégett egy autó szombaton kora este.","shortLead":"Kollégánk arról számolt be, hogy a fővárosi Pusztaszeri úton teljesen kiégett egy autó szombaton kora este.","id":"20181110_Kiegett_egy_auto_a_Pusztaszeri_uton__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847e1192-6709-4692-a87d-33513bbcb2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5b2c91-44d5-4ebe-a0cc-6ddbfc2eabcf","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kiegett_egy_auto_a_Pusztaszeri_uton__foto","timestamp":"2018. november. 10. 18:24","title":"Kiégett egy autó a Pusztaszeri úton – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy egyszerű és az elnök szerint biztonságos befektetéssel kezdődött minden, az elnökhelyettes öngyilkossága után viszont kiderült, hogy a pénz nagy része elúszott.","shortLead":"Egy egyszerű és az elnök szerint biztonságos befektetéssel kezdődött minden, az elnökhelyettes öngyilkossága után...","id":"20181112_Eltunt_penzek_utan_nyomoz_a_rendorseg_ket_kozlekedesi_szakszervezetnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3368063b-40c1-455d-94c1-0b1455a1fd76","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Eltunt_penzek_utan_nyomoz_a_rendorseg_ket_kozlekedesi_szakszervezetnel","timestamp":"2018. november. 12. 14:44","title":"Eltűnt pénzek után nyomoz a rendőrség két közlekedési szakszervezetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c632b7-e4c6-4370-898e-0e180e009629","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még júniusban is megemelték a felcsúti alapítvány tao-támogatását a sportcsarnok építésére hivatkozva, bár az Index szerint ez nem feltétlenül volt szabályos. ","shortLead":"Még júniusban is megemelték a felcsúti alapítvány tao-támogatását a sportcsarnok építésére hivatkozva, bár az Index...","id":"20181112_Az_utolso_pillanatban_is_kapott_meg_3_milliard_taopenz_a_felcsuti_sportcsarnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6c632b7-e4c6-4370-898e-0e180e009629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f14ee5-e78d-48cd-b159-5e6145dc3c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Az_utolso_pillanatban_is_kapott_meg_3_milliard_taopenz_a_felcsuti_sportcsarnok","timestamp":"2018. november. 12. 09:36","title":"Az utolsó pillanatban is kapott még 3 milliárd tao-pénzt a felcsúti sportcsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már 23 áldozatot követelt a katasztrófa. ","shortLead":"Már 23 áldozatot követelt a katasztrófa. ","id":"20181111_Muholdkepen_nezheti_meg_hogyan_terjed_a_halalos_kaliforniai_erdotuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d17409-df9d-4b88-b989-9bd25ec42aa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_Muholdkepen_nezheti_meg_hogyan_terjed_a_halalos_kaliforniai_erdotuz","timestamp":"2018. november. 11. 08:14","title":"Műholdképen nézheti meg, hogyan terjed a halálos kaliforniai erdőtűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885404b2-9212-459d-a4d9-aa78c3d99860","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Szögesdróton felkoncolva, maró gázködben, puskagolyókkal szétszaggatva veszett oda a régi Európa az első világháború borzalmai közt. A traumatizáló eseményekre azonnal reagáltak a kor írói, költői is: a fronton szolgálók épp úgy, mint az otthon maradottak. Kis irodalmi körkép – ha olvasva emlékezne meg a Nagy Háború lezárásának százéves évfordulójáról.","shortLead":"Szögesdróton felkoncolva, maró gázködben, puskagolyókkal szétszaggatva veszett oda a régi Európa az első világháború...","id":"20181110_Elso_vilaghaboru_az_irodalomban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=885404b2-9212-459d-a4d9-aa78c3d99860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c8f61a-03e5-4674-b058-2bcf2631c409","keywords":null,"link":"/kultura/20181110_Elso_vilaghaboru_az_irodalomban","timestamp":"2018. november. 10. 16:35","title":"Egyvalaki még üvöltve fetreng – az első világháború a kortársak szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]