[{"available":true,"c_guid":"0ea9c871-6781-4d63-8b19-2bec02733fe2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1TV riportere a miniszterelnök budai, Cinege utcai háza elől jelentkezett volna be, de a biztonságiak elküldték őket.","shortLead":"Az 1TV riportere a miniszterelnök budai, Cinege utcai háza elől jelentkezett volna be, de a biztonságiak elküldték őket.","id":"20181115_macedon_tv_stab_nikola_gruevszki_orban_viktor_forgatas_cinege_utca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea9c871-6781-4d63-8b19-2bec02733fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf60ee1-3a9d-49dd-a331-54025dc9f1bf","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_macedon_tv_stab_nikola_gruevszki_orban_viktor_forgatas_cinege_utca","timestamp":"2018. november. 15. 07:12","title":"Elküldték a macedón tévéstábot Orbán háza elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c32d1b-79b3-490e-aacf-23c37278c489","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Margaret Wilson 19 évesen aláírt egy nyilatkozatot, hogy soha senkinek nem beszél arról, pontosan mi volt a munkája a híres Bletchley Parkban. És ehhez máig tartja magát.","shortLead":"Margaret Wilson 19 évesen aláírt egy nyilatkozatot, hogy soha senkinek nem beszél arról, pontosan mi volt a munkája...","id":"20181114_masodik_vilaghaboru_enigma_kodfejto_margaret_wilson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40c32d1b-79b3-490e-aacf-23c37278c489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4a630e-99b1-4849-b851-d65531cf97ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_masodik_vilaghaboru_enigma_kodfejto_margaret_wilson","timestamp":"2018. november. 14. 09:03","title":"95 évesen is őrzi titkát a veterán kódfejtő, aki segített megfejteni a náci kódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem támogatta az ITM javaslatát, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem is tervezik, hogy újratárgyalják.","shortLead":"A kormány nem támogatta az ITM javaslatát, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem is tervezik...","id":"20181115_Lekerult_a_parlament_napirendjerol_a_zacskoado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d8ff85-1504-4508-9ad8-d3366ec460fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Lekerult_a_parlament_napirendjerol_a_zacskoado","timestamp":"2018. november. 15. 14:57","title":"Egy év alatt másodszor is visszakozott a kormány a zacskóadó bevezetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285c0e1c-02e9-42e1-828d-6aefdae51e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung jövő év elején adhatja ki a One UI első változatát, amit a piacon lévő készülékek közül több is megkap.","shortLead":"A Samsung jövő év elején adhatja ki a One UI első változatát, amit a piacon lévő készülékek közül több is megkap.","id":"20181114_samsung_one_ui_felhasznaloi_felulet_samsung_galaxy_s8_note8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=285c0e1c-02e9-42e1-828d-6aefdae51e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbf55e6-524e-4bc9-b265-008be7388dd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_samsung_one_ui_felhasznaloi_felulet_samsung_galaxy_s8_note8","timestamp":"2018. november. 14. 10:03","title":"Samsung telefonja van? Jön a vadiúj felület, és lehet, hogy az ön mobilja is megkapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","shortLead":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","id":"20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d575ae47-6e98-40b1-aea1-e5faff735357","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","timestamp":"2018. november. 14. 07:32","title":"Újabb 11 anyagot tettek fel a dizájnerdrogok listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bedb677-4057-4edb-b198-4d63eef2a249","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Leletek bizonyítják az eddig csak ősi szövegekből ismert Tenea görög város létezését, amelyről ókori utazók azt írták, Trójában ejtett foglyok alapították. ","shortLead":"Leletek bizonyítják az eddig csak ősi szövegekből ismert Tenea görög város létezését, amelyről ókori utazók azt írták...","id":"20181113_Megtalaltak_a_trojai_hadifoglyok_altal_elveszett_varosat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bedb677-4057-4edb-b198-4d63eef2a249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fadccc3-f286-4d68-9ce8-643f62eb7da7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_Megtalaltak_a_trojai_hadifoglyok_altal_elveszett_varosat","timestamp":"2018. november. 13. 20:45","title":"Megtalálták a trójai hadifoglyok elveszett városát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1c8b6f-a54b-4b71-ab2a-0619ac4ce55b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi híreknek megfelelően a Samsung bejelentette új lapkakészletét, az Exynos 9820-at, amely a jövő évi csúcstelefonokban mutathatja majd meg a tudását.","shortLead":"A korábbi híreknek megfelelően a Samsung bejelentette új lapkakészletét, az Exynos 9820-at, amely a jövő évi...","id":"20181114_samsung_exynos_9820_nyolcmagos_8nmes_lapkakeszlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee1c8b6f-a54b-4b71-ab2a-0619ac4ce55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ff8606-ae31-4840-b899-6d650203d07e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_samsung_exynos_9820_nyolcmagos_8nmes_lapkakeszlet","timestamp":"2018. november. 14. 10:38","title":"Minden kiderült: bejelentették az új Samsung-szuperchipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae41639e-b263-47da-88a0-29b3be50b3a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindannyiunk családjának életén végigsöpört a huszadik század. Az emlékeink mások, az emlékezés közös. Az a cél, hogy megértsük a másik fájdalmát is, ne csak a sajátunkat – tűzi ki célul az első Közös Halmaz Filmfesztivál.","shortLead":"Mindannyiunk családjának életén végigsöpört a huszadik század. Az emlékeink mások, az emlékezés közös. Az a cél...","id":"20181114_Szabadulnunk_kell_attol_a_gyulolkodestol_ami_a_tortenelmi_traumainkrol_szolo_kozbeszedet_uralja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae41639e-b263-47da-88a0-29b3be50b3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7408026-c7e4-49cc-94f3-096705ae39fd","keywords":null,"link":"/kultura/20181114_Szabadulnunk_kell_attol_a_gyulolkodestol_ami_a_tortenelmi_traumainkrol_szolo_kozbeszedet_uralja","timestamp":"2018. november. 14. 09:47","title":"„Szabadulnunk kell attól a gyűlölködéstől, ami a történelmi traumáinkról szóló közbeszédet uralja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]