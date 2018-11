Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy japán játékfejlesztő LinkedIn profilján jelent meg egy érdekes kiírás, amely szerint egy PlayStation 5-re készülő, vadonatúj produkción munkálkodik. Az oldal később elérhetetlenné vált.","shortLead":"Egy japán játékfejlesztő LinkedIn profilján jelent meg egy érdekes kiírás, amely szerint egy PlayStation 5-re készülő...","id":"20181118_sony_playstation_5_ps5_square_enix_group_tomohiro_tokoro_luminous_productions_final_fantasy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37c1142-664e-4482-8dc6-7e91243c66a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_sony_playstation_5_ps5_square_enix_group_tomohiro_tokoro_luminous_productions_final_fantasy","timestamp":"2018. november. 18. 17:03","title":"Nocsak: már készül az első játék a PlayStation 5-re?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b740198-f696-48ab-a8b3-5c63b25dadbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Carrey korábban is kritizálta már a Facebookot, most, a sorosozós ügy után újra megszólalt.","shortLead":"Jim Carrey korábban is kritizálta már a Facebookot, most, a sorosozós ügy után újra megszólalt.","id":"20181119_jim_carrey_facebook_mark_zuckerberg_sherly_sandberg_soros_gyorgy_sotet_pr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b740198-f696-48ab-a8b3-5c63b25dadbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20db5d38-e309-4d4b-a518-9e98fc00d876","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_jim_carrey_facebook_mark_zuckerberg_sherly_sandberg_soros_gyorgy_sotet_pr","timestamp":"2018. november. 19. 09:03","title":"Keményen beszólt Jim Carrey a Facebooknak, és mindenkinek, akinek még köze van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e92a3e7-8375-4927-ae21-0574793c3a28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"1997 óta nem szólt a nyugdíjfolyósítónak, hogy meghalt az anyja. ","shortLead":"1997 óta nem szólt a nyugdíjfolyósítónak, hogy meghalt az anyja. ","id":"20181119_Husz_even_at_felvette_halott_anyja_nyugdijat_egy_gyori_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e92a3e7-8375-4927-ae21-0574793c3a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d538d9-c208-42ec-aa60-dbd516486ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Husz_even_at_felvette_halott_anyja_nyugdijat_egy_gyori_no","timestamp":"2018. november. 19. 08:44","title":"Húsz éven át felvette halott anyja nyugdíját egy győri nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524177ba-398d-4d52-8a78-8e54e3c8b009","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légszennyezettség miatt.","shortLead":"A légszennyezettség miatt.","id":"20181118_Ujabb_nagyvarosokbol_tiltjak_ki_a_dizel_autokat_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=524177ba-398d-4d52-8a78-8e54e3c8b009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e1f1bf-ebba-4a02-9efa-fe035017fa45","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Ujabb_nagyvarosokbol_tiltjak_ki_a_dizel_autokat_Nemetorszagban","timestamp":"2018. november. 18. 18:54","title":"Újabb nagyvárosokból tiltják ki a dízel autókat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9c96f9-905c-43ed-be39-6f7fba248d36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kínában és Los Angeles-ben is lelepleztek koszos, kórokozókkal teli szállodákat","shortLead":"Kínában és Los Angeles-ben is lelepleztek koszos, kórokozókkal teli szállodákat","id":"20181118_Vigyazzon_a_luxushotelekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f9c96f9-905c-43ed-be39-6f7fba248d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33442d-643a-4029-b3c4-e5fec33288c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Vigyazzon_a_luxushotelekkel","timestamp":"2018. november. 18. 10:36","title":"Rejtett videó buktatta le a kínai luxushotelek dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a06dc8e-36de-4bfa-81a8-6ba8206a3404","c_author":"Szauer Tamás","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján, a Lisszabonban megrendezett Web Summiton vett részt munkatársunk a politikai aktivistaként is ismert Garri Kaszparov sakknagymesterrel, korábbi világbajnokkal folytatott csoportos háttérbeszélgetésen. A távolabbi jövőnk és a jövő májusi európai parlamenti választások miatt egyaránt aggódó Kaszparov a HVG kérdéseire is válaszolt. Azt mondja, Putyin a kibertérben nyerésre áll.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján, a Lisszabonban megrendezett Web Summiton vett részt munkatársunk...","id":"20181119_garri_kaszparov_interju_magyarorszag_demokracio_kiberbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a06dc8e-36de-4bfa-81a8-6ba8206a3404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17daffc7-183f-476c-9e53-0fac4b9c77a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_garri_kaszparov_interju_magyarorszag_demokracio_kiberbiztonsag","timestamp":"2018. november. 19. 11:00","title":"Kaszparov: Magyarország egyértelműen ügynöke Oroszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc6cab9-18c2-4471-8577-1e63b927e3f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakran hallani arról, hogy a korán kelőket kevésbé fenyegeti a rák kialakulásának kockázata, mint a későn fekvő, későn kelő, bagoly típusú embereket. Most a brit kutatók egy új tanulmánnyal álltak elő a témában.","shortLead":"Gyakran hallani arról, hogy a korán kelőket kevésbé fenyegeti a rák kialakulásának kockázata, mint a későn fekvő, későn...","id":"20181119_rakkutatas_emlorak_alvasi_szokasok_egeszseg_korankeles_pacsirta_tipus_bagoly_tipus_rak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dc6cab9-18c2-4471-8577-1e63b927e3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1797c6cd-9a4c-4d7d-89ba-98f9d188b74c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_rakkutatas_emlorak_alvasi_szokasok_egeszseg_korankeles_pacsirta_tipus_bagoly_tipus_rak","timestamp":"2018. november. 19. 08:03","title":"Tényleg van összefüggés a korán kelés és a rák között? Egy új kutatás megadta a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edc3e49-ee59-4627-a865-b0f8ca6c9923","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jövő év elején tartják az elnökválasztást.","shortLead":"Jövő év elején tartják az elnökválasztást.","id":"20181118_Megvan_ki_lesz_a_befuto_a_bajor_keresztenyszocialistaknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2edc3e49-ee59-4627-a865-b0f8ca6c9923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca0b963-7c7f-485c-99dc-f1c0ef60d0f7","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Megvan_ki_lesz_a_befuto_a_bajor_keresztenyszocialistaknal","timestamp":"2018. november. 18. 14:31","title":"Megvan, ki lesz a befutó a bajor keresztényszocialistáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]