[{"available":true,"c_guid":"f1651585-b2bf-406d-8bff-dc89883ee906","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VI. kerületben a Teréz körúton egy négyemeletes irodaház gyulladt ki, a tetőszerkezete négyszáz négyzetméteren égett szombat délután. A helyszínen tíz tűzoltó-gépjárművel mintegy negyven fővárosi hivatásos tűzoltó dolgozott, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kilenc vízsugárral eloltották a lángokat.\r

","shortLead":"A VI. kerületben a Teréz körúton egy négyemeletes irodaház gyulladt ki, a tetőszerkezete négyszáz négyzetméteren égett...","id":"20181117_Eloltottak_a_tuzet_a_Terez_koruton_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1651585-b2bf-406d-8bff-dc89883ee906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c51c076-c538-40ca-b954-f8c77467ca77","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Eloltottak_a_tuzet_a_Terez_koruton_","timestamp":"2018. november. 17. 16:54","title":"Eloltották a tüzet a Teréz körúton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e2d57-e518-4e53-b77e-20bf10853778","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így is lehet: a menekültet visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.","shortLead":"Így is lehet: a menekültet visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.","id":"20181117_Gruevszki_utan_ujabb_migrans_akart_bejonni_Magyarorszagra_Szerbia_felol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d15e2d57-e518-4e53-b77e-20bf10853778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08314a5-e7e7-476c-b9cf-8ae89bbb040f","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Gruevszki_utan_ujabb_migrans_akart_bejonni_Magyarorszagra_Szerbia_felol","timestamp":"2018. november. 17. 13:50","title":"Gruevszki után újabb migráns akart bejönni Magyarországra Szerbia felől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A héten választ kell találniuk a feleknek arra, meddig tart az átmenet a Brexit után.","shortLead":"A héten választ kell találniuk a feleknek arra, meddig tart az átmenet a Brexit után.","id":"20181119_Uj_javaslat_2022_vegeig_lehetne_szabadon_munkat_vallalni_a_briteknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f437d2f2-a6b3-4480-9887-80cc580ea44a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Uj_javaslat_2022_vegeig_lehetne_szabadon_munkat_vallalni_a_briteknel","timestamp":"2018. november. 19. 10:47","title":"Új javaslat: 2022 végéig lehetne szabadon munkát vállalni a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp csak hogy indulni kezdenek az első 5G hálózatok a fejlett világban, Kínában már a telekommunikáció következő mérföldkövén dolgoznak.","shortLead":"Épp csak hogy indulni kezdenek az első 5G hálózatok a fejlett világban, Kínában már a telekommunikáció következő...","id":"20181117_kina_6g_halozatok_fejlesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081fe9a5-e2f1-48fb-a254-d978077b9355","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_kina_6g_halozatok_fejlesztese","timestamp":"2018. november. 17. 19:03","title":"5G? Ugyan már! A kínaiak a 6G-n dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a5c85-ab03-466b-9d9a-201554880d9f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok nyerte a 200 méter vegyes döntőjét , de maradt a második helyen a vk összetett pontversenyében.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok nyerte a 200 méter vegyes döntőjét , de maradt a második helyen a vk összetett...","id":"20181117_Hosszu_Katinka_Szingapurban_vegyesen_elso_osszetettben_masodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a5c85-ab03-466b-9d9a-201554880d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17fcc56-3c41-46e8-aa2b-9f52a59fd122","keywords":null,"link":"/sport/20181117_Hosszu_Katinka_Szingapurban_vegyesen_elso_osszetettben_masodik","timestamp":"2018. november. 17. 13:55","title":"Hosszú Katinka Szingapúrban: vegyesen első, összetettben második","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b30df6-424e-4fa4-963d-b7b8a3b3bbfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éve nagy port kavart az akkori iPhone-oknál tapasztalható probléma, amely szerint attól is könnyen meghajolhatnak, ha az ember véletlenül rájuk ül. Úgy tűnik, hasonló gond van a méregdrága új iPad Próval is, a jelenséget videón demonstrálták. ","shortLead":"Néhány éve nagy port kavart az akkori iPhone-oknál tapasztalható probléma, amely szerint attól is könnyen...","id":"20181118_apple_ipad_pro_2018_hajlithatosag_hajlekonysag_bedgate_iphone_6_6_plus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18b30df6-424e-4fa4-963d-b7b8a3b3bbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49acad58-bce5-467e-9e8d-876f01b446df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_apple_ipad_pro_2018_hajlithatosag_hajlekonysag_bedgate_iphone_6_6_plus","timestamp":"2018. november. 18. 18:03","title":"Itt az újabb bendgate-botrány? 688 ezerbe kerül, de pikk-pakk kettétörik az Apple erőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 79 éves humorista november elején drámai hangvételű videóüzenetében minden fellépését lemondta egészségi okokból.","shortLead":"A 79 éves humorista november elején drámai hangvételű videóüzenetében minden fellépését lemondta egészségi okokból.","id":"20181119_sas_jozsef_humorista_szuletesnapi_eloadas_premier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361d0f02-482b-49ea-b0bf-a2da04192d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_sas_jozsef_humorista_szuletesnapi_eloadas_premier","timestamp":"2018. november. 19. 05:59","title":"Egyetlen előadásra visszatérhet Sas József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az utolsó, finnek elleni Nemzetek Ligája-meccsük előtt volt idejük kicsit mókázni is.","shortLead":"Az utolsó, finnek elleni Nemzetek Ligája-meccsük előtt volt idejük kicsit mókázni is.","id":"20181117_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_kleinheisler_laszlo_nagy_adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d3b19e-837f-4d05-a231-37f232c4bb92","keywords":null,"link":"/sport/20181117_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_kleinheisler_laszlo_nagy_adam","timestamp":"2018. november. 17. 17:33","title":"Kleinheislerék bepörögtek Telkiben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]