Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A hajléktalantörvény október 15-i életbelépése óta hatan. A hideg pedig még csak most hétfőn érte el az országot.","shortLead":"A hajléktalantörvény október 15-i életbelépése óta hatan. A hideg pedig még csak most hétfőn érte el az országot.","id":"20181119_13_ember_fagyott_halalra_szeptember_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c39234a-9bf0-4667-8575-9d01de58f119","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_13_ember_fagyott_halalra_szeptember_ota","timestamp":"2018. november. 19. 15:51","title":"13 ember fagyott halálra szeptember óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Didier Roche 1995-ben lett vállalkozó. Alapított egy céget, amely a látássérülteknek gyárt segédeszközöket. Roche nagyon is tudta miről van szó, hiszen ő maga száz százalékos látássérült, vagyis vak.","shortLead":"Didier Roche 1995-ben lett vállalkozó. Alapított egy céget, amely a látássérülteknek gyárt segédeszközöket. Roche...","id":"20181121_Minden_akadalyt_lekuzdott_ma_kilenc_cege_van_es_sorstarsain_is_segit_a_vak_francia_vallalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79b2658-b20f-4d84-8572-5887620f5408","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Minden_akadalyt_lekuzdott_ma_kilenc_cege_van_es_sorstarsain_is_segit_a_vak_francia_vallalkozo","timestamp":"2018. november. 21. 11:34","title":"Minden akadályt leküzdött, ma kilenc cége van és sorstársain is segít a vak francia vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt macedón miniszterelnök a Facebook-oldalán erősítette meg az információt, amit a kormányközeli Magyar Idők már leközölt.","shortLead":"A volt macedón miniszterelnök a Facebook-oldalán erősítette meg az információt, amit a kormányközeli Magyar Idők már...","id":"20181120_nikola_gruevszki_politikai_menedekjog_macedonia_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e30144-bc36-4a8e-b8e6-9a29d6b52c78","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_nikola_gruevszki_politikai_menedekjog_macedonia_magyarorszag","timestamp":"2018. november. 20. 16:22","title":"Gruevszki megírta: megkapta a politikai menedékjogot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az a kérdés, hogy a szarvval bíró tehenek után kaphassanak-e plusz támogatást a gazdák. ","shortLead":"Az a kérdés, hogy a szarvval bíró tehenek után kaphassanak-e plusz támogatást a gazdák. ","id":"20181120_A_tehenekrol_fognak_nepszavazast_tartani_Svajcban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8bfee7-aca5-4bc9-b532-1465f1c15d7a","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_A_tehenekrol_fognak_nepszavazast_tartani_Svajcban","timestamp":"2018. november. 20. 17:57","title":"A tehenekről fognak népszavazást tartani Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"16.30 és 20.30 között adhatják be pályázataikat az érdeklődők.","shortLead":"16.30 és 20.30 között adhatják be pályázataikat az érdeklődők.","id":"20181121_Ma_delutan_palyazhatnak_a_budapestiek_es_Pest_megyeiek_haztartasi_nagygepcserere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5ee9f8-b0ff-435c-9ecc-55493411d659","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Ma_delutan_palyazhatnak_a_budapestiek_es_Pest_megyeiek_haztartasi_nagygepcserere","timestamp":"2018. november. 21. 09:51","title":"Ma délután pályázhatnak a budapestiek és Pest megyeiek háztartási nagygépcserére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szaso Mijalkovot egy szkopjei hotelben fogták el, és harmincnapos elzárását rendelték el.","shortLead":"Szaso Mijalkovot egy szkopjei hotelben fogták el, és harmincnapos elzárását rendelték el.","id":"20181121_Orizetben_a_volt_macedon_kemfonok_nehogy_megszokjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8836fec8-2790-4b76-9479-e802a56ad662","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Orizetben_a_volt_macedon_kemfonok_nehogy_megszokjon","timestamp":"2018. november. 21. 08:12","title":"Őrizetben a volt macedón kémfőnök, nehogy megszökjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8bde29b-a6b9-4d87-aca6-ed3c7d7418ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Húsvét-sziget kormányzója arra kéri a londoni British Museumot, hogy az intézmény szolgáltassa vissza a közel két és fél méter magas, a helyiek számára spirituális jelentőséggel bíró bazaltszobrot. ","shortLead":"A Húsvét-sziget kormányzója arra kéri a londoni British Museumot, hogy az intézmény szolgáltassa vissza a közel két és...","id":"20181121_A_150_evvel_ezelott_ellopott_szobrukat_kovetelik_vissza_a_husvetszigetiek_a_britektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8bde29b-a6b9-4d87-aca6-ed3c7d7418ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be913f8-046e-40ca-87d3-7ec4e42c55de","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_A_150_evvel_ezelott_ellopott_szobrukat_kovetelik_vissza_a_husvetszigetiek_a_britektol","timestamp":"2018. november. 21. 11:15","title":"A 150 évvel ezelőtt ellopott szobrukat követelik vissza a húsvét-szigetiek a britektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik az önállóságához. Legújabb darabjával, a W_all című előadással a közös kreatív munkára szeretett volna lehetőséget adni a fiatal tehetségeknek, és szeretné leküzdeni az előítéleteket, amelyeket a gyerekkora óta maga is a bőrén tapasztalt. Frenák Pállal a múltból hozott reflexek ismétlődéséről, és a hatvan felett kibontakozó kreativitásról is beszélgettünk.","shortLead":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik...","id":"20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b240651-d5d1-44a7-810b-4c96bdb1b19d","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","timestamp":"2018. november. 19. 20:00","title":"Frenák Pál: Elég volt a társadalmi előítéletekből!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]