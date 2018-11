Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúttársaság szerint a felvonó korábban igenis működött, csak sokszor kellett javítani, mert az árusok teherliftként használták.","shortLead":"A vasúttársaság szerint a felvonó korábban igenis működött, csak sokszor kellett javítani, mert az árusok teherliftként...","id":"20181127_MAV_A_rendszeres_meghibasodas_miatt_kellett_befalazni_a_liftet_a_Nyugatinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4d31d0-712f-4eff-81fd-fe7b966af4d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_MAV_A_rendszeres_meghibasodas_miatt_kellett_befalazni_a_liftet_a_Nyugatinal","timestamp":"2018. november. 27. 12:22","title":"MÁV: A rendszeres meghibásodás miatt kellett befalazni a liftet a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e86562-ec5f-4799-936e-bd66cde11668","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Siker koronázta a Maryland-i Egyetem egyik kísérletét, egy különleges drónt használva emberi szervet szállítottak át egyik helyről a másikra. ","shortLead":"Siker koronázta a Maryland-i Egyetem egyik kísérletét, egy különleges drónt használva emberi szervet szállítottak át...","id":"20181127_maryland_egyetem_dron_vese_transzplantacio_emberi_szerv_szallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4e86562-ec5f-4799-936e-bd66cde11668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538ff241-01b5-4a48-9c26-d5e6de0c84d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_maryland_egyetem_dron_vese_transzplantacio_emberi_szerv_szallitasa","timestamp":"2018. november. 27. 13:03","title":"Körbevittek egy emberi vesét egy drónnal a városon, és úgy tűnik, ez lesz a jó megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a legújabb hírek, a Samsung összehajtható készüléke tényleg csak egy szűk kör játékszere lesz. ","shortLead":"Ha igazak a legújabb hírek, a Samsung összehajtható készüléke tényleg csak egy szűk kör játékszere lesz. ","id":"20181126_samsung_galaxy_f_ar_osszecsukhato_telefon_hajlithato_telefon_infinity_flex_display","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed7cbe3-1451-4af1-8473-07bc6e2dcae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_samsung_galaxy_f_ar_osszecsukhato_telefon_hajlithato_telefon_infinity_flex_display","timestamp":"2018. november. 26. 17:03","title":"Elképesztően sokba kerülhet a Samsung összehajtható mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6fe397-8deb-4cf9-ae05-821991d63f5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt jövő hétvégén dönt, az egyik verzió szerint már most beállnának Puzsér mögé. ","shortLead":"A párt jövő hétvégén dönt, az egyik verzió szerint már most beállnának Puzsér mögé. ","id":"20181126_Meg_az_is_lehet_hogy_az_LMP_beall_Puzser_moge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a6fe397-8deb-4cf9-ae05-821991d63f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a6cf47-21b0-4d30-a7af-537f01174e16","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Meg_az_is_lehet_hogy_az_LMP_beall_Puzser_moge","timestamp":"2018. november. 26. 14:59","title":"Még az is lehet, hogy az LMP beáll Puzsér mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már a 20 négyzetméter alatti ingatlanokért is sorban állnak a vevők.","shortLead":"Már a 20 négyzetméter alatti ingatlanokért is sorban állnak a vevők.","id":"20181127_Kicsi_es_kulvarosi_lakast_keres_a_legtobb_vevo_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a7e5d3-269e-4500-bc6d-7ef302c55433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Kicsi_es_kulvarosi_lakast_keres_a_legtobb_vevo_Budapesten","timestamp":"2018. november. 27. 05:45","title":"Kicsi és külvárosi lakást keres a legtöbb vevő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3599100f-e6df-4c75-b63b-41566f7eb1d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsonyra készülve ráadásul összekötheti a kellemest a hasznossal.","shortLead":"Karácsonyra készülve ráadásul összekötheti a kellemest a hasznossal.","id":"20181126_Rossz_kedve_van_A_tudosok_szerint_susson_sutit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3599100f-e6df-4c75-b63b-41566f7eb1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ea46c6-3ed6-466c-a93b-fd09cffacc6f","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Rossz_kedve_van_A_tudosok_szerint_susson_sutit","timestamp":"2018. november. 26. 13:50","title":"Rossz kedve van? A tudósok szerint süssön sütit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae5bd74-c2de-4d90-8d52-efb63ee350a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"José Andrés 2010-ben létrehozott szervezete katasztrófasújtotta övezetekben ad enni a rászorulóknak. ","shortLead":"José Andrés 2010-ben létrehozott szervezete katasztrófasújtotta övezetekben ad enni a rászorulóknak. ","id":"20181127_Nobelbekedijra_jeloltek_a_raszorulokra_fozo_sztarszakacsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ae5bd74-c2de-4d90-8d52-efb63ee350a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb67a3b-9f59-4aa4-a176-1493d153bce3","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Nobelbekedijra_jeloltek_a_raszorulokra_fozo_sztarszakacsot","timestamp":"2018. november. 27. 14:44","title":"Nobel-békedíjra jelölték a rászorulókra főző sztárszakácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig valamiféle egyenrendszerben képzeli el a gyereknevelést, miközben a valóságra aligha lehet kivetíteni ezt az uniformizálást.","shortLead":"Még mindig valamiféle egyenrendszerben képzeli el a gyereknevelést, miközben a valóságra aligha lehet kivetíteni ezt...","id":"20181126_Novak_Katalin_meg_mindig_nem_erti_a_magyar_csaladokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d3f915-b686-4472-baed-f7da9c85be34","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Novak_Katalin_meg_mindig_nem_erti_a_magyar_csaladokat","timestamp":"2018. november. 26. 16:59","title":"Novák Katalin még mindig nem érti a magyar családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]