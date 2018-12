Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db4d8cb9-12bf-43ff-938f-ff0f6fb975ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük a kocsijába akarta tuszkolni a lányt, de közben megjöttek a rokonok. Vascsövekkel estek egymásnak. ","shortLead":"Egyikük a kocsijába akarta tuszkolni a lányt, de közben megjöttek a rokonok. Vascsövekkel estek egymásnak. ","id":"20181206_Video_vascsovekkel_verekedett_ossze_ket_csalad_egy_no_miatt_Pecsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db4d8cb9-12bf-43ff-938f-ff0f6fb975ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d189950-25b7-4fce-9619-8c1fc08a0f49","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Video_vascsovekkel_verekedett_ossze_ket_csalad_egy_no_miatt_Pecsen","timestamp":"2018. december. 06. 15:25","title":"Videó: vascsövekkel verekedett össze két család egy nő miatt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véleménycikket közölt a CEU költözéséről a The Guardian, amely szerint most először fordult elő olyan, hogy egy EU-tagállam kiszorít az országából egy egyetemet.","shortLead":"Véleménycikket közölt a CEU költözéséről a The Guardian, amely szerint most először fordult elő olyan...","id":"20181204_A_CEU_a_Trumpkorszak_legutobbi_aldozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cc2c17-d772-4096-819a-aafd864859d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_CEU_a_Trumpkorszak_legutobbi_aldozata","timestamp":"2018. december. 04. 19:25","title":"\"A CEU a Trump-korszak legutóbbi áldozata\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Voksolásra buzdító, közösségi kampányt szervez az Európai Parlament.","shortLead":"Voksolásra buzdító, közösségi kampányt szervez az Európai Parlament.","id":"20181205_Tudnak_a_magyarok_az_EPvalasztasrol_de_fognak_szavazni_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b6fea1-86d6-4084-b7a5-c61ce5617561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Tudnak_a_magyarok_az_EPvalasztasrol_de_fognak_szavazni_is","timestamp":"2018. december. 05. 15:01","title":"Tudnak a magyarok az EP-választásról, de fognak szavazni is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nincs egy hónapja, hogy megírtuk: betegéleteket veszélyeztet nap mint nap a Honvédkórház Podmaniczky utcai telephelyének radiológushiánya. A hétvégén elhunyt egy beteg, egy középkorú nő, akit háromszor szállítottak oda-vissza a két telephely között, mire kiderült, hogy mi a gond, már nem érte meg a műtétet. ","shortLead":"Nincs egy hónapja, hogy megírtuk: betegéleteket veszélyeztet nap mint nap a Honvédkórház Podmaniczky utcai...","id":"20181206_hovedkorhaz_radiologus_elhunyt_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6626649-ecf3-473e-992e-ded102769704","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_hovedkorhaz_radiologus_elhunyt_beteg","timestamp":"2018. december. 06. 11:05","title":"Válság a Honvédkórházban: a radiológushiány miatt halhatott meg egy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 11-én egy új sorozatot indít a YouTube-on a National Geographic, de 2019-ben is lesz két meglepetésük.","shortLead":"December 11-én egy új sorozatot indít a YouTube-on a National Geographic, de 2019-ben is lesz két meglepetésük.","id":"20181206_youtube_national_geographic_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a95ddf-c4c2-4594-80e6-4a3a6dad5810","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_youtube_national_geographic_sorozat","timestamp":"2018. december. 06. 10:33","title":"Összeállt a YouTube és a National Geographic, ütős dobásra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e15eb8b-726e-4502-a778-0148e1450b44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maga az alapötlet is igen abszurd, arról nem is beszélve, hogy a sofőr semmilyen védőfelszerelést sem viselt.","shortLead":"Maga az alapötlet is igen abszurd, arról nem is beszélve, hogy a sofőr semmilyen védőfelszerelést sem viselt.","id":"20181205_mar_megint_az_oroszok_ego_ladaval_ugrattak_egy_befagyott_toba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e15eb8b-726e-4502-a778-0148e1450b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b737d873-12a4-4609-aad1-06ee08f8a031","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_mar_megint_az_oroszok_ego_ladaval_ugrattak_egy_befagyott_toba","timestamp":"2018. december. 05. 11:21","title":"Már megint az oroszok: égő Ladával ugrattak egy befagyott tóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első információk szerint nem gyanakszanak merényletre.","shortLead":"Az első információk szerint nem gyanakszanak merényletre.","id":"20181206_Balesetet_szenvedett_az_amerikai_tengereszgyalogsag_ket_repulogepe_heten_eltuntek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fe52d8-c54b-477c-b983-a2c2ba22d620","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Balesetet_szenvedett_az_amerikai_tengereszgyalogsag_ket_repulogepe_heten_eltuntek","timestamp":"2018. december. 06. 05:15","title":"Balesetet szenvedett két amerikai katonai repülő, heten eltűntek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede22e06-73dc-4c6b-8303-0163fc46f870","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye, hogy lehetetlennek tűnik? Az Egyesült Államokban már hagyománya van. De miért tömi cukorkával Michelle Obamát George Bush a saját apja temetésén? Van magyarázat a rejtélyes gesztusra.","shortLead":"Ugye, hogy lehetetlennek tűnik? Az Egyesült Államokban már hagyománya van. De miért tömi cukorkával Michelle Obamát...","id":"20181206_Kepzelje_el_hogy_Orban_Viktor_ad_egy_cukorkat_Dobrev_Klaranak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ede22e06-73dc-4c6b-8303-0163fc46f870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14250447-80f0-4495-a97f-f11465c7b64c","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Kepzelje_el_hogy_Orban_Viktor_ad_egy_cukorkat_Dobrev_Klaranak","timestamp":"2018. december. 06. 08:05","title":"Képzelje el, hogy Orbán Viktor ad egy cukorkát Dobrev Klárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]