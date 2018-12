Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb5e74bf-9af6-42e1-846e-4a8297eb9f0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sztrájkelőkészítő bizottságot hoz létre a szakszervezetek egy része.","shortLead":"Sztrájkelőkészítő bizottságot hoz létre a szakszervezetek egy része.","id":"20181219_Egy_lepesre_a_sztrajktol_a_szakszervezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb5e74bf-9af6-42e1-846e-4a8297eb9f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7b1c4f-b1e7-4f61-8486-bb36a2ed9d72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Egy_lepesre_a_sztrajktol_a_szakszervezetek","timestamp":"2018. december. 19. 17:43","title":"Egy lépésre a sztrájktól a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c9f93d-e0db-492f-8838-8e20f019d379","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elszánt tűzoltó őrmester villogó tűzoltóautóval vonult kedvese elé, hogy feltegye a kérdést.","shortLead":"Az elszánt tűzoltó őrmester villogó tűzoltóautóval vonult kedvese elé, hogy feltegye a kérdést.","id":"20181221_Lanykeressel_indult_a_nap_a_katasztrofavedelemnel__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52c9f93d-e0db-492f-8838-8e20f019d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33a29bc-d9fe-451d-9475-5e37b3fc4c26","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Lanykeressel_indult_a_nap_a_katasztrofavedelemnel__video","timestamp":"2018. december. 21. 11:43","title":"Lánykéréssel indult a nap a katasztrófavédelemnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csak! első lapszáma alapján bulvár, de az egyértelmű, hogy kinek az oldalán áll.","shortLead":"A Csak! első lapszáma alapján bulvár, de az egyértelmű, hogy kinek az oldalán áll.","id":"20181220_Orban_sajtosa_ingyenes_lapot_indit_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdae97d1-8fc8-401a-9fd4-1c934f7d9cef","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Orban_sajtosa_ingyenes_lapot_indit_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. december. 20. 14:47","title":"Orbán sajtósa ingyenes lapot indít Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelésére 25 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány – derül ki a mai Magyar Közlönyből.","shortLead":"A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelésére 25 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány –...","id":"20181221_Ujabb_milliardokat_tolnak_a_paksi_projektbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844a38da-2218-4105-af06-70497939493f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Ujabb_milliardokat_tolnak_a_paksi_projektbe","timestamp":"2018. december. 21. 11:40","title":"Újabb milliárdokat tolnak a paksi projektbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a7804b-b9ba-442c-a825-a97d46a6d265","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pócs János a Facebookon kínált fel 200 ezer forintot a választókerületébe tartozó Jászapátin történt rongálás okozójának előkerítéséért.","shortLead":"Pócs János a Facebookon kínált fel 200 ezer forintot a választókerületébe tartozó Jászapátin történt rongálás...","id":"20181220_Nyomravezetoi_dijat_ajanlott_a_Mariaszobor_rongalojanak_elfogasaert_a_fideszes_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1a7804b-b9ba-442c-a825-a97d46a6d265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb4b58f-3d36-4cb7-bd80-90f5b31d9ecc","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Nyomravezetoi_dijat_ajanlott_a_Mariaszobor_rongalojanak_elfogasaert_a_fideszes_politikus","timestamp":"2018. december. 20. 11:45","title":"Nyomravezetői díjat ajánlott a Mária-szobor rongálójának elfogásáért a fideszes politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84727f3-4b65-4d48-9ca3-9e0d09c1b342","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 174 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti jura időszak elejéről származó, megkövesedett virágos növényt azonosítottak kínai kutatók.","shortLead":"Több mint 174 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti jura időszak elejéről származó, megkövesedett virágos növényt...","id":"20181221_elso_viragok_megjelenese_a_foldon_jura_nanjinganthus_dendrostyla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84727f3-4b65-4d48-9ca3-9e0d09c1b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3995281c-2546-4491-b290-b42c2e675cd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_elso_viragok_megjelenese_a_foldon_jura_nanjinganthus_dendrostyla","timestamp":"2018. december. 21. 10:33","title":"50 millió éves tévedésre derült fény a virágokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581bbc8f-af31-4fa5-a64a-920f57a6751c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kigyulladó karácsonyfáknál sokkal veszélyesebbek a hibás elektromos készülékek. ","shortLead":"A kigyulladó karácsonyfáknál sokkal veszélyesebbek a hibás elektromos készülékek. ","id":"20181220_A_paraelszivo_miatt_gyulladt_ki_egy_haz_a_XVI_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=581bbc8f-af31-4fa5-a64a-920f57a6751c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35594085-30ca-491f-aa5d-6b6afbefbcc5","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_A_paraelszivo_miatt_gyulladt_ki_egy_haz_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. december. 20. 20:25","title":"A páraelszívó miatt gyulladt ki egy ház a XVI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17352bfa-9bc4-4257-9f27-5114851b9af0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban úgy volt, se a Sláger FM, se a Music FM – a két leghallgatottabb megmaradt nem NER-rádió, frekvenciáját nem hosszabbítja meg a miédiahatóság. Előbbi most mégis túlélhet. Már ha nekik is megengedik azt a trükköt, amit Andy Vajna rádiójának szabadott.","shortLead":"Korábban úgy volt, se a Sláger FM, se a Music FM – a két leghallgatottabb megmaradt nem NER-rádió, frekvenciáját nem...","id":"20181220_Trukkel_menekulhet_meg_a_Slager_FM_ha_nem_szol_kozbe_a_Mediatanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17352bfa-9bc4-4257-9f27-5114851b9af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29be6db-419d-4361-891b-e3711fefe903","keywords":null,"link":"/kultura/20181220_Trukkel_menekulhet_meg_a_Slager_FM_ha_nem_szol_kozbe_a_Mediatanacs","timestamp":"2018. december. 20. 13:28","title":"Megmenekül a Sláger FM, már ha nekik is megengedi a Médiatanács, amit Vajnáéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]