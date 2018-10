Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fc44410-0703-4c0a-a46e-85a63c674cb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Követi a – számára – jól bevált receptet a Xiaomi: újabb bivalyerős gamer telefont indít elérhető áron.","shortLead":"Követi a – számára – jól bevált receptet a Xiaomi: újabb bivalyerős gamer telefont indít elérhető áron.","id":"20181025_xiaomi_black_shark_helo_gamer_telefon_10gb_ram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fc44410-0703-4c0a-a46e-85a63c674cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9c2dd9-f465-4ba5-82f7-813a775a39b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_xiaomi_black_shark_helo_gamer_telefon_10gb_ram","timestamp":"2018. október. 25. 19:03","title":"Jön a bivalyerős androidos telefon utódja, 10 GB RAM is lehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf635686-d098-4225-bfd5-bdb68619c8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszín ugyanaz volt, mint tavaly, de a 2017-es összejövetelt sikerült kevesebből kihozni.","shortLead":"A helyszín ugyanaz volt, mint tavaly, de a 2017-es összejövetelt sikerült kevesebből kihozni.","id":"20181026_Az_utobbi_evek_egyik_legdragabb_kihelyezett_frakciouleset_tartotta_a_Fidesz_Velencen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf635686-d098-4225-bfd5-bdb68619c8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85daa029-6bd4-4aa5-a36b-6e0694b13a4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Az_utobbi_evek_egyik_legdragabb_kihelyezett_frakciouleset_tartotta_a_Fidesz_Velencen","timestamp":"2018. október. 26. 15:20","title":"Az utóbbi évek egyik legdrágább kihelyezett frakcióülését tartotta a Fidesz Velencén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyomtatott fotókönyv készítésével bővül a Google Fotók funkcióinak sora. A vállalat tájékoztatása szerint a fotók egyszerű feltöltése, tematikus elrendezése, tárolása és a köztük való hatékony keresés mellett kedvenc képeinkből, vagy albumainkból néhány perc alatt valódi fotóalbumot készíttethetünk.","shortLead":"Nyomtatott fotókönyv készítésével bővül a Google Fotók funkcióinak sora. A vállalat tájékoztatása szerint a fotók...","id":"20181026_google_fotok_fotokonyv_megrendeles_magyar_ar_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e493ff-5fc3-4746-840d-3dde3227c13a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_google_fotok_fotokonyv_megrendeles_magyar_ar_forint","timestamp":"2018. október. 26. 10:03","title":"Már elérhető a Google Fotók új funkciója, a magyar felhasználók is kérhetnek saját fotókönyvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2702f86-cbe7-41bd-b4c8-b7cd2f0755e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Építési munkálatok során bukkantak rá a fogakra. Egyelőre rejtély, hogy a körülbelül ezer darab emberi fog miként kerülhetett a falba, de annyi bizonyos, hogy az elmúlt 118 évben két fogorvos is lakott az épületben.","shortLead":"Építési munkálatok során bukkantak rá a fogakra. Egyelőre rejtély, hogy a körülbelül ezer darab emberi fog miként...","id":"20181026_Tobb_szaz_emberi_fogat_talaltak_egy_georgiai_epuletbe_falazva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2702f86-cbe7-41bd-b4c8-b7cd2f0755e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80ae562-d906-4fd6-9422-b7aee1259df9","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Tobb_szaz_emberi_fogat_talaltak_egy_georgiai_epuletbe_falazva","timestamp":"2018. október. 26. 10:07","title":"Több száz emberi fogat találtak egy georgiai épületbe falazva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzügyi-számviteli feladatellátásban és a vagyongazdálkodásban tárt fel szabálytalanságokat a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) és a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő (HM EI) Zrt. ellenőrzése során az Állami Számvevőszék (ÁSZ) - közölte az ÁSZ pénteken az MTI-vel.\r

","shortLead":"A pénzügyi-számviteli feladatellátásban és a vagyongazdálkodásban tárt fel szabálytalanságokat a Magyar Nemzeti...","id":"20181026_Ket_allami_cegnel_is_szabalytalansagokat_tart_fel_a_szamvevoszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02cc10f-3ec7-40f4-95b3-3e0d26674dc2","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Ket_allami_cegnel_is_szabalytalansagokat_tart_fel_a_szamvevoszek","timestamp":"2018. október. 26. 12:33","title":"Két állami cégnél is szabálytalanságokat tárt fel a számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török üzletember, Adnan Polat, valamint Garancsi István is ott volt a miniszterelnök mellett Szalonikiben.","shortLead":"A török üzletember, Adnan Polat, valamint Garancsi István is ott volt a miniszterelnök mellett Szalonikiben.","id":"20181026_Orban_Viktor_ismeros_arcokkal_szurkolt_Gorogorszagban_a_Vidinek__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ab6da4-49ad-4222-b7b5-511a81fcee6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Orban_Viktor_ismeros_arcokkal_szurkolt_Gorogorszagban_a_Vidinek__fotok","timestamp":"2018. október. 26. 05:12","title":"Orbán Viktor ismerős arcokkal szurkolt Görögországban a Vidinek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzati cég korábban is jelezte, gondok vannak, de nem kapott segítséget az állami holdingtól, így péntek reggeltől 350 ezer ember szemetét nem szállítja el senki.","shortLead":"Az önkormányzati cég korábban is jelezte, gondok vannak, de nem kapott segítséget az állami holdingtól, így péntek...","id":"20181025_Tenyleg_nem_viszik_el_a_szemetet_116_telepulesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72550c6d-a68b-4a56-b347-aaa3f9f2aebc","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Tenyleg_nem_viszik_el_a_szemetet_116_telepulesen","timestamp":"2018. október. 25. 21:53","title":"Péntektől tényleg nem viszik el a szemetet 116 településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9ffbaf-5a35-4096-a846-79adb6830783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyeztetni rendelte a gazdasági válsághelyzetben lévő Zöld Híd szemétszállító céget a hatóság.","shortLead":"Egyeztetni rendelte a gazdasági válsághelyzetben lévő Zöld Híd szemétszállító céget a hatóság.","id":"20181026_Szemetszallitas_bekemenyit_a_Katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c9ffbaf-5a35-4096-a846-79adb6830783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad20ef17-baf7-4552-a530-c513352b6488","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Szemetszallitas_bekemenyit_a_Katasztrofavedelem","timestamp":"2018. október. 26. 17:09","title":"Szemétszállítás: bekeményít a Katasztrófavédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]