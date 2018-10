Ötévesen annyira lenyűgözte Hans Christian Andersen meséjének Disney-féle rajzfilmváltozata, hogy attól kezdve maga is sellő akart lenni. A kis hableány által elvarázsolt hannoveri Katrin Graynek azonban a szigorú apukája nem engedte, hogy a gyakorlatban is kipróbálja, amit a vásznon látott. Így, jobb híján, titokban maga kötözgette össze a lábait a szobájában, várva, hogy összenőjenek. Bő másfél évtizeddel később aztán a szépségversenyeken sikerrel szerepelt Katrin búvároktatóként került közel gyerekkori álma megvalósításához. Elkészítette első sellőuszonyát, és a sok gyakorlásnak hála ma már három és fél percig képes oxigénpalack nélkül víz alatt maradni a maga tervezte jelmezben, akár 40 méteres mélységben. Ezzel és a – magyarra Sellő Katiként fordítható – Mermaid Kat művésznévvel jól fialó vízimodell-karriert futott be, ami mellett az „óceán nagyköveteként” tengeri állatvédő performance-okat is vállalt.

© mermaidacademy.com.au

Ekkor már kézenfekvő volt, hogy meglovagolja a titokzatos és szexi vízi lények iránt az új évezred elején megnőtt érdeklődés hullámait, és iskolát alapítson. 2012 nyarán hozta létre Thaiföldön a világ állítólag első sellőakadémiáját, amely azóta sok ezer álmodozó gyereknek és a gyerekkori álmait beteljesítő felnőttnek adott leckéket a habokban való fickándozásból. Mára a vállalkozás több kontinensen is megvetette az uszonyát. Az ausztráliai Perthben például kezdők – biztos úszástudással – már 8–10 ezer forintnak megfelelő összegért részt vehetnek a másfél órás kurzuson, és ehhez, ha még nincs nekik, kétezerért bérelhetnek tapinadrággal kombinált uszonyt. Ennél húzósabb az egynapos profi sellőtanfolyam 50 ezer forintot kitevő ára – ebbe azonban, a szabadtüdős merülési technikák és az alapvető életmentési módszerek mellett, már a farokápolási módszerek elsajátítása is beletartozik.

Mermaid Kat korántsem az egyetlen szereplő a sellőpiacon. Az utóbbi években valóságos robbanás zajlott le a hableánykurzusok terén, világszerte gombamód szaporodnak az iskolák, nyomukban pedig a kellékgyártók. Az igazi üzlet ugyanis, úgy tűnik, ez utóbbiban van. Egyszerűbb latexfarkakért is 15–30 ezer forintot kérnek el, egy jó minőségű szilikonból készült uszonyos naci ára pedig félmillió forint fölé kúszhat, nem beszélve a még ennél is drágább színváltós fantáziaszettekről. Mindezek egyébként a gyermek- és női méretek mellett – a növekvő érdeklődésre tekintettel – akár hablegényverzióban is kaphatók. A forgalomra abból is lehet következtetni, hogy a sellőpiac egyik nagyhala, az amerikai Fin Fun saját bevallása szerint havonta 50 ezer darabnál is többet értékesít a meseszerű uszonyokból.

© mermaidacademy.com.au

Az álmaikat kergető vásárlók szempontjából sokkal szebb a hableányzó fekvése, ha szemérmetlen lehúzás helyett befektetésként értelmezik a speciális ruha árát. Aki beletanul a szakmába, franchise-rendszerben maga is alapíthat sellőakadémiát – buzdítja vállalkozó szellemű diákjait Mermaid Kat. A kevésbé bátrak pedig próbálkozhatnak a szórakoztatóiparban. Az Egyesült Államokban ezer körül van azon hölgyek száma, akik hatalmas, üvegfalú akváriumokban előadott sellőperformance-okkal keresik a kenyerüket. Bár, mint többen is elpanaszolták, a fülbetegségektől a megfázásig sokféle nyavalyát össze lehet így szedni, de cserébe szépen lehet keresni. Gyerekzsúrokon óránként 70 ezer forintos gázsi dukál, de az igazi főnyeremény az, ha valamelyik hollywoodi sztár partiján merülhetnek a habokba.