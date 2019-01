Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"939faac0-c83d-4f63-9592-cb5bdcdff6fc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából 40 százalékkal csökkent a levegőben lévő szálló por (PM2,5) koncentrációja a kelet-kínai városokban azóta, hogy a kínai kormány 2013-ban szigorú intézkedéseket rendelt el a légszennyezés elleni harcban. Ám a drámai mértékű csökkenés megváltoztatta a légkör összetételét és súlyos ózonszennyezést idézett elő. ","shortLead":"Nagyjából 40 százalékkal csökkent a levegőben lévő szálló por (PM2,5) koncentrációja a kelet-kínai városokban azóta...","id":"20190102_szallo_por_kina_ozon_legszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=939faac0-c83d-4f63-9592-cb5bdcdff6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08b36c5-4342-4dd2-92b1-516057a29b4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_szallo_por_kina_ozon_legszennyezes","timestamp":"2019. január. 02. 18:36","title":"A porszennyezéssel akartak megküzdeni, súlyos ózonszennyezést okoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67bd9b3-8ea3-4c45-a585-a5d7b2965ebd","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"Túlárazott töltés most, viharos lakógyűlések később – német példák és előrejelzések szerint az e-autók feltankolása nem ígérkezik egyszerűnek.","shortLead":"Túlárazott töltés most, viharos lakógyűlések később – német példák és előrejelzések szerint az e-autók feltankolása nem...","id":"20190102_Kiverhetik_a_biztositekot_az_eautok_toltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67bd9b3-8ea3-4c45-a585-a5d7b2965ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc4d23a-8c4b-40cd-ba67-881ebea8ce9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Kiverhetik_a_biztositekot_az_eautok_toltes","timestamp":"2019. január. 02. 17:00","title":"Jönnek az e-autók és csúnyán kiverik a biztosítékot - mindenhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fef1ba-10d8-4f5a-88eb-d1128a804ea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya magától beszállt a rendőrautóba, hogy segítséget kérjen. ","shortLead":"A kutya magától beszállt a rendőrautóba, hogy segítséget kérjen. ","id":"20190102_Vonattal_Gyorig_menekult_a_petardak_elol_egy_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15fef1ba-10d8-4f5a-88eb-d1128a804ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1689d7e-6e58-4017-8ce8-577b1482b426","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Vonattal_Gyorig_menekult_a_petardak_elol_egy_kutya","timestamp":"2019. január. 02. 09:30","title":"Vonattal, Győrig menekült a petárdák elől egy kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem változtatott a pártpreferenciákon a túlóratörvény elfogadása, illetve a decemberi tüntetéssorozat, az IDEA Intézet szerint ez hosszabb távon lesz csak érzékelhető majd. ","shortLead":"Egyelőre nem változtatott a pártpreferenciákon a túlóratörvény elfogadása, illetve a decemberi tüntetéssorozat, az IDEA...","id":"20190103_A_rabszolgatorveny_ellenere_sem_szavaznanak_kevesebben_a_Fideszre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7bc98e-2d8c-4a6d-acc2-530ab52653a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_A_rabszolgatorveny_ellenere_sem_szavaznanak_kevesebben_a_Fideszre","timestamp":"2019. január. 03. 10:01","title":"A \"rabszolgatörvény\" ellenére sem szavaznának kevesebben a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók egy 1900-as járványkitörést vizsgálva jutottak arra, hogy az embereken élősködő vérszívókon keresztül terjedhetett a betegség. ","shortLead":"Kutatók egy 1900-as járványkitörést vizsgálva jutottak arra, hogy az embereken élősködő vérszívókon keresztül...","id":"20190102_A_patkanyok_helyett_az_emberek_lehettek_a_felelosek_a_pestisjarvanyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e79a3c-634f-441e-8118-b2e468668098","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_A_patkanyok_helyett_az_emberek_lehettek_a_felelosek_a_pestisjarvanyert","timestamp":"2019. január. 02. 13:23","title":"A patkányok helyett az emberek lehettek a felelősek a pestisjárványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy a Microsoft lemondott az EdgeHTML-ről, talán még utoljára dicséri kicsit a régi böngészőjét.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a Microsoft lemondott az EdgeHTML-ről, talán még utoljára dicséri kicsit a régi böngészőjét.","id":"20190102_microsoft_edge_energiahatekonysagi_teszt_a_githubon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820a1534-585a-47fd-94b1-cff69949c1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_microsoft_edge_energiahatekonysagi_teszt_a_githubon","timestamp":"2019. január. 02. 09:03","title":"Aki lecseréli a Chrome-ot, az tovább használhatja a laptopját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A NAV 250 tonna szóját foglalt le a cégnél. ","shortLead":"A NAV 250 tonna szóját foglalt le a cégnél. ","id":"20190102_Tobb_szazmillionyi_adot_nem_fizetett_be_egy_szojaimportor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7861e713-6174-4d90-b54f-9bf5246fc53a","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Tobb_szazmillionyi_adot_nem_fizetett_be_egy_szojaimportor","timestamp":"2019. január. 02. 09:27","title":"Több százmilliónyi adót nem fizetett be egy szójaimportőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sophos kiberbiztonsági cég szerint kutatói a tavalyi év megfigyelései alapján három nagy veszély vetítenek előre a 2019-es évre.","shortLead":"A Sophos kiberbiztonsági cég szerint kutatói a tavalyi év megfigyelései alapján három nagy veszély vetítenek előre...","id":"20190102_sophos_2019_veszelyek_kiberbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa683acd-f4b6-492d-a5fd-88139140dda3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_sophos_2019_veszelyek_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. január. 02. 10:03","title":"Mi vár ránk 2019-ben? Ilyen számítógépes vírusok keseríthetik meg az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]