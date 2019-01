Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba1b5ea0-ef8e-4e23-a88d-0f4af3d15fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő tavaly egy londoni hotelben halt meg. ","shortLead":"Az énekesnő tavaly egy londoni hotelben halt meg. ","id":"20190115_Uj_dallal_rukkolt_elo_a_The_Cranberries_Dolores_ORiordan_halalanak_evfordulojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba1b5ea0-ef8e-4e23-a88d-0f4af3d15fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673d465d-322c-4f30-91d9-87ecc76cdec9","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Uj_dallal_rukkolt_elo_a_The_Cranberries_Dolores_ORiordan_halalanak_evfordulojan","timestamp":"2019. január. 15. 20:39","title":"Új dallal rukkolt elő a The Cranberries Dolores O'Riordan halálának évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586e4c73-4151-457b-b8b7-0a4f0f1f9202","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sérve miatti kínzó fájdalom miatt abbahagyja az edzést az olimpiai bajnok kajakos, lemondott a jövő évi olimpiáról is.","shortLead":"Sérve miatti kínzó fájdalom miatt abbahagyja az edzést az olimpiai bajnok kajakos, lemondott a jövő évi olimpiáról is.","id":"20190116_Nyaki_fajdalmai_miatt_visszavonul_DouchevJanics_Natasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=586e4c73-4151-457b-b8b7-0a4f0f1f9202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409e6756-3906-456b-a378-00927628b84a","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Nyaki_fajdalmai_miatt_visszavonul_DouchevJanics_Natasa","timestamp":"2019. január. 16. 14:23","title":"Nyaki fájdalmai miatt visszavonul Douchev-Janics Natasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258407a5-0734-4208-811d-d86c30a5d371","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy izraeli lap úgy tudja, még nem találtak maradványokat.","shortLead":"Egy izraeli lap úgy tudja, még nem találtak maradványokat.","id":"20190117_Megkezdtek_a_Dunaba_lott_zsidok_felkutatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=258407a5-0734-4208-811d-d86c30a5d371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7a43b1-32fd-4815-a3ee-b715bd7ee8b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Megkezdtek_a_Dunaba_lott_zsidok_felkutatasat","timestamp":"2019. január. 17. 15:30","title":"Megkezdték a Dunába lőtt zsidók felkutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad8aa92-9962-4d96-a813-b2a0ceb3a07e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bornai Tibor először nem mert igent mondani, de végül egy hónap alatt megírta a dalt.","shortLead":"Bornai Tibor először nem mert igent mondani, de végül egy hónap alatt megírta a dalt.","id":"20190116_Dal_szuletett_a_veronai_aldozatok_emlekere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ad8aa92-9962-4d96-a813-b2a0ceb3a07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2a2788-f56c-49de-94f2-78621f2d3463","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Dal_szuletett_a_veronai_aldozatok_emlekere","timestamp":"2019. január. 16. 09:22","title":"Dal született a veronai áldozatok emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d508903e-1ccd-4493-9430-1e319aeec2ac","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Maga a terrorcselekményért öt évre elítélt, de nemsokára Magyarországról kiutasítandó Ahmed H. is megjelent azon a tárgyaláson, amelyet a Miniszterelnöki Kabinetiroda ellen indított jó hírnevének megsértése miatt. Kiderült, teljesen soha nem fordították le neki azt a pontot a Nemzeti Konzultációban, ami miatt perel - ez megtörtént a bíróságon. Ahmed H. szerint a konzultációs szerepeltetése azért volt szükséges, hogy a nem jogerős 10 éves börtönbüntetést jogerőre emeljék később, erre nem került sor.","shortLead":"Maga a terrorcselekményért öt évre elítélt, de nemsokára Magyarországról kiutasítandó Ahmed H. is megjelent azon...","id":"20190117_Ahmed_H_szemelyesen_jelent_meg_a_karteritesi_peren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d508903e-1ccd-4493-9430-1e319aeec2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad88e52-e8b6-445e-b8c2-25ebc08ed4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Ahmed_H_szemelyesen_jelent_meg_a_karteritesi_peren","timestamp":"2019. január. 17. 09:32","title":"Ahmed H.: \"Egy államgépezet akart eltaposni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A roma politikus már nem miniszterelnöki biztos, saját szervezete is oda, a számonkérést azonban a májusi EP-választásokkal még megúszhatja az ország egyik leghíresebb, egyben leghírhedtebb roma politikai vezetője, Farkas Flórián.","shortLead":"A roma politikus már nem miniszterelnöki biztos, saját szervezete is oda, a számonkérést azonban a májusi...","id":"20190117_Az_EPvalasztasokig_meg_meguszhatja_a_szamonkerest_Farkas_Florian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f82350-f37f-414c-babd-24ef5c6ca936","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Az_EPvalasztasokig_meg_meguszhatja_a_szamonkerest_Farkas_Florian","timestamp":"2019. január. 17. 12:35","title":"Az EP-választásokig még megúszhatja a számonkérést Farkas Flórián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősödik a forint, 319-nél is járt az euróárfolyam.","shortLead":"Erősödik a forint, 319-nél is járt az euróárfolyam.","id":"20190117_Tavaly_junius_ota_most_eloszor_kerul_320_forintnal_kevesebbe_egy_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572234c4-d0d2-406c-bbee-1af5f9590627","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Tavaly_junius_ota_most_eloszor_kerul_320_forintnal_kevesebbe_egy_euro","timestamp":"2019. január. 17. 16:04","title":"Tavaly június óta most először kerül 320 forintnál kevesebbe egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43435586-4f93-4a04-b26f-7a83df827811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Budapest Honvédtól a Ferencvároshoz igazol az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.","shortLead":"A Budapest Honvédtól a Ferencvároshoz igazol az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.","id":"20190116_szilagyi_liliana_fradi_ferencvaros_igazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43435586-4f93-4a04-b26f-7a83df827811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543d112f-8a99-401e-bde8-3b984a72d8c3","keywords":null,"link":"/sport/20190116_szilagyi_liliana_fradi_ferencvaros_igazolas","timestamp":"2019. január. 16. 19:06","title":"Sztárúszóval erősít a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]