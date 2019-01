Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A takarékok áramvonalasítása a leromlott állagú épületekben, veszteséggel működő kirendeltségek bezárásával jár. A kistelepüléseken nem tudják, hogyan lehet pótolni a sokaknak az egyetlen bankolási lehetőséget jelentő szolgáltatást. Mindkét oldal azt mondja: hiányzik rá a pénz.","shortLead":"A takarékok áramvonalasítása a leromlott állagú épületekben, veszteséggel működő kirendeltségek bezárásával jár...","id":"20190128_Falusi_takarekok_a_bezarasi_hullam_utan_keresik_a_megoldast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f117aca5-2944-41ee-832d-582c53a07105","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Falusi_takarekok_a_bezarasi_hullam_utan_keresik_a_megoldast","timestamp":"2019. január. 28. 06:30","title":"Se posta, se takarék, se ATM: még a nyugdíjfelvétel is veszélybe kerül a kis falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f28718-18b3-41ea-80c4-0ef97f98ae59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Meizu újragondolta az okostelefont: olyan készülékkel rukkolt ki, amelyiken nincsenek portok és gombok.","shortLead":"A kínai Meizu újragondolta az okostelefont: olyan készülékkel rukkolt ki, amelyiken nincsenek portok és gombok.","id":"20190128_meizu_zero_gombok_es_portok_nelkuli_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83f28718-18b3-41ea-80c4-0ef97f98ae59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9963166a-e947-48d3-9fb4-39416a789b9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_meizu_zero_gombok_es_portok_nelkuli_telefon","timestamp":"2019. január. 28. 09:03","title":"Felejtse el a telefonokon a gombokat és a portokat: jönnek az abszolút minimalista mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3424470c-250d-481c-addb-12201d513387","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erősen odacsapott Lamborghini Urus, amely egy roncsautós oldalon tűnt fel.","shortLead":"Az erősen odacsapott Lamborghini Urus, amely egy roncsautós oldalon tűnt fel.","id":"20190127_lamborghini_urus_roncs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3424470c-250d-481c-addb-12201d513387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b892cbbd-bd91-4f4e-81f8-32cfa910114c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_lamborghini_urus_roncs","timestamp":"2019. január. 27. 12:34","title":"Megjelentek a használtpiacon az első romosra tört Lamborghini Urusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8","c_author":"Elek István","category":"itthon","description":"Ez a lényeg. Vagyis ennek már régen evidenciának kéne lennie.","shortLead":"Ez a lényeg. Vagyis ennek már régen evidenciának kéne lennie.","id":"20190129_Kozos_lista_vagy_kozos_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cc0bab-5b2a-4929-b961-2341f44aea33","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Kozos_lista_vagy_kozos_lista","timestamp":"2019. január. 29. 08:19","title":"Elek István: Közös lista vagy közös lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307bdba9-7778-43b4-bd25-7e7f01abf1a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap este gondolt egyet egy mohácsi férfi Győrben.","shortLead":"Vasárnap este gondolt egyet egy mohácsi férfi Győrben.","id":"20190128_Autot_rugdosott_bar_nem_tudta_miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=307bdba9-7778-43b4-bd25-7e7f01abf1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdc982f-6108-4f3c-b6b2-76601c904b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Autot_rugdosott_bar_nem_tudta_miert","timestamp":"2019. január. 28. 07:47","title":"Autót rugdosott, bár nem tudta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246d384-c7c5-45a3-bc0c-175dbe6e96a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden újra szavaz a brit alsóház a Brexitről, bármit is döntenek, May-nek az EU-t is meg kell még győznie valahogy.","shortLead":"Kedden újra szavaz a brit alsóház a Brexitről, bármit is döntenek, May-nek az EU-t is meg kell még győznie valahogy.","id":"20190129_Varatlan_fordulat_a_Brexitdramaban_mar_Theresa_May_is_modositana_a_megallapodast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0246d384-c7c5-45a3-bc0c-175dbe6e96a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9335aa04-aa5f-4ba5-9ef3-370b3cf27c43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_Varatlan_fordulat_a_Brexitdramaban_mar_Theresa_May_is_modositana_a_megallapodast","timestamp":"2019. január. 29. 09:05","title":"Váratlan fordulat a Brexit-drámában: már Theresa May is módosítaná a megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Akinek van ilyenje otthon, az beviheti a múzeumba, kiállítást akarnak rendezni belőle. ","shortLead":"Akinek van ilyenje otthon, az beviheti a múzeumba, kiállítást akarnak rendezni belőle. ","id":"20190128_Rendszervaltashoz_kapcsolodo_targyakat_keres_a_Nemzeti_Muzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=185db7d7-caf8-4cf1-aa9b-55dcb49f88c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11292351-9c01-4aca-9c34-3d1c1c9c0a45","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Rendszervaltashoz_kapcsolodo_targyakat_keres_a_Nemzeti_Muzeum","timestamp":"2019. január. 28. 11:58","title":"Rendszerváltáshoz kapcsolódó tárgyakat keres a Nemzeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy háromszintes épület dőlt romba a holland városban, legalább ketten megsérültek.","shortLead":"Egy háromszintes épület dőlt romba a holland városban, legalább ketten megsérültek.","id":"20190127_Robbanas_Hagaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432d62fb-8411-4478-8830-a6e1f92a3071","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Robbanas_Hagaban","timestamp":"2019. január. 27. 17:26","title":"Gázrobbanás Hágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]