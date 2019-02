Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45ebdc5d-d4cb-4f13-b293-991c4408f3aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A DoQ, a DoQmentumfilmek csatornája március 31-én megszünteti a műsorszolgáltatást. ","shortLead":"A DoQ, a DoQmentumfilmek csatornája március 31-én megszünteti a műsorszolgáltatást. ","id":"20190205_Nem_kedvezett_a_piaci_helyzet_megszunik_a_magyar_tevecsatorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45ebdc5d-d4cb-4f13-b293-991c4408f3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690c5c92-58ae-458d-a2b0-b7a938b07623","keywords":null,"link":"/kultura/20190205_Nem_kedvezett_a_piaci_helyzet_megszunik_a_magyar_tevecsatorna","timestamp":"2019. február. 05. 15:23","title":"Nem kedvezett a piaci helyzet, megszűnik a magyar tévécsatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázolás még januárban, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ragályon történt. ","shortLead":"A gázolás még januárban, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ragályon történt. ","id":"20190205_Felmillios_nyomravezetoi_dijat_fizet_a_rendorseg_annak_aki_segit_megtalalni_egy_gazolot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b14139-d467-4cc2-a5b2-804570f50f3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Felmillios_nyomravezetoi_dijat_fizet_a_rendorseg_annak_aki_segit_megtalalni_egy_gazolot","timestamp":"2019. február. 05. 21:48","title":"Félmilliós nyomravezetői díjat fizet a rendőrség annak, aki segít megtalálni egy gázolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245cceac-6fe2-44e3-825c-f6d91bf8b2f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb játszóterét kezdték el építeni a Dózsa György út és az Ajtósi Dürer sor kereszteződéséhez közeli területen. A városligeti Nagyjátszótér több mint 13 ezer négyzetméteren kap helyet, és a tervek szerint ősztől már elfoglalhatják a gyerekek.","shortLead":"Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb játszóterét kezdték el építeni a Dózsa György út és az Ajtósi Dürer sor...","id":"20190206_Ilyen_lesz_a_varosligeti_gigajatszoter_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=245cceac-6fe2-44e3-825c-f6d91bf8b2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d447ff-51e8-4578-869d-d0877ddb3772","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Ilyen_lesz_a_varosligeti_gigajatszoter_video","timestamp":"2019. február. 06. 15:24","title":"Ilyennek ígérik a Városliget új, óriási játszóterét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa47b36-0648-4335-a937-071692f143d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem ez volt az első alkalom, 1979-ben egy csőbombával a szobor arcának egy részét felrobbantották és horogkeresztet is festettek rá.\r

","shortLead":"Nem ez volt az első alkalom, 1979-ben egy csőbombával a szobor arcának egy részét felrobbantották és horogkeresztet is...","id":"20190205_Kalapaccsal_estek_neki_Karl_Marx_siremlekenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aa47b36-0648-4335-a937-071692f143d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232a9c45-3aa0-44eb-af39-70780a95a1ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Kalapaccsal_estek_neki_Karl_Marx_siremlekenek","timestamp":"2019. február. 05. 18:56","title":"Kalapáccsal estek neki Karl Marx síremlékének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35175af-dab0-4b0c-910e-af1b1d8978d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bő négymilliárd forintért fogja megtervezni a rotterdami Erasmus-hidat is megálmodó két tervezőiroda a Csepelt és Dél-Budát összekötő Galvani-hidat. A tervezés és az engedélyezés 2-3 évbe fog telni, ezután kezdődhet az építkezés.","shortLead":"Bő négymilliárd forintért fogja megtervezni a rotterdami Erasmus-hidat is megálmodó két tervezőiroda a Csepelt és...","id":"20190206_Eldolt_mennyibe_kerul_az_uj_budapesti_Dunahid_tervezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f35175af-dab0-4b0c-910e-af1b1d8978d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dab2535-94af-4d2e-9973-f4bdf818a808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Eldolt_mennyibe_kerul_az_uj_budapesti_Dunahid_tervezese","timestamp":"2019. február. 06. 11:19","title":"Eldőlt, mennyibe kerül az új budapesti Duna-híd tervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac59ee79-f8a6-43cb-84e8-4a61cea3bf84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A takarítás egyik leginkább gyűlölt részét, mondhatnánk, a legpiszkosabb munkát végzi el az alábbi robot.","shortLead":"A takarítás egyik leginkább gyűlölt részét, mondhatnánk, a legpiszkosabb munkát végzi el az alábbi robot.","id":"20190206_giddel_toilet_cleaning_wc_tisztito_robot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac59ee79-f8a6-43cb-84e8-4a61cea3bf84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbb2235-4dc4-455d-9d3c-05316da3747d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_giddel_toilet_cleaning_wc_tisztito_robot","timestamp":"2019. február. 06. 15:03","title":"Ez a robot tényleg minden család álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését Nycke Groot a Győri Audi ETO kézilabdacsapatánál. \r

","id":"20190205_nycke_groot_kezilabda_gyori_audi_eto_kc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc612b9-7c1f-4bfa-8168-f2817f44d668","keywords":null,"link":"/sport/20190205_nycke_groot_kezilabda_gyori_audi_eto_kc","timestamp":"2019. február. 05. 17:42","title":"Döntött a jövőjéről a Győr sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a966edd-b432-4db2-9dd4-328e6489d092","c_author":"","category":"itthon","description":"2019 még nyugodtabb felvételi év lesz, de már most sorjáznak a kérdések például az alapítványi fenntartásba kerülő Corvinusról. Ezeket veszi sorra az e heti HVG.\r

","shortLead":"2019 még nyugodtabb felvételi év lesz, de már most sorjáznak a kérdések például az alapítványi fenntartásba kerülő...","id":"20190207_Egyetemi_felvetelik_Rengeteg_a_kerdes_keves_a_valasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a966edd-b432-4db2-9dd4-328e6489d092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e86009-e17b-4052-b7d2-4b7ecbcbcd57","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Egyetemi_felvetelik_Rengeteg_a_kerdes_keves_a_valasz","timestamp":"2019. február. 07. 11:32","title":"Egyetemi felvételik: rengeteg a kérdés, kevés a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]