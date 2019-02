Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0a52745-149d-4a74-ba2c-8c2ad8189949","c_author":"","category":"itthon","description":"Furcsa feliratok jelentek meg szerda este több szerkesztőség előtt: kaptak a független lapok, és kaptak a bezártak, illetve olyanok, ahol már más szerkesztőségek működnek. Az elkövetők a Momentum emberei voltak, állítólag ez az aggódás jele. ","shortLead":"Furcsa feliratok jelentek meg szerda este több szerkesztőség előtt: kaptak a független lapok, és kaptak a bezártak...","id":"20190206_Sajatos_akcioval_emlekezett_meg_a_Momentum_az_O1Gevfordulorol__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a52745-149d-4a74-ba2c-8c2ad8189949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6b51e2-ae51-4ffb-a905-074bd1b90897","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Sajatos_akcioval_emlekezett_meg_a_Momentum_az_O1Gevfordulorol__fotok","timestamp":"2019. február. 06. 23:56","title":"Sajátos akcióval emlékezett meg a Momentum az O1G-évfordulóról - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile World Congress szakkiállításon, ott valami egészen másfajta telefon lát majd napvilágot.","shortLead":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile...","id":"20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc5af2-8c9d-4049-9d2b-c0187c7d7022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","timestamp":"2019. február. 07. 10:03","title":"Ez valami teljesen más telefon lesz: nem a Huawei P30 fog bemutatkozni az MWC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7424f7-df0a-4f86-8c29-75a1b1d54345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelent egy látványterv. ","shortLead":"Megjelent egy látványterv. ","id":"20190206_Nezze_meg_ilyen_lesz_a_felujitas_utan_a_Vorosmarty_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f7424f7-df0a-4f86-8c29-75a1b1d54345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78422ec-70b3-49c7-994c-55330a1978b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Nezze_meg_ilyen_lesz_a_felujitas_utan_a_Vorosmarty_ter","timestamp":"2019. február. 06. 19:58","title":"Nézze meg: ilyen lesz a felújítás után a Vörösmarty tér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea46f409-2fda-47cc-83df-76d6c7d94932","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Forradalmasítaná, show-szerűvé, a közönség sportjává szeretné tenni az úszást az International Swimming League (ISL), amelynek életre hívója, Konstatin Grigorishin a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkával vázolta fel terveiket Budapesten.","shortLead":"Forradalmasítaná, show-szerűvé, a közönség sportjává szeretné tenni az úszást az International Swimming League (ISL...","id":"20190206_hosszu_katinka_international_swimming_league_isl_fina_vilagkupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea46f409-2fda-47cc-83df-76d6c7d94932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb905ce6-53c6-435b-9652-24688f16d762","keywords":null,"link":"/sport/20190206_hosszu_katinka_international_swimming_league_isl_fina_vilagkupa","timestamp":"2019. február. 06. 14:55","title":"Nem csak versenyző, klubtulaj és nagykövet is lesz Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hír a G-nap negyedik évfordulóján jelent meg. Úgy néz ki, Simicska a jövőben az állattenyésztésre kíván koncentrálni.","shortLead":"A hír a G-nap negyedik évfordulóján jelent meg. Úgy néz ki, Simicska a jövőben az állattenyésztésre kíván koncentrálni.","id":"20190206_Simicska_betett_masfel_milliardot_allattenyesztos_cegebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdc2f7c-0ea1-4271-8557-9f430ab7ae1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Simicska_betett_masfel_milliardot_allattenyesztos_cegebe","timestamp":"2019. február. 06. 17:51","title":"Simicska betett másfél milliárdot állattenyésztős cégébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35175af-dab0-4b0c-910e-af1b1d8978d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bő négymilliárd forintért fogja megtervezni a rotterdami Erasmus-hidat is megálmodó két tervezőiroda a Csepelt és Dél-Budát összekötő Galvani-hidat. A tervezés és az engedélyezés 2-3 évbe fog telni, ezután kezdődhet az építkezés.","shortLead":"Bő négymilliárd forintért fogja megtervezni a rotterdami Erasmus-hidat is megálmodó két tervezőiroda a Csepelt és...","id":"20190206_Eldolt_mennyibe_kerul_az_uj_budapesti_Dunahid_tervezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f35175af-dab0-4b0c-910e-af1b1d8978d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dab2535-94af-4d2e-9973-f4bdf818a808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Eldolt_mennyibe_kerul_az_uj_budapesti_Dunahid_tervezese","timestamp":"2019. február. 06. 11:19","title":"Eldőlt, mennyibe kerül az új budapesti Duna-híd tervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyerekek küldhették be a világ minden tájáról az ötletük, amikből a cég karácsonykor hatot meg is valósít. A bevétel gyereksegítő szervezetekhez megy.\r

\r

","shortLead":"Gyerekek küldhették be a világ minden tájáról az ötletük, amikből a cég karácsonykor hatot meg is valósít. A bevétel...","id":"20190207_87_ezer_palyazatbol_hat_nyert_IKEAplussfigura_lesz_beloluk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4742b2-05fe-4841-bf4c-2c70b94f3c3d","keywords":null,"link":"/kkv/20190207_87_ezer_palyazatbol_hat_nyert_IKEAplussfigura_lesz_beloluk","timestamp":"2019. február. 07. 09:30","title":"87 ezer pályázatból hat nyert, IKEA-plüssfigura lesz belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afeecef1-008d-4fc6-8004-55a25a454781","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idős tulaj a Facebookon osztotta meg a vele történteket, az anyagi kár jelentős.","shortLead":"Az idős tulaj a Facebookon osztotta meg a vele történteket, az anyagi kár jelentős.","id":"20190206_77_eves_rokkant_jardan_parkolo_audi_a8asat_karcoltak_korbe_budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afeecef1-008d-4fc6-8004-55a25a454781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2e0e80-a61f-4a10-9ec4-b6dabdaadcd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_77_eves_rokkant_jardan_parkolo_audi_a8asat_karcoltak_korbe_budapesten","timestamp":"2019. február. 06. 08:25","title":"77 éves rokkant járdán parkoló Audi A8-asát karcolták körbe Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]