Munkára és magáncélra is használja a céges mobilt? Így kell adózni utána

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3f4c9d9-f59d-4162-bf85-2644d9019f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OneTab nevű, ingyenesen telepíthető és használható bővítménnyel a böngészőben megnyitott oldalakat menedzselhetjük úgy, hogy a böngésző ne foglalja le a számítógép processzorának és memóriájának jelentős részét.","shortLead":"A OneTab nevű, ingyenesen telepíthető és használható bővítménnyel a böngészőben megnyitott oldalakat menedzselhetjük...","id":"20190222_google_chrome_mozilla_firefox_bovitmeny_onetab_memoria_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f4c9d9-f59d-4162-bf85-2644d9019f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0d49c2-73f3-4971-b04c-c3534f560371","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_google_chrome_mozilla_firefox_bovitmeny_onetab_memoria_processzor","timestamp":"2019. február. 22. 08:03","title":"Töltse le, megéri: ez a bővítmény egy kattintással felgyorsítja a böngészőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ilyen fiatal sportolónál még soha nem mutattak ki doppingszert Magyarországon. ","shortLead":"Ilyen fiatal sportolónál még soha nem mutattak ki doppingszert Magyarországon. ","id":"20190221_15_ev_alatti_magyar_korcsolyazo_vereben_mutattak_ki_doppingszert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0128aa1f-bc4b-48df-9b5e-7d668026c30a","keywords":null,"link":"/sport/20190221_15_ev_alatti_magyar_korcsolyazo_vereben_mutattak_ki_doppingszert","timestamp":"2019. február. 21. 19:23","title":"15 év alatti magyar korcsolyázó vérében mutattak ki doppingszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rehab nem olyan kellemes élmény, ahogy Curtis beszámolt róla.","shortLead":"A rehab nem olyan kellemes élmény, ahogy Curtis beszámolt róla.","id":"20190221_Kamuelvonon_jarhatott_Curtis_es_a_szcientologusok_koze_kerult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2754505-5da2-4015-b7c2-b3e8e53a5dcf","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Kamuelvonon_jarhatott_Curtis_es_a_szcientologusok_koze_kerult","timestamp":"2019. február. 21. 12:09","title":"Kamuelvonón járhatott Curtis, és a szcientológusok közé került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Március elején találkozhat Andrej Babis Donald Trumppal.","shortLead":"Március elején találkozhat Andrej Babis Donald Trumppal.","id":"20190220_A_cseh_miniszterelnok_megkapta_a_meghivot_amit_Orban_reg_hiaba_var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b77b08-9240-4da4-920d-0ba37bad709b","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_A_cseh_miniszterelnok_megkapta_a_meghivot_amit_Orban_reg_hiaba_var","timestamp":"2019. február. 20. 21:59","title":"A cseh miniszterelnök megkapta a meghívót, amit Orbán rég hiába vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az új cégek alapításakor oda kell figyelni a név kiválasztására is. Ennek a szabályait foglalta össze az Adózóna.","shortLead":"Az új cégek alapításakor oda kell figyelni a név kiválasztására is. Ennek a szabályait foglalta össze az Adózóna.","id":"20190221_Igy_kell_nevet_adni_a_cegnek_hogy_a_cegbirosag_ne_dobja_vissza_az_otletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b7741d-1b93-4b67-b703-ef90f246aecd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190221_Igy_kell_nevet_adni_a_cegnek_hogy_a_cegbirosag_ne_dobja_vissza_az_otletet","timestamp":"2019. február. 21. 10:31","title":"Így kell nevet adni a cégnek, hogy a cégbíróság ne dobja vissza az ötletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6cb5238-126d-4eb4-8610-ac11f63dffa3","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Családi tragédiákat okozhat, ha egy társasháznak vagy lakásnak nincs biztosítása, így egy végzetes tűz- vagy viharkár, esetleg földrengés miatt lakhatatlanná vált otthon újjáépítésére, vagy új létesítésére nem lesz pénz. A már meglévő biztosítást pedig érdemes évente felülvizsgálni, hogy annak összege képes-e fedezni az időközben esetleg megnőtt építőanyagárakat és munkadíjakat.","shortLead":"Családi tragédiákat okozhat, ha egy társasháznak vagy lakásnak nincs biztosítása, így egy végzetes tűz- vagy viharkár...","id":"generali_20190221_Tarsashazban_lakik_Akkor_ezt_mindenkeppen_erdemes_megfontolnia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6cb5238-126d-4eb4-8610-ac11f63dffa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fd901e-c68b-45b0-9189-777f6822dfb5","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20190221_Tarsashazban_lakik_Akkor_ezt_mindenkeppen_erdemes_megfontolnia","timestamp":"2019. február. 22. 07:30","title":"Társasházban lakik? Akkor ezt mindenképpen érdemes megfontolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnökségi államtitkár szerint a venezuelai kimenekített magyarok ügyéből \"kampánytémát\" csinálni felelőtlenség, a kinti magyarok és családjuk élete a tét – és a kormány amúgy is beszélt az akcióról korábban.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnökségi államtitkár szerint a venezuelai kimenekített magyarok ügyéből \"kampánytémát\" csinálni...","id":"20190221_Venezuelai_magyarok_Orban_Balazs_szerint_a_nyilvanossag_regota_tudott_az_ugyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f58d9bb-6411-43b4-b082-8852c014436b","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Venezuelai_magyarok_Orban_Balazs_szerint_a_nyilvanossag_regota_tudott_az_ugyrol","timestamp":"2019. február. 21. 14:19","title":"Venezuelai magyarok: Orbán Balázs szerint a nyilvánosság régóta tudott az ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardveres újdonságok mellett más érdekességekkel is rendelkezik a Galaxy S10. Az egyikhez az Instagrammal kötött együttműködést a Samsung.","shortLead":"A hardveres újdonságok mellett más érdekességekkel is rendelkezik a Galaxy S10. Az egyikhez az Instagrammal kötött...","id":"20190220_samsung_galaxy_s10_instagram_adam_mosseri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ee3a8e-e918-470a-bfef-976a66c18cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_s10_instagram_adam_mosseri","timestamp":"2019. február. 21. 14:03","title":"Másmilyen az Instagram a Samsung új telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]