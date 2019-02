Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nukleáris fúziót hozott létre egy amerikai tinédzser a szülei házában saját maga által kialakított laboratóriumban. 12 éves volt, amikor ez sikerült neki, az előző rekorder 14 évesen érte el ezt.","shortLead":"Nukleáris fúziót hozott létre egy amerikai tinédzser a szülei házában saját maga által kialakított laboratóriumban. 12...","id":"20190224_Hazi_fuzios_reaktort_epitett_egy_12_eves_fiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2844faf5-cf1b-477d-b599-eb4c5c1135a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Hazi_fuzios_reaktort_epitett_egy_12_eves_fiu","timestamp":"2019. február. 24. 16:32","title":"Házi fúziós reaktort épített egy 12 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem fizeti tovább a CIG Pannónia a Mabisz tagsági díját.","shortLead":"Nem fizeti tovább a CIG Pannónia a Mabisz tagsági díját.","id":"20190225_Evi_15_millio_forintot_sporol_Meszaros_Lorinc_biztositoja_egyetlen_dontessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1060d55c-dd80-42f3-b790-05eb0049609d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_Evi_15_millio_forintot_sporol_Meszaros_Lorinc_biztositoja_egyetlen_dontessel","timestamp":"2019. február. 25. 09:12","title":"Évi 15 millió forintot spórol Mészáros Lőrinc biztosítója egyetlen döntéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korallzátonyoknak 9-12 évre van szükségük a teljes regenerálódáshoz egy-egy jelentős természeti katasztrófa, például a globális felmelegedés okozta tömeges korallfehéredés vagy pusztító erejű vihar után – állapították meg az ausztráliai Southern Cross Egyetem kutatói.","shortLead":"A korallzátonyoknak 9-12 évre van szükségük a teljes regenerálódáshoz egy-egy jelentős természeti katasztrófa, például...","id":"20190225_korallzatonyok_teljes_regeneralodasa_egy_tomeges_korallfeheredes_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d10e2-9dc9-4038-8d8b-c808aa4a9b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_korallzatonyok_teljes_regeneralodasa_egy_tomeges_korallfeheredes_utan","timestamp":"2019. február. 25. 13:03","title":"Oda kellene figyelnünk rájuk: 9-12 évükbe telik a koralloknak, mire felépülnek egy \"betegségből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy helyet javítva a 48. helyen végzett Magyarország a Bloomberg Egészséges Országok rangsorában, közvetlenül Uruguay mögött. A visegrádi országok mind megelőzik Magyarországot. Spanyolország öt helyet ugrott előre, így az élen végzett Olaszországot megelőzve.","shortLead":"Négy helyet javítva a 48. helyen végzett Magyarország a Bloomberg Egészséges Országok rangsorában, közvetlenül Uruguay...","id":"20190224_Magyarorszagnal_meg_Uruguay_is_egeszsegesebb_orszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1943946c-99c6-4a7a-9d4e-121c015c78dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Magyarorszagnal_meg_Uruguay_is_egeszsegesebb_orszag","timestamp":"2019. február. 24. 21:55","title":"Magyarországnál még Uruguay is egészségesebb ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem várt ellenállásba ütközött Indiában az Egyesült Államok törekvése szövetségesei lebeszélésére a kínai Huawei Technologies Co. vállalat 5G mobil távközlési berendezéseinek a használatáról - írja a The Wall Street Journal.","shortLead":"Nem várt ellenállásba ütközött Indiában az Egyesült Államok törekvése szövetségesei lebeszélésére a kínai Huawei...","id":"20190224_India_varatlanul_nemet_mondott_az_USAnak_es_a_Huaweit_valasztja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9028a98a-e4cb-42f7-b909-6d7b6ef8f615","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_India_varatlanul_nemet_mondott_az_USAnak_es_a_Huaweit_valasztja","timestamp":"2019. február. 24. 14:57","title":"India váratlanul nemet mondott az USA-nak, és a Huaweit választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d623eb07-7ceb-4fe6-a041-d57ddcb68f42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú idő telt el azóta, hogy a méltán népszerű WhatsApp megkezdte a működését. A Facebook tulajdonában álló szolgáltatással már 10 éve üzengetnek, telefonálnak a felhasználók. ","shortLead":"Hosszú idő telt el azóta, hogy a méltán népszerű WhatsApp megkezdte a működését. A Facebook tulajdonában álló...","id":"20190226_whatsapp_10_eves_szuletesnap_uzenetkuldo_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d623eb07-7ceb-4fe6-a041-d57ddcb68f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86267f41-3829-4385-b88c-6f1cdf0cc102","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_whatsapp_10_eves_szuletesnap_uzenetkuldo_alkalmazas","timestamp":"2019. február. 26. 09:33","title":"10 éves lett a WhatsApp, a második Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt jelentette be Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. Az információ már tavaly ősszel is elhangzott. ","shortLead":"Ezt jelentette be Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. Az információ már tavaly ősszel is...","id":"20190225_Csokkentek_a_varolistak_mar_csak_28_ezren_vannak_rajta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2dcec-f19f-4b20-9d09-7ca103b9dca5","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Csokkentek_a_varolistak_mar_csak_28_ezren_vannak_rajta","timestamp":"2019. február. 25. 12:22","title":"Rövidültek a várólisták, már csak 28 ezren vannak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae3dd91-6c46-4621-8ca8-ddd8cc25daee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tassi Attila a Honda gyári csapatánál kapott helyet a túraautó-világkupában.","shortLead":"Tassi Attila a Honda gyári csapatánál kapott helyet a túraautó-világkupában.","id":"20190225_tassi_attila_wtcr_michelisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ae3dd91-6c46-4621-8ca8-ddd8cc25daee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183afec4-c04c-43e5-aa75-76983c61ff8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_tassi_attila_wtcr_michelisz","timestamp":"2019. február. 25. 10:44","title":"19 éves magyar srác kapott gyári autót Micheliszék versenysorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]